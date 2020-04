Il existe actuellement 94 épisodes d’American Horror Story, une série télévisée d’horreur d’anthologie créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Les performances sont incomparables et chaque nouvelle saison apporte une nouvelle vague d’horreurs que les téléspectateurs ne pouvaient même pas imaginer.

Bien qu’il soit facile (quoique subjectif) de choisir la saison la plus effrayante sur neuf, la sélection de 15 des épisodes les plus effrayants tout au long du spectacle n’est pas une mince affaire. Chaque saison est particulièrement horrifiante, qu’elle soit psychologique (Cult) ou paranormale (Coven). Dans un spectacle comme celui-ci, il y a du mal à chaque coin de rue.

Mis à jour le 29 avril 2020 par Matthew Wilkinson: La prémisse entière de l’émission est d’effrayer les gens, et chaque saison le fait de différentes manières. Qu’il s’agisse de sanglots et de meurtres, ou si c’est plus psychologique, AHS sait comment faire paniquer les gens.

Bien que toute la série soit effrayante à regarder car c’est le ton général, tous les épisodes ne sont pas vraiment terrifiants. Cependant, dans cette liste, nous nous concentrons sur les 15 épisodes les plus effrayants d’American Horror Story, sans ordre particulier.

15 Piggy Piggy: Murder House

“Piggy Piggy” est le sixième épisode de AHS: Murder House et c’est de loin le plus effrayant de la saison. Bien que le nom de l’épisode puisse sembler hokey, il s’agit de l’épisode de “tournage scolaire” dans lequel Tate Langdon tue cinq adolescents enfermés dans une bibliothèque en 1994. La représentation de leur peur et de la nature violente de leurs derniers moments est vraiment effrayante.

Une fois sa tuerie terminée, Tate est ensuite abattu par une équipe SWAT dans sa propre maison. La partie suivante de l’épisode implique Derek (joué par Eric Stonestreet), un homme qui est terrifié par le “Piggy Man”, une légende urbaine idiote qui fournit un peu de soulagement comique après la scène inspirée de Columbine.

14 Enfants fumants: Maison du meurtre

La saison originale d’American Horror Story se présente toujours comme l’une des plus effrayantes que Ryan Murphy ait créées. “Smoldering Children” est un épisode particulièrement bizarre qui a la révélation majeure que Tate n’a pas sauvé Violet.

Cet épisode nous montre également comment Larry a obtenu toutes ses cicatrices avec une scène de gravure inconfortable qui n’est pas la chose la plus facile à regarder. L’épisode présente également Rubber Man révélé comme Tate, ce qui est un moment cool, mais aussi effrayant, car Rubber Man est facilement l’un des personnages les plus effrayants que la série ait jamais créés.

13 Test de force: Freak Show

Cet épisode porte bien son nom car c’est vraiment un “test de force” pour en finir! “Test of Strength” est le septième épisode de AHS: Freak Show, et ça va de mal en pis très vite. L’épisode semble commencer sur une bonne note, Dot et Bette s’échappant des griffes de Dandy, mais le scénario prend une tournure sombre lorsque Penny confronte son père et lui dit qu’elle déménage pour vivre avec Paul. Dans une tournure cruelle et vengeance, le père de Penny a son “ami artiste” tatouant tout son visage et sa tête et fourche sa langue pendant qu’elle est assommée. Si ce n’est pas assez mauvais, l’épisode se termine avec Dell se faufilant dans la tente de Ma Petite, lui donnant un jolie robe, puis l’écraser à mort dans ses bras.

12 trous: culte

Quelque chose que American Horror Story a certainement raison est les clowns tueurs effrayants. Dans la saison AHS: Cult, ils jouent un grand rôle dans les débats, terrorisant chaque fois qu’ils apparaissent. L’un des moments les plus effrayants est celui de “Holes” quand ils attaquent Bob, le journaliste local.

Mais sa mort n’est pas simple, car ils filment tout cela et ils tuent également son caméraman de manière très brutale. Le groupe le torture avec des coups de pistolet à clous jusqu’à ce qu’il n’en prenne plus, créant une montre très inconfortable. Oh, et il y a le petit problème des parents de Kai laissés dans leur chambre après leur mort pour pourrir lentement aussi – des choses effrayantes en effet.

11 Nuit impie: asile

“Unholy Night” est le huitième épisode de AHS: Asylum qui ruine la veille de Noël pour tout le monde en faisant du Père Noël la chose des cauchemars. L’invité Ian McShane incarne Leigh Emerson, un homme qui fait une pause psychotique et tue alors qu’il était habillé en Père Noël. Finalement, Leigh est envoyée à Briarcliff et placée en isolement cellulaire par sœur Jude après avoir mordu le nez d’un infirmier le jour de Noël.

En guise de vengeance (et avec l’aide de sœur Mary Eunice, possédée par des démons, et de l’ancien nazi, le Dr Arden), Leigh se déguise en père Noël une fois de plus et emprisonne sœur Jude dans son bureau. Quand sœur Jude demande pourquoi il est là, il prétend qu’il est là pour “ouvrir son cadeau”. Ugh, non, cet épisode a ruiné le Père Noël pour toujours.

10 Chapitre 9: Roanoke

American Horror Story: Roanoke est une saison incroyablement effrayante de la série, en général. L’ambiance et l’ambiance de toute la série sont très effrayantes et tendues, et “Chapter 9” en est un parfait exemple. L’épisode est incroyablement tendu du début à la fin alors que les grands fans de la série se dirigent pour trouver la maison Roanoke.

Bien sûr, les choses se transforment en catastrophe du début à la fin, le trio finissant par être attrapé par la foule. L’épisode a plusieurs meurtres et des tonnes d’actions en cours, ce qui le rend incroyablement effrayant à regarder.

9 Bitchcraft: Coven

“Bitchcraft” est le premier (et le meilleur) épisode de AHS: Coven, une saison remplie de sorcières puissantes et vindicatives, mais la personne la plus effrayante est de loin Madame Delphine LaLaurie (Kathy Bates). La chose la plus troublante à propos de ce personnage est qu’elle est basée sur une vraie mondaine de la Nouvelle-Orléans qui était connue pour torturer et assassiner des esclaves au début des années 1800. Les scènes impliquant Madame LaLaurie dans American Horror Story sont parmi les représentations les plus effrayantes et les plus répugnantes de la violence à la télévision, alors attachez votre ceinture et regardez si vous osez.

8 Halloween Partie 1: Maison de meurtre

Pour ceux qui sont prêts pour 40 minutes de terreur pure, essayez de regarder “Halloween, partie 1”, le quatrième épisode de AHS: Murder House. Le début de l’épisode commence en donnant aux téléspectateurs la trame de fond derrière Chad et son partenaire Patrick, les anciens propriétaires de Murder House qui ont été violemment tués par Rubber Man (il pourrait y avoir un poker de fer impliqué, c’est le pire).

Après cela, le spectacle tente d’expliquer l’existence de la créature effrayante dans le sous-sol, et croyez-nous, l’ignorance est un bonheur. L’épisode se termine par la mort d’Addie, ainsi qu’un résultat d’échographie qui fait s’effondrer la technologie des ultrasons dans la peur.

7 monstres parmi nous: Freak Show

“Monsters Among Us” est le premier épisode de AHS: Freak Show, et quiconque peut traverser la première scène de clown sans fermer les yeux devrait gagner une sorte de récompense. Le clown tueur, Twisty, est vraiment un truc de cauchemars, et ses meurtres du petit ami d’une adolescente et des parents d’un jeune garçon ont vraiment mis l’ambiance pour le reste de la saison. Cet épisode présente également aux téléspectateurs une grande variété de personnages tordus et inhabituels, y compris les jumeaux conjoints Bette et Dot Tattler, qui ont assassiné brutalement leur propre mère avec un couteau à steak.

6 Chapitre 5: Roanoke

Les écrivains Ryan Murphy et Brad Falchuk ont ​​vraiment semé la terreur avec “Chapter 5”, le cinquième épisode de AHS: Roanoke. Cet épisode particulier est la “finale” de My Roanoke Nightmare et dépeint la capture (et l’évasion éventuelle) de Shelby, Matt et Flora des griffes de The Butcher.

Au début de l’épisode, les téléspectateurs sont présentés à Edward Philipe Mott, le propriétaire original de la maison qui a été empalé et brûlé vif par The Butcher. De nos jours, Shelby, Matt et Flora sont piégés dans la maison car elle “prend vie” pendant la Lune de Sang et sont offerts en sacrifice à The Butcher par la famille Polk. Malgré la fin (heureuse?), Les dernières minutes de cet épisode sont cauchemardesques.

5 Retour à Murder House: Apocalypse

Cet épisode était incroyable pour de nombreuses raisons. Premièrement, il a connu une incroyable promotion croisée car la saison originale d’AHS: Murder House a été mélangée à AHS: Apocalypse. C’était génial de voir tous les personnages revenir, mais le spectacle ne s’est pas contenté de cela et a également fait peur.

Cela est venu principalement via Constance, car elle a tout révélé sur Tate. Elle a raconté comment il tuait différentes personnes dans son enfance, ce qui était incroyablement effrayant à voir, d’autant plus qu’il n’était qu’un garçon. Cet épisode a également fait apparaître le quatrième enfant de Constance, qui était visuellement très effrayant à regarder.

4 Enregistrement: hôtel

“Checking In” est le premier épisode de AHS: Hotel, et il ne facilite pas les téléspectateurs lentement. Il y a beaucoup de meurtres violents et de créatures emballées dans ce seul épisode, mais le plus effrayant est le “démon de la dépendance” illustré ci-dessus, une créature qui viole violemment un héroïnomane nommé Gabriel après son arrivée dans la chambre 64. Deux filles suédoises sont également tué par un couple d’enfants vampires assoiffés de sang, et le détective homicide John Lowe enquête sur le meurtre par torture d’un couple adultère. Cet épisode présente également aux téléspectateurs The Countess, le chef vampire responsable qui aime tuer ses victimes pendant les rapports sexuels.

3 Bienvenue à Briarcliff: l’asile

AHS: Asylum a eu des tonnes de moments effrayants qui se sont déroulés tout au long de la scène, et c’était clair dès l’épisode un. Le spectacle a commencé avec un coup d’éclat et a été incroyablement effrayant alors que le ton de l’asile était donné, avec les différents personnages qui habitent tout cela faisant connaître leur présence.

Il était clair que quelque chose n’allait pas depuis le début et cela a conduit à un ton vraiment effrayant et à un épisode effrayant. Cependant, ce sont les premières scènes qui impliquent “Bloody Face” qui est visuellement incroyablement horrible qui a rendu les choses effrayantes à regarder tôt.

2 voisins de l’enfer: culte

Personne avec une phobie de clown ne devrait regarder “Neighbours from Hell”, le troisième épisode de AHS: Cult. À son retour d’un rendez-vous, un jeune couple est attaqué par des clowns et enterré dans des cercueils alors qu’il est encore en vie. La combinaison de clowns tueurs et d’être enterré vivant prend vraiment cet épisode au niveau d’horreur suivant, mais cela ne s’arrête pas là.

Quand Ally, Ivy et Oz rentrent chez eux après le dîner un soir, ils découvrent un visage souriant rouge peint sur leur porte, une marque des clowns. À l’intérieur, ils découvrent que leur cochon d’Inde a explosé au micro-ondes. Après cet épisode, vous ne regarderez plus jamais un visage souriant de la même manière.

1 Le portemanteau: l’asile

AHS: Asylum fait à nouveau la liste, mais cette fois avec l’épisode neuf, “The Coat Hanger”. Après avoir été emmenée et violée par le Dr Thredson, Lana découvre qu’elle est enceinte de son bébé. Comme le titre l’indique, Lana est obligée d’utiliser la “méthode du cintre” pour avorter son propre bébé pendant qu’elle est piégée à Briarcliff, et la regarder faire est atroce.

Plus tard, elle se rend compte que sa tentative minutieuse de se débarrasser de l’enfant de son violeur a échoué. Vers la fin de l’épisode, Mgr Howard est attaqué et cloué sur un crucifix après sa tentative malencontreuse de baptiser Leigh (le tueur du Père Noël). Oui, les hits continuent de venir.

