Les 15 citations les plus hilarantes de Joey Tribbiani

Au cours de neuf saisons, Friends a développé de nombreux personnages emblématiques qui vivent dans la mémoire des fans des années après la fin de la série. Joey Tribbiani était sans aucun doute un favori des fans, inventant certains des moments les plus drôles de la série.

Avec ces moments drôles sont venus des lignes hilarantes et inoubliables. Avec sa personnalité sociable et parfois débile, Joey est à l’origine de certaines des lignes les plus citées aujourd’hui. Ses citations ont généré de la marchandise et beaucoup d’éloges pour les amis. Joey était certainement le personnage le plus citable de la série et probablement l’un des personnages les plus citables de l’histoire de la télévision.

Mis à jour le 3 mars 2020 par Matthew Wilkinson: Hors du groupe principal, Joey était souvent celui qui a fourni une grande partie du soulagement comique. Ses scénarios étaient souvent beaucoup moins sérieux que les autres, car il ne semblait pas vouloir grandir beaucoup. Il était dépeint comme le membre «stupide» du groupe, mais avait toujours une ligne sage à jeter de temps en temps. Avec HBO confirmant la spéciale très attendue des amis sur HBO Max, c’est le moment idéal pour jeter un coup d’œil sur certaines des plus grandes lignes de Joey tout au long de la série.

15 “SUP AVEC LA WACK PLAYSTATION, SUP”

Nous lançons la liste avec l’une des plus grandes lignes de Joey de Friends alors qu’il tente de convaincre Chandler qu’il peut ressembler et agir comme un jeune de 19 ans. Il le fait en s’habillant de la manière la plus ridicule possible, et pour rendre les choses encore plus drôles, il commence alors à essayer de parler de la hanche et des jeunes.

Il fait constamment ressortir le mot «Sup» et montre son respect pour la console de jeux que Chandler joue pendant qu’ils parlent. C’est un excellent exemple de la façon dont Joey peut être drôle, car son personnage est capable d’agir de manière qu’aucun autre ne peut s’en tirer.

14 “JOEY NE PARTAGE PAS LA NOURRITURE!”

L’une des choses qui a rendu Joey si aimable était sa facilité de relation. Sa passion pour la nourriture était toujours hilarante, de prouver qu’il était prêt à prendre une “balle” (retour de flamme de voiture) pour un sandwich auquel il était immensément attaché, et à son amour éternel pour la cuisine italienne.

En raison de cette histoire d’amour avec la nourriture, Joey a eu beaucoup de mal à la partager. Il grincait des dents quand ses rendez-vous prenaient autant qu’une frite de son assiette, et au cours des saisons suivantes, il avait même du mal à partager la nourriture avec la fille de Rachel, Emma. Cela a servi à une scène humoristique où Phoebe confronte l’excuse ridicule de Joey pour ne plus sortir avec une femme (elle a retiré des frites de son assiette), dans laquelle Joey atteint son point de rupture en criant: “Joey ne partage pas la nourriture!”

13 “UN POINT MOO.”

Dans un épisode de la saison 7, “Celui où Chandler n’aime pas les chiens”, les conseils de Joey à Rachel concernant son béguin pour son assistant, Tag, se traduisent par cette ligne hilarante: “S’il ne vous aime pas, alors c’est tout juste un point moo … c’est comme l’opinion d’une vache, vous savez, ça n’a pas d’importance. C’est moo. “

C’est peut-être l’une des lignes les plus citées de Friends, et est un exemple de la logique étrange mais toujours humoristique de Joey. Les choses qu’il dit n’ont peut-être pas de sens la plupart du temps, mais elles sont toujours assez étranges et aléatoires pour provoquer des rires.

12 “LA LIGNE EST UN POINT POUR VOUS”

Cette phrase hilarante de Joey prouve qu’il peut même être drôle tout en traversant une période incroyablement difficile, en discutant avec son ami, Chandler. Après avoir appris que Kathy l’a trompé avec son colocataire, les deux se sont disputés à propos de Chandler franchissant la ligne.

Bien sûr, Joey a fait sa part à ce sujet. Il a déclaré: “Au-delà de la ligne? Vous êtes si loin de la ligne que vous ne pouvez même pas la voir!” Pour ensuite rendre le moment encore meilleur, la cerise sur le gâteau est venue après que Joey a simplement ajouté: «La ligne est un point pour vous», laissant le public en points de suture en riant.

11 “LA POMME DE JOEY.”

L’épisode de la saison 7 intitulé “Celui où ils sont tous Tun Thirty”, présente une séquence de flashback qui montre le gang à la trentième anniversaire de Monica. Chandler, en train de s’assurer que tout se passe bien avec la fête, constate que Joey a enlevé sa cravate. L’explication de Joey sera pour toujours l’une des citations les plus hilarantes de Friends;

“Ça fait mal à la pomme de mon Joey.”

Chandler doit expliquer à Joey que les pommes d’Adam ne portent pas le nom d’hommes individuels et que la scène ne pourrait pas être plus drôle.

10 “COMMENT VOUS FAITES?”

De toutes les choses que Joey a dites au cours de Friends, “comment allez-vous?”, Est devenu le plus célèbre. Depuis presque le début de la série, c’était son slogan. Des amis ont transformé la simple ligne en quelque chose d’inoubliable lorsque Joey le disait, et elle sera probablement à jamais associée à son personnage.

Joey avait une façon unique de faire à peu près tout, et son flirt ne faisait pas exception. Son slogan simple résume parfaitement le charme et l’humour de son personnage. Personne ne peut dire “comment ça va?” tout comme Joey Tribbiani.

9 “JE SUIS DÉSOLÉ”

Bien que ce moment soit en fait assez sincère et sérieux alors que Joey essaie de s’excuser auprès de Ross pour avoir accidentellement proposé à Rachel à l’hôpital, il finit par être involontairement hilarant. Bien sûr, cela est dû au fait que Joey ne sait pas utiliser correctement les guillemets.

Il finit par les utiliser pendant qu’il essaie de s’excuser, ce qui rend ses excuses sincères, mais il ne le fait pas exprès. Il ne sait pas mieux mais parce que la situation est si grave, ça fait ressortir un bon moment pour casser les choses.

8 “VOUS NE POUVEZ PAS AVOIR S-E-X”

C’est une autre ligne étonnante alors que Joey confronte Chandler et Monica pour avoir fait l’amour alors qu’ils sont censés garder Emma. Il se dirige vers leur appartement pour la voir dans un berceau dans la pièce principale pendant que les amants sont loin dans la chambre, alors il la sort de la situation.

Ce n’est qu’après que Chandler et Monica voient qu’elle a disparu qu’ils finissent par parler de la situation. Cela conduit à une ligne hilarante alors que Joey leur dit qu’ils “ne peuvent pas avoir S-E-X, devant un B-A-B-I-E.” C’est le fait qu’il énonce les mots et couvre les oreilles d’Emma qui en fait vraiment un grand moment.

7 “JE SUIS UN MÉDECIN, PAS UN MATHÉMATICIEN.”

Le rôle de Joey en tant que Dr Drake Ramoray sur la version Friends du feuilleton, Days of Our Lives, était une blague courante tout au long des neuf saisons de l’émission. La carrière d’acteur de Joey était toujours discutable, car il ne réussissait généralement pas à obtenir beaucoup de travail. Alors, quand il a décroché un rôle récurrent dans Days of Our Lives, il a commencé à gratter la surface de la renommée, dont il se vantait souvent. Même après que Joey a finalement été renvoyé de la série pour avoir déclaré dans une interview qu’il avait écrit beaucoup de ses propres lignes, le Dr Drake Ramoray était le point culminant de sa carrière.

Voir la représentation de Joey du docteur fictif a toujours été hilarant, qu’il se produise sur le feuilleton, divertisse un fan fou, ou même utilise ce nom pour prétendre être un vrai médecin. Ce dernier a été le cas quand il a dit cette phrase hilarante: “Je suis médecin, pas mathématicien”.

6 “OCCUPATION? DINOSAURES”

Nous avons déjà mentionné une ligne étonnante de cet épisode, mais après que Joey et Ross se soient brisés et que Ross se soit cassé le pouce, ils se sont retrouvés ensemble dans la salle d’attente des médecins. C’est là que Joey fait ressortir l’un de ses meilleurs moments.

Il remplit le formulaire au nom de Ross, en raison de sa blessure au pouce, mais il ne connaît pas vraiment les réponses. Le meilleur du groupe vient quand il atteint la catégorie professionnelle où Joey dit à haute voix, “Dinosaures.”

5 “QUE NE PAS AIMER?”

L’un des épisodes les plus célèbres et les plus mémorables de Friends est “The One Where Ross Got High”, un épisode de Thanksgiving. Rachel tente de faire cuire une bagatelle anglaise traditionnelle pour le dessert. Au milieu de l’épisode, il est révélé que ce plat délicieux et crémeux devrait en fait être un hybride de tarte au berger.

En fin de compte, le gang décide de ne pas faire savoir à Rachel qu’elle a ruiné son plat, alors tout le monde essaie de manger le dessert à la crème de viande. Et tout le monde est sur le point de bâillonner – sauf Joey. Bien sûr, étant Joey, il aime la bagatelle de tarte du berger, en disant: “Qu’est-ce qui ne doit pas aimer? Custard? Bon. Confiture? Bon. Viande? Bon!”

4 “UNE CUILLÈRE! VOS MAINS! VOTRE VISAGE!”

Lorsque Joey apparaît sur le jeu télévisé, Pyramid, le regarder essayer de deviner les réponses à des questions douloureusement évidentes est complètement hilarant.

Le partenaire de Joey ne savait pas dans quoi il était. Joey n’était certainement pas un matériel de jeu, car il devinait la mauvaise réponse à presque toutes les questions. La réponse à la première question posée à Joey dans l’émission est “crème”. Le partenaire de Joey lui donne l’allusion, “vous mettez ceci dans votre café.” Les réponses de Joey sont tout à fait hilarantes, allant de “une cuillère! Vos mains! Votre visage!”, À “du papier! De la neige! Un fantôme!”, Et enfin à “un rocher! Un chien! La terre!”

3 “QUE FERAIT UN DINOSAURE?”

La compréhension très limitée du gang des choses que Ross dit servir de représentation du public. De tous, Joey est celui qui connaît le moins la carrière de Ross en paléontologie. Cela signifie que chaque fois que Ross commence à divaguer sur les dinosaures, Joey fait le vide, comme la plupart des spectateurs.

Dans l’un des derniers épisodes de Friends, Joey et Phoebe essaient d’encourager Ross à dire à Rachel ce qu’il pense d’elle avant son départ pour Paris. Cela incite Joey à dire à Ross de ne pas abandonner, en disant: “c’est ce que ferait un dinosaure?”. Ross se moque de cela mais Joey essayait juste de parler sa langue.

2 “EST-IL ÉVIDENT QUE JE PORTE SIX PULLS?”

Joey avait la plus grande collection de relations au cours de la série, allant des femmes normales et parfois des fous totaux. Dans un épisode de la saison 5 intitulé “Celui avec la fille qui frappe Joey”, Joey commence à sortir avec Katie, une toute petite femme qui le frappe.

Elle le fait de manière ludique et mesure environ cinq pieds de haut, donc bien sûr, aucun des amis de Joey ne le prend au sérieux quand il dit qu’elle lui fait du mal. Finalement, Joey ne peut plus supporter la douleur. Il entre dans Central Perk ressemblant à l’homme Michelin, et demande à Rachel: “Est-il évident que je porte six pulls?”.

1 “JE DOIS MANGER TOUT.”

Comme la carrière d’acteur de Joey était si peu fiable, il luttait presque toujours pour l’argent. Cela a empiré lorsque Chandler a déménagé de leur appartement partagé et a emménagé avec Monica. Lorsque le réfrigérateur de Joey se brise pendant la saison 6, il essaie de faire payer tout le monde. Il essaie de faire payer Chandler en premier, et quand cela ne fonctionne pas, Joey pousse Ross dans le réfrigérateur et l’accuse de l’avoir cassé.

De façon hilarante, après que le frigo se soit cassé, Joey décide de faire la chose «sensée» et de manger toute la nourriture dans le frigo avant qu’il ne tourne mal, en disant: «eh bien, le frigo s’est cassé, alors j’ai dû tout manger.

John Wick: 10 choses cachées sur le personnage principal que tout le monde a raté



