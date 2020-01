Les 10 moments les plus brillants de Walter White

Pendant une grande partie de Breaking Bad, Walter White devient un cerveau criminel qui a dû se frayer un chemin vers le sommet, pour finalement atteindre le statut de pivot de la drogue. Mais un tel exploit ne se produit pas par accident. Il avait fallu pas mal de complot, de sages décisions et d’esprit général; tout ce que White a réussi à réussir le plus souvent.

Bien qu’il ait certainement eu ses moments imprudents en prenant des mesures mal avisées, la plupart du temps, il parvient à gravir les échelons en effectuant des mouvements intelligents et calculés qui finissent par payer.

Avec cette liste, nous allons passer en revue 10 des actions, décisions et manœuvres les plus brillantes prises par Heisenberg.

10 Faire du mercure fulminé pour intimider Tuco

Ce moment dur à cuire de la saison 1 constitue un tremplin important pour Walt, qui se transforme en Heisenberg endurci sous nos yeux. Après qu’il soit devenu clair que le nouveau distributeur et partenaire potentiel de Walt, Tuco, a l’intention de le secouer, White décide d’utiliser un peu de “chimie” pour montrer qu’il veut dire affaires.

Après avoir fabriqué un sac de ce qui ressemble à de la méthamphétamine, il le jette à l’intérieur de son composé, faisant un trou à travers le côté, et surprenant Salamanque de travailler avec lui. C’est une série de mouvements à la fois audacieux et astucieux, et cela «paie» certainement pour White et Jesse.

9 Avoir Saul Trick Hank lorsqu’il est pris au piège dans le camping-car

L’avocat sournois et loufoque de Walter, Saul Goodman, s’avère être un grand atout pour lui-même, Jesse, et leur entreprise de méthamphétamine en pleine croissance. Ceci est encore établi lorsque Walt a Saul lui prêter main forte pour détourner l’attention de l’agent de la DEA Hank quand il semble qu’il les a (littéralement) mis dans un coin.

Après que Hank ait trouvé le VR qu’ils utilisaient pour cuisiner de la méthamphétamine – avec Walt et Jesse coincés à l’intérieur, rien de moins – Saul a demandé à sa secrétaire d’appeler le personnel de l’hôpital, l’informant que sa femme avait été dans un accident de voiture. Étant donné que l’intégralité de leur intrigue semblait être sur le point d’être dévoilée, cette prise de décision de dernière minute par Walt était impressionnante et sournoise.

8 Faire une batterie maison

Walt et Jesse passent une grande partie de Breaking Bad à échapper et à survivre aux pressions des forces de l’ordre, des seigneurs de la drogue rivaux, de la famille et d’autres. Pourtant, dans l’épisode de la saison 2 “4 Days Out”, ils doivent simplement survivre aux conditions souvent difficiles de la nature elle-même – et ils n’y arrivent presque pas.

Que faites-vous après avoir été coincé dans le désert en raison de la panne de votre VR, au bord de la déshydratation? Assemblez une batterie maison, bien sûr! Juste au moment où tout espoir semble perdu pour ce duo dynamique, Walt – avec l’aide de Pinkman – bricole une batterie de fortune en utilisant un peu plus que du câblage, des conteneurs en plastique et des éponges. Et voilà, le plan fonctionne, et ils peuvent partir et vivre pour voir un autre jour.

7 Avoir Jesse Kill Gale

Entrant dans une raquette aussi dangereuse que celle de la méthamphétamine, Walt doit se surveiller à chaque tournant, même lorsqu’il s’agit de son propre employeur, qui cherche à remplacer son cuisinier problématique. Une fois qu’il est clair que Jesse n’allumera pas Walt, Gus trouve sa solution avec Gale, un chimiste intelligent qui semble tout à fait capable de reprendre la grande formule de Walt. Cela atteint un point d’ébullition dans l’épisode “Full Measure”, dans lequel Mike est sur le point de le tuer.

Alors que faire? Walt improvise un plan en un rien de temps pour se sauver. Malheureusement, cela se fait au détriment de Gale, car Walt demande à Jesse de le sortir pendant que Mike écoute. Gus n’a plus d’autre option, car trouver un cuisinier avec le niveau de compétence de Walt n’est pas exactement une promenade dans le parc.

6 La révélation de la plaque brisée

Malgré ses origines plus humbles dans la saison 1, White est déjà confronté à des décisions difficiles et à des tests de caractère assez tôt. L’un des exemples les plus amusants se présente sous la forme d’une simple assiette brisée, que Walt a fait tomber dans le sous-sol de Jesse à la suite d’une quinte de toux. Quelle est l’importance de cette plaque?

Eh bien, Walt l’utilise comme une piste pour déterminer si leur captif, Krazy-8, a pris la décision d’arracher un morceau pour le poignarder à mort. Ce mouvement est révélé par Walt réassemblant l’assiette comme un puzzle de fortune, qui fournit tout le motif dont il a besoin pour finalement le mettre fin. C’est un geste et une révélation simples, mais néanmoins intelligents.

5 Le plan de Walter pour faire chanter Hank

Les plans de Walter ont frappé près de chez lui dans celui-ci, car il est contraint de faire chanter son propre beau-frère après la révélation de Hank que l’insaisissable Heisenberg est le membre de sa propre famille. Comme Walt et le public le comprennent tous les deux, c’est un endroit précaire, et il semble que les seules options à ce stade soient de mettre fin à Hank ou de se retrouver en prison.

Pourtant, Heisenberg acculé conçoit un autre complot qui parvient au moins à lui faire gagner du temps et à garder tout le monde en vie et hors de prison. Il menace indirectement Hank avec une bande d’une fausse “confession” affirmant que Walt a été contraint de travailler dans une entreprise de drogue criminelle avec l’agent de la DEA, qui aurait clairement des liens.

4 L’excuse de l’essence

Tout commence à “frapper le fan” au milieu de la saison 5. Jesse commence à découvrir à quel point Walt méprisable et malveillant est capable d’être, comme il avait empoisonné Brock. En colère, Pinkman rend visite à sa maison et jette de l’essence sur tout leur tapis, avec une intention assez claire de l’enflammer.

Walt doit réfléchir et agir rapidement pour expliquer celui-ci à sa famille, et il y parvient en faisant nettoyer l’essentiel du gaz, avant de fabriquer une histoire à propos de lui s’évanouissant tout en pompant du gaz. Pour «le vendre», il se vaporise même une partie de la substance malodorante.

Bien que Skyler ne l’achète pas tout à fait, c’est au moins suffisant pour Flynn, qui connaît les récents épisodes de Walt de devenir étourdi.

3 Complot pour tuer Gus en utilisant Hector

Parfois, il peut être vrai que «l’ennemi de mon ennemi est mon ami», ou du moins White pense que c’est le cas.

Après avoir tenté de sortir l’astucieux Gus Fring dans un parking, il semble que ce pivot soit presque invincible par sa puissance et sa ruse. Mais Heisenberg propose finalement un plan pour mettre fin à Gus et à sa menace en répondant à sa seule véritable faiblesse – sa haine d’Hector. Fondamentalement, l’utilisant comme une bombe humaine, Walt demande à Hector d’amadouer une visite de Gus, avant de le faire exploser.

C’est une scène épique et amusante, bien sûr, mais c’est aussi l’un des moments les plus intelligents de Heisenberg; celui qui le solidifie comme la nouvelle cheville ouvrière du Sud-Ouest.

2 Transformer Jesse contre Gus

Dans un jeu d’échecs constant entre ces deux hommes, Gus et Walt tentent de se dépasser l’un l’autre et de prendre le dessus. Une fois de plus, il semble que Fring ait dominé en préparant un complot pour rapprocher Jesse de lui et Mike, tout en l’éloignant de Walt. Étant donné la menace de Jesse – qui est essentiellement sa police d’assurance à ce stade – rompant avec son partenaire, White doit faire quelque chose.

Le plan est de répondre à l’amour de Jesse pour les enfants et de le retourner émotionnellement contre Fring. Il parvient à empoisonner non mortellement Brock et à encadrer Gus pour cette légère. Ce plan brillant protège non seulement Walt, mais il lui donne une autre arme pour faire face à Fring.

1 Blanchir son argent par Gretchen et Elliott

Vraiment, l’intégralité de la finale épique de la saison 5 peut être considérée comme un long et brillant schéma par Walt. Il s’attache et termine ses “affaires”, montant sa vengeance et apportant son argent à sa famille. Mais son plan pour acheminer subtilement son argent à ses enfants par le biais des riches Gretchen et Elliott est particulièrement rusé.

En utilisant rien mais une vague menace de Badger et Skinny Pete, Walt est en mesure de faire pression sur ces 2 personnes pour blanchir l’argent de sa famille, ce qui échappera au gouvernement, à la DEA et à toute sorte de seigneurs de la drogue rivaux qui pourraient surgir. Cela semble vraiment être un complot à toute épreuve.

