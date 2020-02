Les 10 scandales les plus choquants à ce jour

Vanderpump Rules est l’une des émissions de télé-réalité les plus discutées sur Bravo après la franchise Real Housewives. Cette série dérivée sur les employés des restaurants de Lisa Vanderpump a pris sa vie en main avec sa distribution qui semblait faite pour la téléréalité. Ce spectacle est une course folle pleine d’un casting qui font beaucoup de choses horribles les uns aux autres et qui ont eu de nombreux scandales à l’écran.

CONNEXES: Règles de Vanderpump: 5 couples aimés (et 5 qui ont été un désastre)

Les scandales concernant les règles de Vanderpump sont particulièrement convaincants car la plupart d’entre eux ne sont pas mis en scène. Voici quelques-uns des moments les plus choquants de cette série jusqu’à présent.

10 Quand Stassi a reversé Kristen

S’il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter dans cette émission, c’est que les amis se blesseront de nombreuses manières inacceptables. L’autre chose à laquelle vous pouvez vous attendre, c’est qu’ils se pardonneront généralement.

Stassi était la star de l’évasion au début de la série, mais elle était sans aucun doute méchante. Quand il a été révélé que Kristen avait couché avec Jax, Stassi a réagi violemment au point de reculer Kristen. La violence physique était hors de propos et assez choquante à voir à la télévision.

9 Tom Schwartz discute avec d’autres femmes

L’autre élément de base de cette série est la fréquence à laquelle les acteurs trompent tous leurs proches. Bien que tout le monde ne soit pas un tricheur, une bonne partie d’entre eux le sont, en particulier les hommes.

Tom a eu quelques scandales de tricherie différents au cours de la série. Bien qu’il insiste sur le fait qu’il n’a jamais discuté qu’avec d’autres femmes, il dit également à Katie qu’il était tellement ivre de panne d’électricité qu’il ne peut pas se rappeler exactement ce qui s’est passé, ce qui ne constitue pas un argument convaincant.

8 Kristen amenant la fille de Miami à affronter Tom Sandoval

Après que Tom et Kristen se soient séparés et que Tom ait commencé à sortir avec Ariana, Kristen n’a tout simplement plus pu laisser tomber. Bien qu’il ne soit pas clair à quel point Tom et Ariana étaient impliqués avant que les choses se terminent avec Kristen, il aurait toujours été dans son intérêt de ne pas dialoguer avec lui après la rupture.

CONNEXES: Règles de Vanderpump: 5 raisons pour lesquelles les fans sont l’équipe Kristen (& 5 raisons pour lesquelles les fans sont l’équipe Stassi)

Au lieu de cela, Kristen était déterminée à convaincre Ariana que Tom l’avait trompée avec une fille à Miami. Elle est allée jusqu’à la faire voler et la faire affronter à Tom à SUR. Cette série d’événements l’a également amenée à être licenciée pour avoir fustigé son manager.

7 Frank chante Stassi avec une sex tape

Stassi n’est pas une sainte, mais ses petits amis au fil des ans ont été vraiment horribles. Même Stassi mérite clairement bien mieux que les saccades avec lesquelles elle est sortie. Alors qu’elle a trouvé un bon gars dans le fiancé Beau Clark, l’une des pires choses qu’un ex-petit ami lui ait jamais fait a été de lui faire du chantage avec une sex tape.

Frank, qui s’est avéré être une vraie chair de poule, a tenté de lui extorquer de l’argent en utilisant une vidéo de sexe qu’elle lui avait envoyée pendant qu’ils sortaient ensemble. Ce fut un moment très réel et a révélé qu’il avait été un imbécile tout au long.

6 Le moment où Jax a été arrêté à Hawaï

Alors que tous les acteurs de Vanderpump Rules ont eu leur part de moments scandaleux, le personnage qui a eu de loin le plus est Jax Taylor. Il a fait tellement de choses horribles aux gens avec qui il est sorti et à ses amis, mais il fait aussi des choses illégales pour le plaisir. Il a clairement des problèmes avec la kleptomanie et vole même quand il n’en a pas besoin.

Cela est revenu le mordre dans le cul quand il a volé une paire de lunettes de soleil à Miami. Il a fini par être arrêté pour cela et cela a également révélé qu’il avait un passé.

5 La relation de Lala avec Randall

Pendant la première saison de l’émission, il y avait un énorme mystère autour de qui sortait avec Lala. Des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec un homme marié qui achetait ses Range Rovers ont circulé, et elle les a niés pendant des années.

Finalement, les fans ont appris qu’elle sortait avec Randall Emmett. Bien qu’elle soit maintenant beaucoup plus ouverte sur leur relation et la nature de celle-ci, cela a commencé dans des circonstances apparemment scandaleuses et semblait assez louche en raison de la façon dont elle a menti à ce sujet.

4 Shay, l’ex-mari de Scheana, traitant de la toxicomanie

Shay, maintenant ex-mari de Scheana, traite de l’alcoolisme et de la toxicomanie. Ce sont des sujets très lourds.

Alors que beaucoup de gens ont spéculé sur le fait que d’autres personnes dans l’émission se mêlaient de drogues, c’était la seule fois que la série abordait ce sujet. L’une des choses les plus troublantes à propos de la dépendance de Shay était la façon dont Scheana semblait lui permettre de le faire en voulant qu’il continue à boire avec elle mais le fasse avec modération.

3 Quand Kristin et Jax ont dormi ensemble

L’un des scandales les plus emblématiques de toutes les saisons a été quand il a été révélé que Jax et Kristen avaient dormi ensemble. C’était après qu’ils l’avaient tous deux nié catégoriquement. Kristen sortait avec Sandoval à l’époque et Jax essayait toujours de revenir avec Stassi.

CONNEXES: 10 émissions de téléréalité pour les fans des vraies femmes au foyer

Ce fut l’un des plus grands moments de trahison car il a impliqué tant de relations et d’amitiés. C’était certainement l’un des moments les plus bas de la série pour eux deux. Cette action a fait exploser tout le groupe d’amis et a cimenté l’émission comme une grande télé-réalité.

2 L’alcoolisme de James Kennedy

Bien qu’il soit probablement vrai que de nombreuses personnes de la série ont au moins des tendances alcoolisées, James a clairement beaucoup de mal. On en a souvent parlé au cours des dernières saisons, et il est évident que ses problèmes d’alcool ont un impact négatif sur sa vie. Il a eu toute une série d’effondrements où il a crié sur les gens, les a appelés et s’autodétruit.

Avec un peu de chance, il prend Lala et trouve comment obtenir de l’aide et arrêter complètement de boire.

1 Jax trompe la Bretagne avec foi

Bien que Jax soit assez peu aimable à plusieurs reprises dans la série en raison de la façon dont il traite les autres, en particulier les femmes avec qui il sort, l’un de ses moments les plus bas et les pires a été de tromper Brittany avec Faith.

C’était une révélation explosive. Cela montrait que Jax n’avait vraiment pas changé. Alors qu’aucune des femmes avec qui il sortait ne méritait vraiment son mauvais traitement, le fait que Brittany avait déjà tant souffert de lui et qu’il l’ait trompée de toute façon était difficile à observer.

SUIVANT: Les 11 meilleures émissions de télé réalité de Bravo, classées

Prochain

The Vampire Diaries: 10 personnes que Damon Salvatore aurait dû côtoyer à part Elena Gilbert



A propos de l’auteur

Amanda est une rédactrice indépendante à New York. Elle est une écrivaine et conteuse professionnelle qui aime la télévision, le militantisme et le fandom. Elle mourrait certainement pour Captain America.

En savoir plus sur Amanda Steele