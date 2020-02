Les 10 moments de relation / relation les plus fiables de Rob

High Fidelity de Hulu est un redémarrage du film de John Cusack (2000) basé sur le roman de Nick Hornby (1995) du même nom. Hulu donne à la série une touche de genre. Au lieu d’un gars essayant de donner un sens à sa vie amoureuse désastreuse, l’honneur revient à Robyn “Rob” Brooks (Zoë Kravitz) qui fait une plongée profonde dans son passé romantique pour comprendre pourquoi elle est destinée à se retrouver seule

CONNEXES: Chaque chanson de la bande originale de la saison 1 de High Fidelity

Kravitz, qui a hérité du sex-appeal effrayant de ses deux parents (Lisa Bonet, Lenny Kravitz), décide de se lancer dans une quête de vision qui consiste à résoudre ses problèmes d’intimité en revisitant ses cinq plus grands chagrins. High Fidelity explore les complexités de l’amour et de la datation, faisant appel à tous ceux qui ont déjà affronté les coups écrasants et les aigus euphoriques du célibat. Voici les 10 moments de rencontre / relation les plus pertinents de Rob.

10 Elle essaie de laisser tomber sa date

Après sa rupture brutale avec Russell “Mac” McCormack (Kingsley Ben-Adir), Rob prend une pause d’un an de sa relation amoureuse, mais la peur de l’inconnu s’avère moins effrayante que la peur de se retrouver seule, alors elle fait le grand saut. Plutôt que de subir l’agonie de son premier rendez-vous avec Clyde (Jake Lacy), elle renfloue. Qui ne penche pas pour la disparition comme moyen privilégié de laisser tomber quelqu’un?

Il faut du temps si jamais, pour dépasser le désir de ding dong ditch ou fantôme soit un intérêt amoureux potentiel apparemment indésirable ou un petit ami / petite amie légitime. C’est cruel et lâche – Rob sait que c’est un mouvement “d ** k”, mais parfois c’est plus facile que de faire face à notre déception ou à celle de quelqu’un d’autre.

9 Elle traque le fiancé de son ex sur Instagram

Rob n’est pas un esclave des médias sociaux, mais elle devient sa chienne en essayant de déterrer la saleté du fiancé de Mac, Lily (Dana Drori) Rob a une curiosité pathologique pour découvrir tout ce qui est possible sur le prochain grand amour dans la vie de son ex.

Est-ce pire que Lily est si différente ou meilleure? Que dit le choix de Mac sur leur relation? Peut-être rien, mais emprunter cette voie pour juger et haïr un étranger est à la fois nauséabond, satisfaisant et frustrant. Cela fait également de Lily une vraie personne avec des goûts et des aversions au lieu de tout ce que Rob-diable évoque autrement dans sa tête.

8 Elle raccroche avec quelqu’un complètement inapproprié

Lorsque Rob rencontre le musicien sexy Liam (Thomas Doherty), ils l’ont immédiatement frappé. Quand elle apprend qu’il a 19 ans, c’est d’abord un dealbreaker pour Rob. Mais la meilleure façon de surmonter quelqu’un est de passer sous quelqu’un d’autre. Aussi cool que Rob soit, elle devient un peu une groupie et couche avec lui de toute façon, prouvant que les musiciens confèrent un pouvoir mystique aux femmes de tous âges.

CONNEXES: Méta-films: 10 films qui brisent le quatrième mur, classés

Personne ne devrait être tenu responsable des mauvais choix qu’il fait lorsqu’il se remet d’un cœur brisé. Tout ce qui soulève le poids de la poitrine, même s’il est toxique à sa manière, est un répit bienvenu. Rob a du mal à faire confiance à son instinct, et son radar est encore plus décalé, grâce au retour de Mac.

7 Elle devient complètement autonome

Alors que Rob devient plus obsédé par sa vie amoureuse, moins elle travaille à maintenir les relations avec son système de soutien soudé. Elle ne remarque pas l’écrasement de Simon (David H. Holmes) sur le mignon barista. Rob ne peut pas comprendre les craintes de son frère à propos d’une paternité imminente. Elle est inconsciente de ce qui motive la nouvelle éthique de travail de Cherise (Da’Vine Joy Randolph). Ce n’est pas un regard mignon sur Rob, qui semble à peine engagé lorsque sa tête est dans le match.

Rob est une anomalie culturelle dans le sens où c’est une femme occupant l’espace d’un homme en tant que propriétaire d’un magasin de disques, mais elle a la tendance féminine à se concentrer uniquement sur le sexe opposé.

6 Elle ne veut pas vraiment les réponses aux questions qu’elle pose

La quête de Rob pour comprendre pourquoi elle est destinée à être rejetée et seule la rend plus confiante qu’elle n’a pas à s’approprier ses relations ratées. Mais lorsque Kat Monroe (Ivanna Sakhno) propose une critique constructive, appelant Rob pour avoir besoin d’une validation constante ou pour être obsessionnel, Rob devient visiblement mal à l’aise, et même si ces qualités sont déjà apparentes, elles deviennent plus prononcées à mesure que le spectacle avance.

Blâmer les relations qui ont échoué sur des choses qui ne sont pas sous son contrôle est une validation pour Rob. Mais la mission de Rob est ridicule si tout ce qu’elle veut, ce sont des laissez-passer gratuits. Non seulement Rob est faillible, mais elle est également coupable de crimes bien plus importants que ceux perpétrés contre elle.

5 Elle utilise Clyde pour essayer de rendre Mac jaloux

Lorsqu’elle est confrontée à passer du temps au “Last Hurrah” de son frère Cam (Rainbow Sun Francks) avec Mac et son fiancé, Rob décide d’inviter Clyde, profitant des sentiments de Clyde pour elle: des sentiments qu’elle n’échange pas. Clyde est rétrogradé d’un ami sans avantages pour les dommages collatéraux. C’est une décision tellement injuste et il semble que Rob devrait être au-dessus de quelque chose de si basique.

CONNEXES: 11 bandes sonores de musique pop mieux que celles de Quentin Tarantino

Clyde est plus indulgent que Rob ne le mérite, et la tromperie conduit à un moment de rupture ou de rupture dans leur relation. Pendant une fraction de seconde, Rob n’est pas dans sa tête à propos de Mac. Elle est en ce moment avec Clyde et reconnaît qu’ils pourraient avoir quelque chose de réel. Mais Rob n’est toujours pas engagé, pas tout à fait prêt à abandonner ses fantômes pour aller de l’avant.

4 Elle souffle le bon gars

Rob ne comprend pas pourquoi ses relations échouent, mais elle fait des erreurs évidentes. Elle opte pour un musicien parce qu’elle remplit un fantasme de groupie à vie. Elle essaie et ne parvient pas à faire fonctionner les choses avec Mac, mais elle ne peut pas le laisser aller. Pour une femme si froide à l’extérieur, Rob se nourrit du drame.

Clyde est le bon gars. Celui qui laisse tout tomber pour lui faire un tour juste pour avoir la chance de traîner. Il se rend disponible et Clyde est prêt à faire tout le travail pour rester une partie de sa vie, donc elle n’a pas à le faire. Rob apprend à la dure que, tout comme être dans les coulisses du spectacle de Liam, la plupart des choses qu’elle construit dans sa tête comme potentiellement géniales, finissent par être une énorme déception.

3 Elle traîne avec Mac et sa petite amie

L’instinct initial de Rob, lorsqu’il doit passer du temps avec Mac et Lily, est de fuir la scène, mais lorsque Lily s’approche et fait un effort, Rob ne peut pas s’éloigner.

Rob est si mal équipée pour gérer la situation qu’elle y entraîne Clyde et l’utilise comme accessoire – son faux petit ami – pour se faire bien ajuster. Il est difficile de ne pas se sentir désolé pour Rob devant faire face à la femme frileuse qu’elle ressent de loin. Mais Rob est tellement inconscient de la douleur de ceux qui l’entourent, y compris de Clyde, il est également facile de comprendre pourquoi Rob pourrait se retrouver seul.

2 Elle panique à la perspective d’un véritable engagement

Rob gagne suffisamment de clarté dans sa recherche de réponses sur les raisons pour lesquelles elle est perdante en amour pour reconnaître qu’elle a toujours un pied dans la porte. Ce n’est jamais un grand signe lorsqu’une femme trouve une bague de fiançailles et s’enfuit. Rob est grand sur l’auto-sabotage.

Au lieu de simplement exprimer sa peur du mariage et d’y faire face, elle couche avec un autre gars. C’est le plus bas des bas, mais Rob en paie le prix, vivant dans une solitude et une misère auto-imposées pendant un an avant de faire face à des vérités froides et dures à son sujet.

1 Elle ment

Rob est malhonnête avec Mac, Clyde, Simon, Cherise, son frère et parce qu’elle brise le quatrième mur, nous. Pire encore, elle se ment à elle-même. C’est quand elle commence à comprendre que sa malhonnêteté a un effet domino sur ceux qui l’entourent que Rob décide que les conséquences de l’honnêteté sont moins destructrices que celles du déni.

High Fidelity n’a pas de fin heureuse pour les roms. Rob travaille toujours sur tout. Elle n’a pas fini de faire des erreurs ou d’expier les péchés passés. Mais la saison 1 se termine sur une note optimiste. Elle est en contrôle et elle abandonne l’idée qu’elle est condamnée à une vie de solitude et de rejet, et même s’il n’y a pas de romance dans son avenir immédiat, Rob est d’accord avec ça.

SUIVANT: Les 25 meilleurs films sur Hulu en ce moment

Prochain

Star Wars: 10 mèmes hilarants de Kylo Ren qui sont trop drôles



A propos de l’auteur

Jennifer travaille comme rédactrice indépendante depuis six ans, contribuant à BuddyTV, TVRage, Hidden Remote, Gossip On This et PopMatters. Elle préfère les vieux épisodes de The Office (versions britannique et américaine) aux longues promenades sur la plage. Elle espère toujours que Happy Endings connaîtra un renouveau.

En savoir plus sur Jennifer Lind-Westbrook