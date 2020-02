Les 10 pires choses que l’Ordre du Phénix se soit jamais fait

Harry Potter et l’Ordre du Phénix n’est pas le film Harry Potter le plus long, mais c’est le plus long des romans Harry Potter. Même au-delà des pages elles-mêmes, l’Ordre du Phénix a une histoire assez longue. Les lecteurs et les téléspectateurs de l’Ordre voient est la deuxième incarnation du groupe, la première ayant grandi avant même la naissance de Harry et de la société, pendant la montée initiale de Voldemort au pouvoir.

Cela donne au groupe toute une histoire de bons et de mauvais, de succès et d’échecs, que nous devons examiner. Bien que l’Ordre du Phénix ait toujours bien voulu, il n’a pas toujours pris les meilleures décisions et finissait souvent par faire plus de dégâts à ceux qui les entouraient qu’à ceux qu’ils combattaient réellement.

10 Regarder Harry

Si garder Harry en sécurité était l’un des principaux motivateurs de l’Ordre dans leur deuxième incarnation, ils ne s’étaient pas mis en place pour réussir dès le départ. Aussi digne de confiance que Mme Figg, placer uniquement elle et Mundungus Fletcher pour regarder Harry à un moment donné est une marque contre la fonction du groupe dans son ensemble. Ils auraient dû se comprendre assez bien, les forces et les faiblesses de chaque membre, pour mieux se connaître lors de la mise en place de paires dans le calendrier pour faire attention à Harry Potter pendant qu’il résidait au numéro 4 Privet Drive. Ils se sont mis en échec en ne prêtant pas plus d’attention aux individus du groupe.

9 Laisser Snape devenir un tyran

Il n’y avait rien que quiconque dans l’Ordre lui-même puisse faire à Rogue quand il intimidait ses élèves, mais quand il intimidait d’autres membres de l’Ordre, quelqu’un aurait dû parler. La façon dont Rogue aiguillonnait toujours Sirius, ou dérangeait Lupin, ou était grossier en général avec chaque être humain autour de lui, quelqu’un aurait dû le dénoncer (Dumbledore pour commencer). Personne n’aurait dû avoir peur qu’il fasse défaut juste parce qu’ils ont répondu. Pour maintenir une organisation bien gérée, il est important de maintenir tout le monde aux mêmes normes, tant en ce qui concerne le travail que la gentillesse.

8 Ne pas accorder plus d’attention à Moody

Pour un groupe qui avait tellement d’histoire, il est toujours choquant que personne, Dumbledore ou quelqu’un d’autre, n’ait pu dire pendant une année entière que le Mad-Eye Moody enseignant n’était pas du tout le vrai Mad-Eye Moody, mais un Imposteur Mangemort.

L’Ordre du Phénix a peut-être commencé par regarder les détails et les indices dans le monde autour d’eux, mais ils ont oublié de prêter attention et de prendre soin des membres qui étaient censés faire ce travail en premier lieu. Et évidemment, ils ne se sont pas traités avec plus de respect lorsque l’organisation s’est dissoute.

7 Échouage Sirius

L’Ordre du Phénix a décidé qu’il était plus sûr pour Sirius Black, et tout le monde connecté à lui, de rester caché chez ses parents, 12 Grimmauld Place. Il ne pouvait pas y avoir d’ultimatum plus cruel contre l’ancien condamné d’Azkaban. En plus de frustrer un homme déjà blessé et torturé, ils entravaient également leur propre succès en ne permettant pas à Sirius d’utiliser ses compétences particulières, que ce soit son expérience en prison ou sa capacité à se transformer en un grand chien noir en tant qu’animagus. Il était à la fois méchant et imprudent de l’Ordre de laisser Sirius derrière lui.

6 Faire confiance à Pettigrew

Peut-être que la pire erreur que l’ordonnance ait jamais faite était de faire confiance à Peter Pettigrew. Il n’était pas seulement en mesure de donner l’emplacement des Potter à Voldemort, mais il était également en mesure de fournir des détails sur l’Ordre, ses mouvements et ses membres à l’autre côté. La confiance est importante, mais la confiance aveugle peut entraver toute organisation, et elle nuit certainement à l’Ordre du Phénix de la pire façon possible. Encore une fois, ils ont échoué parce qu’ils ne comprenaient pas vraiment les gens de leur propre organisation.

5 Ne pas faire confiance au lupin

Encore une fois, la pire chose que l’Ordre du Phénix se soit jamais fait les uns les autres n’a pas été de comprendre ou de se soucier vraiment des gens de leur propre organisation. Alors que l’Ordre semblait faire confiance à Peter Pettigrew, même Sirius Black se méfiait de son propre ami, Remus Lupin, lorsqu’une taupe a été découverte au milieu d’eux. Les préjugés étaient bel et bien vivants dans ce groupe de “bons gars” tout comme c’était le cas avec les Mangemorts auxquels ils étaient confrontés. Si l’Ordre avait vraiment connu ou se souciait de Lupin, ils n’auraient jamais supposé qu’il était la taupe, et ils auraient pu détourner la catastrophe si quelqu’un venait de lui parler.

4 Changer de gardien secret

Encore une fois, nous devons examiner l’Ordre du Phénix et leur compréhension et la confiance de leurs propres membres. Lorsque Sirius est passé du rôle de gardien secret du Potter et a permis à Pettigrew de reprendre le travail, Sirius n’a rien dit à personne. Cela a non seulement conduit à la mort de James et Lily, mais à l’emprisonnement d’un innocent Sirius. Si Sirius avait suffisamment fait confiance à l’organisation à laquelle il participait, quelqu’un aurait pu se défendre et peut-être même lui conseiller de ne pas abandonner lui-même le travail de gardien du secret.

3 Cacher les reliques et les horcruxes

En tant qu’homme qui a créé l’Ordre, Albus Dumbledore était encore tout à fait le solitaire. Il est choquant qu’il crée une organisation pour aider à combattre Voldemort, puis ne l’utilise pas à bon escient et ne lui offre pas tous les avantages et informations.

Comme il est évident lorsque Harry et sa compagnie se sont mis à chasser les Horcruxes, Dumbledore n’a laissé aucun membre adulte de l’Ordre avec les informations. Pensez au temps qui aurait pu être gagné si Harry avait été autorisé à aider.

2 Pas de publicité

Contrairement au ministère de la Magie et à Voldemort lui-même, l’Ordre ignorait la puissance d’un bon titre. Ils étaient si secrets qu’ils ne pouvaient pas se faire confiance et n’étaient pas en mesure de mieux faire connaître leurs objectifs ainsi que leurs succès. Ils ont blessé leur organisation en étant aussi secrets qu’eux.

1 Dissolution

Dumbledore a admis qu’il avait toujours pensé que Voldemort pourrait revenir et pourtant l’Ordre du Phénix s’est dissous avec la mort de James et Lily et la survie du petit bébé Harry. Peut-être que s’ils étaient restés ensemble et n’avaient pas attendu l’âge de quinze ans pour le garçon qui a survécu, ils auraient peut-être sauvé plus de personnes et évité bon nombre des pertes et des catastrophes de la Seconde Guerre des Sorciers.

