Steven Spielberg a été vénéré par les cinéphiles et les cinéphiles occasionnels depuis le début de sa carrière de réalisateur dans les années 70. Débordant sur la scène avec son premier hit en 1975, Jaws, donnant effectivement naissance au blockbuster d’été (pour le meilleur ou pour le pire), Spielberg a continué de révolutionner le cinéma hollywoodien pendant des décennies.

Il a fait toutes sortes de films: drames historiques, biopics, films d’action, science-fiction, suspense. Spielberg est un maître de la narration visuelle, et une grande partie de cela ouvre ses films avec la photo parfaite pour nous plonger immédiatement dans le monde de chaque histoire. Voici donc les 10 meilleurs plans d’ouverture de Steven Spielberg, classés.

10 La poste

Bien que beaucoup de ses contemporains, comme Francis Ford Coppola et John Milius, aient abordé la guerre du Vietnam sur grand écran alors qu’elle faisait toujours rage, Spielberg a évité de commenter explicitement le conflit dans ses films jusqu’en 2017. The Post est vraiment l’histoire du La bataille du Washington Post contre l’administration Nixon et le pouvoir de la presse libre, mais il s’ouvre sur une base de l’armée américaine dans la province de Hau Nghia au Vietnam en 1966.

Dans une prise de vue frénétique à main levée qui montre simplement ce qui se passe devant lui, plus comme un documentaire qu’un docudrame, nous voyons des soldats se préparer, assembler des fusils, regarder des hélicoptères voler au-dessus – c’est mouvementé.

9 Jurassic Park

Steven Spielberg diffuse de nouvelles informations à chaque prise de vue dans la scène d’ouverture de Jurassic Park, renforçant lentement le suspense. Il s’ouvre de près sur quelques arbres, obscurcissant quelque chose. Ce quelque chose arrache les arbres du chemin, tonne vers nous, des bruits sourds en plein essor. Quelques plans rapprochés présentent ensuite des hommes terrifiés portant des casques portant le logo de Jurassic Park. Certains d’entre eux sont armés.

Ensuite, un plan plus large révèle la chose qui déchirait les arbres: un gros camion, transportant une cage robuste. Il devient lentement évident qu’il y a un dinosaure dans la cage, et ces gars-là ne sont pas équipés pour le gérer.

8 Attrape-moi si tu peux

Le biopic de Spielberg sur le célèbre escroc Frank Abagnale, Jr. s’ouvre sur des images réelles de son apparition dans le jeu télévisé To Tell the Truth. Leonardo DiCaprio est inséré dans la séquence, mais tous les autres participants sont issus de la série réelle de 1977. Ouvrir un film au format 4: 3 avec une séquence d’une émission de jeu des années 70 a été une décision inattendue et inspirée de Spielberg.

L’explication subséquente d’Abagnale selon laquelle il s’est évadé en usurpant l’identité d’un médecin, d’un avocat et d’un pilote nous raconte son histoire incroyable. Et c’est incroyable. Tellement incroyable, en fait, que cette ouverture était nécessaire pour vraiment établir cela.

7 E.T. l’extraterrestre

Essentiellement, E.T. est un film sur le pouvoir de l’amitié. Mais c’est aussi l’un des rares films qui nous dit que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l’univers qui n’est pas alarmé par cette perspective. Il dépeint les visiteurs étrangers sous un jour positif. En fait, dans la scène d’ouverture, ce sont les humains qui sont hostiles. Les extraterrestres sont effrayés par des flics armés, laissant E.T. derrière.

Il est approprié que le film commence par une casserole descendant du ciel nocturne, remplie d’étoiles, qui se pose sur un paysage forestier familier. Il symbolise l’arrivée de E.T. sur Terre de là-haut. Il nous attache également à un film qui apporte des concepts de science-fiction à notre porte.

6 Sauver le soldat Ryan

L’épopée de Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale, le soldat Ryan, celui qui a provoqué des attaques de SSPT chez les vétérans de la guerre, s’ouvre et se ferme avec la même image: un drapeau américain, soufflant dans le vent, assorti de couleurs avec une palette très sombre et délavée. Certains critiques ont qualifié ces plans de contradictoires avec le message du film. Sauver le soldat Ryan est un film antipatriotique et anti-guerre, mais il est impossible de voir le drapeau américain comme autre chose que patriotique. Les couleurs désaturées pourraient être vues comme Spielberg prenant son gâteau et le mangeant aussi.

Mais son message est plus complexe que cela. Ce film n’est pas nécessairement anti-américain, mais de jeunes garçons non préparés et terrifiés ont été envoyés à la guerre pour se battre pour ce drapeau. Il convient également de noter que ce drapeau particulier se trouve au cimetière près d’Omaha Beach où se déroule la narration du film. Le drapeau peut être considéré comme un symbole de liberté ailleurs, mais dans ce cimetière, il peut également être blâmé pour toutes ces tombes.

5 Munich

Munich, la narration cinématographique de Spielberg de l’opération Wrath of God, la réponse du gouvernement israélien au massacre des Jeux olympiques de Munich en 1972, s’ouvre sur un plan de suivi complexe qui encadre parfaitement chacun de ses composants. Il s’ouvre sur une porte, puis deux mains apparaissent dessus et un homme monte pour regarder par-dessus. Lorsque le reste de son groupe arrive, il tombe de la porte pour les rejoindre. Tout cela est véhiculé par les mouvements et les angles de la caméra, gracieuseté du directeur de la photographie Janusz Kamiński.

Ce qui suit est une dramatisation intense du massacre, dans lequel le groupe terroriste Septembre noir prend 11 membres de l’équipe olympique israélienne en otage avant de les tuer. Le plan d’ouverture soigneusement planifié reflète l’attaque soigneusement planifiée que nous allons voir se dérouler.

4 Pont des espions

Le thriller de la guerre froide Bridge of Spies s’ouvre avec Rudolf Abel, techniquement l’antagoniste du film, se regardant dans le miroir de son appartement exigu à New York. Au fur et à mesure que l’appareil photo se déploie, nous nous rendons compte qu’il essaie de capturer toutes ses propres caractéristiques dans un autoportrait qu’il peint. En quelques secondes, Spielberg établit qu’il s’agit d’un homme aux manières douces avec une existence solitaire.

Il se révèle plus tard être un espion soviétique. La presse américaine le vilipende alors que son avocat commis d’office, James Donovan, accepte de plaider équitablement son cas devant les tribunaux. Ce plan d’ouverture capture les nuances de la performance de Mark Rylance en tant qu’Abel.

3 Liste de Schindler

La Liste de Schindler, le portrait cinématographique déchirant de Steven Spielberg des horreurs de l’Holocauste, s’ouvre sur un cadre complètement noir. Ensuite, une allumette est frappée, illuminant faiblement les doigts qui la tiennent alors qu’elle allume une bougie.

Le cadre totalement noir pourrait être lu pour représenter la sombre réalité de la vie dans la Pologne occupée par les nazis, tandis que le match pourrait être vu comme le symbole d’espoir qui émerge sous la forme d’Oskar Schindler, quand il revient à lui, renonce à la Parti nazi et utilise ses ressources pour sauver 1 200 Juifs des camps de concentration. La majorité de cette épopée de trois heures est tournée en noir et blanc, mais elle s’ouvre en couleur. Il ne devient noir et blanc que lorsque cette bougie s’éteint.

2 mâchoires

Jaws s’ouvre avec un suivi du point de vue tourné à travers l’océan. Cela pourrait être le point de vue du requin, mais cela ressemble beaucoup au point de vue d’un plongeur. Lorsque nous regardons cette scène en tant que membre du public, nous nous remémorons des souvenirs de baignade dans l’océan. Avec le score inquiétant de John Williams qui joue dessus, créant du suspense, nous sommes terrifiés.

La caméra pointe délibérément vers le bas, nous ne pouvons donc pas voir ce qui nous attend. Un grand requin blanc de 25 pieds, ou toute autre terreur que l’océan a à offrir, pourrait se cacher n’importe où. En ce qui concerne l’ouverture des séquences de titres, c’est assez fascinant.

1 Raiders of the Lost Ark

Tous les films d’Indiana Jones ont un plan d’ouverture inventif qui correspond au logo Paramount. Dans Raiders of the Lost Ark, c’est une montagne lointaine entourée de brume de jungle. Dans Kingdom of the Crystal Skull, lorsque les choses ont déraillé, c’est un tas de terre, avec un gopher généré par ordinateur.

Steven Spielberg a ouvert Raiders avec le cliché parfait pour introduire le ton du film. Et puis, il a créé une icône cinématographique (avec l’aide de Harrison Ford) alors qu’Indiana Jones entre dans le cadre avec un coup de fouet accroché à sa ceinture, portant son fedora signature. Il serait gravé dans l’esprit du public pendant des décennies.

