Les 10 moments les plus drôles des films de Steven Spielberg, classés

Steven Spielberg est l’un des cinéastes les plus établis et reconnus de tous les temps, apportant certains des films les plus mémorables et attachants jamais réalisés, et certains ont été assez drôles.

Spielberg parvient à faire ressortir l’enfant intérieur dans son public avec la plupart de ses films et ose aller dans des endroits que très peu de cinéastes ont. Des drames historiques aux superproductions d’action à gros budget en passant par la pure science-fiction, l’incroyable cinéaste continue de faire des films pour tous les âges qui provoquent des larmes de tristesse et des rires à fond dans des endroits inattendus.

CONNEXES: Les 10 meilleurs clichés de clôture de Steven Spielberg

Le lauréat d’un Oscar a couvert de nombreux sujets, notamment les dinosaures, la Seconde Guerre mondiale, un requin tueur, des extraterrestres et même un conte classique de Disney. Peu importe le genre, Spielberg fournit une connexion émotionnelle profonde, y compris le rire.

10 robots araignées scannent tout le monde

Tom Cruise et Steven Spielberg sont venus à bord d’un film de science-fiction à gros budget appelé Minority Report, basé sur l’histoire de Philip K. Dick du même nom où il y a un système en place qui empêche les crimes de se produire. C’est un film d’action percutant avec une tonne de bonnes idées, ainsi que des séquences plus drôles.

L’un d’eux, en particulier, a laissé Cruise se cacher de la police d’avant le crime après avoir subi une greffe oculaire, de sorte que, lorsqu’il est scanné en public, il n’alertera aucun officier de sa présence. Il se cache dans un complexe d’appartements de mauvaise qualité où la police déchaîne ces robots araignées pour scanner les yeux de chaque résident, interrompant même deux personnes se disputant et un autre couple qui est en train d’avoir des relations sexuelles. C’est un moment idiot dans un film par ailleurs sérieux.

9 E.T. Devient ivre

En 1982, un jeune garçon et un extraterrestre venu de l’espace ont établi un lien entre eux. Spielberg a parfaitement capturé ce que cela signifiait d’être un enfant sur le film alors qu’Elliott enseignait à son nouvel ami les plantes, la nourriture, les jouets Star Wars et les bonbons. Étant sur une nouvelle planète, E.T. était assez curieux, ce qui, lorsqu’il a été laissé seul pendant une journée, lui a causé des ennuis en ouvrant une canette de bière. Il l’appréciait tellement, il en a ouvert plusieurs autres jusqu’à ce qu’il tombe ivre, ce qui a conduit Elliott à ressentir les mêmes sentiments à l’école. C’était un regard hilarant sur la vie extraterrestre qui lui donnait le coup de foudre américain.

8 Le maire Larry Vaughn demande aux gens de nager avec les requins

Amity Island était un endroit paisible et joyeux pour les familles pour se réunir, construire des châteaux de sable sur la plage, attraper des rayons de soleil et nager dans les eaux bleues de l’océan. Autrement dit, jusqu’à ce qu’un requin géant mangeur d’hommes se lève et commence à devenir extrêmement affamé de chair humaine dans Jaws.

CONNEXES: MÂCHOIRES: 10 moments les plus emblématiques, classés

Le seul objectif du maire était de faire plus d’argent pour la ville et lui-même pour le week-end de vacances du 4 juillet sur l’île, ce qui l’a fait agir comme un vendeur de voitures d’occasion, convaincre les gens de sortir dans l’eau et de s’amuser malgré quelques horribles décès liés aux requins la veille.

7 Le Dr Ian Malcolm explique sa vie amoureuse

Jeff Goldblum s’est joué avec un nom différent dans l’épopée de dinosaures Jurassic Park de 1993 avec un grand effet comique. En fait, la plupart des rires viennent de lui uniquement, comme cela est exprimé dans son moment intime avec le Dr Alan Grant. Le Dr Ian Malcolm (Goldblum) évoque dans la conversation sa vie personnelle, ses enfants et ses nombreuses femmes, laissant même entendre qu’il pourrait avoir un laissez-passer chez le Dr Ellie Sattler, qui est abattu.

Il continue ensuite à dire à Grant qu’il est toujours à la recherche de la future Mme ex-Malcolm alors qu’il prend une gorgée de son flacon d’alcool. C’est un moment magnifiquement drôle avec une blague à laquelle de nombreuses personnes mariées ont pensé à la fois.

6 Chucky tue une douzaine de personnes

Spielberg a pris tous les personnages de la culture pop et du cinéma et les a regroupés dans un film basé sur le roman à succès d’Ernest Cline, Ready Player One. Il ne se passe pas cinq secondes où un œuf de Pâques caché ne peut être repéré et ri. Le meilleur du groupe survient lors de l’apogée du film dans lequel tous les bons types combattent les méchants avec diverses armes créatives.

Juste au moment où tout semble perdu, Parzival déclenche une arme secrète chère qui se révèle être la poupée tueuse Chucky, qui efface immédiatement un grand nombre de méchants alors que l’un d’eux crie exactement ce que chaque membre du public pensait.

5 Carl Hanratty raconte une blague

Attrape-moi si tu peux avoir deux des plus grandes stars en tête avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks se poursuivant. Le personnage de Hanks, Carl Hanratty est une flèche droite sans fioritures d’un personnage qui ne semble jamais s’amuser. Ce trait est payant lorsque Hanratty raconte de façon surprenante à ses collègues ennuyeux une vulgaire blague Knock Knock qui fait tomber la maison. C’est complètement hors de caractère et fonctionne parfaitement. Cela se passe si bien, Spielberg l’a utilisé une fois de plus plus tard dans le film.

4 Henry Jones désapprouve son fils

Indiana Jones a eu de nombreuses aventures à travers de nombreux pays différents, mais aucune n’était plus épique ou hilarante que lorsqu’il a croisé son père perdu depuis longtemps, joué par l’emblématique Sean Connery, dans The Last Crusade. Il y a eu beaucoup de moments fantastiques et hilarants avec ce duo père / fils, mais le moment parfait était quand Spielberg a vraiment montré qu’Indiana ne pouvait toujours pas impressionner ou apaiser son père.

CONNEXES: Les 10 meilleurs rôles de Harrison Ford, classés

Cela se produit lors de l’évasion de la moto où l’Indiana tue héroïquement quelques nazis, y compris en collant un objet dans les roues de la personne adverse, le faisant basculer et exploser avec un effort minimal. Indiana regarde son père avec un sourire d’approbation, que Henry retourne avec les deux yeux roulés et une grimace de dégoût.

3 Lutte alimentaire dans Never Never Land

Seul Spielberg pouvait trouver le génie de jeter Robin Williams dans un Peter Pan plus âgé essayant de retrouver son enfance passionnante sans parents. Williams a apporté un remarquable sens du charme, de l’esprit et une grande quantité d’humour comique à son rôle et à toute l’histoire de Hook. Si Williams est placé au centre de dizaines d’adolescents dans un match insultant, l’or au cinéma est garanti. À aucun moment, cela n’est plus évident que la scène dans laquelle Robin Williams se rend finalement compte qu’il est Peter Pan lors d’un dîner magique où il affronte Rufio dans un tournoi à rebours qui se transforme en une bataille alimentaire qui ferait de John Belushi rougir.

2 Oskar Schindler embauche tout le monde

Aussi douloureuse que la liste de Schindler soit à regarder, elle n’est pas sans frivolité. Il est extrêmement difficile de passer plus de trois heures consacrées aux atrocités commises pendant l’holocauste.C’est pourquoi quelques séquences légères étaient nécessaires pour une pause bien méritée.

CONNEXES: 10 meilleurs films sur l’Holocauste

L’un d’eux, en particulier, est lorsque Schindler lui-même cherche à embaucher une secrétaire. Il interviewe un tas de femmes, toutes belles mais qui ne savent pas forcément taper, sauf une, qui ne partage pas la même apparence physique que les autres. Stern déclare qu’il doit prendre une décision, mais il ne peut pas, alors il les engage tous. C’est un moment très petit mais important dans le film qui évoque un sourire et un rire de bienvenue.

1 Le capitaine John H. Miller obtient le mauvais soldat Ryan

Sauver le soldat Ryan a été un jalon dans le cinéma qui a attiré l’attention du monde et a été présenté comme le film le plus réaliste et le plus intense de la Seconde Guerre mondiale jamais réalisé. Spielberg a fait ses devoirs et a utilisé des techniques de caméra nouvelles et étonnantes qui ont plongé ce public au centre de la guerre chaotique.

L’histoire du film suit une escouade essayant de trouver un seul soldat américain pour qu’il puisse rentrer chez lui. Le soldat s’appelle le soldat James Ryan, qui se trouve au début du film. Le capitaine informe Ryan que ses frères sont morts à la guerre et qu’il rentrera chez lui, seulement pour découvrir que c’est le mauvais soldat James Ryan (Nathan Fillion). L’accident est sombre et drôle et inoubliable alors que ce pauvre soldat pleure les yeux tandis que toute l’équipe est embarrassée.

SUIVANT: Tous les films de science-fiction de Steven Spielberg, classés

Prochain

Les 10 meilleures épopées de la Seconde Guerre mondiale, classées



A propos de l’auteur

Ancien mannequin husky, Comic Book Guy, scénariste de genre, cinéaste nu, podcasteur velu, pro-catch idiot-savant, qui a un penchant pour résoudre Rubik’s Cubes et rouler des bonbons sur des bootlegs inédits de disques de Frank Zappa.

En savoir plus sur Bryan Kluger