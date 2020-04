Les 15 meilleures citations de l’éducation sexuelle de Netflix

Avec deux saisons, Sex Education s’est rapidement imposé comme l’un des spectacles les plus populaires de Netflix. En surface, cela pourrait vous donner l’ambiance d’une comédie romantique pâteuse, mais si vous commencez à la regarder, vous découvrirez que c’est beaucoup plus que cela. Remplie de drame, d’émotion et de comédie, l’éducation sexuelle traite de nombreux problèmes concernant l’amour et la sexualité sans être moralisateur.

Le spectacle est marqué par divers acteurs talentueux comme Asa Butterfield et Ncuti Gatwa et des dialogues amusants mais réconfortants. En référence à cela, voici quelques-unes des meilleures citations de l’éducation sexuelle de Netflix jusqu’à présent.

Mis à jour le 1er avril 2020 par Mariana Fernandes: Nous avons encore du mal à croire que la troisième saison de l’éducation sexuelle n’arrivera pas sur Netflix jusqu’en 2021. La série a fait un si bon travail de création de personnages complexes, relatables et hilarants qu’il est impossible de ne pas avoir l’impression que quelque chose est manquant dans notre frénésie hebdomadaire. Mais s’il y a une chose que l’émission nous a donnée, c’est une mine d’or de citations incroyables. Alors, pour atténuer la douleur que vous ressentez certainement, attendez maintenant, prenez le temps de lire la version remaniée des meilleures citations de Sex Educations!

15 Ce n’est pas en votre pouvoir

“Parfois, les gens que nous aimons ne nous aiment pas en retour, et vous ne pouvez rien y faire.”

– Otis

Parler des mots de sagesse comme d’habitude n’est autre qu’Otis. Et dans ce cas particulier, il met le doigt là où ça fait mal. Nous y avons tous été. Des milliers de chansons, de poèmes et de pièces de théâtre ont été écrites traitant de l’énorme épreuve qu’est l’amour non partagé. Et ça fait mal comme peu d’autres choses dans cette vie.

Mais ça va arriver. Un jour, d’une manière ou d’une autre, vous tomberez amoureux de quelqu’un qui ne vous aimera pas en retour. Et il n’y a absolument rien que nous puissions faire à part y faire face et passer à quelqu’un qui nous appréciera et prendra notre amour à bras ouverts et un immense sourire sur le visage.

14 L’écoute est difficile

“C’est un bon équilibre, écouter les gens sans s’insérer dans leur réalité.”

-Jean

Le Dr Jean a également eu ses moments tout au long du spectacle. Mais peut-être que la citation qui nous a le plus marqué était celle-ci, à propos de trouver le bon endroit pour écouter quelqu’un. Et en tant que thérapeute, cela sonne encore plus vrai pour elle que pour tous ceux qui ne font qu’écouter leurs amis et leur famille.

Mais il est vrai que nous avons tendance à nous insérer dans des situations et des problèmes sous forme de formulaire de conseil. Et une fois que nous le faisons, le moment et l’attention cessent d’être sur l’autre personne – celle qui est venue à vous en premier lieu. Les humains ont tendance à être égoïstes, et c’est à nous d’essayer de l’améliorer.

13 Célébrez votre corps!

«Tout le monde a des corps, non? Il n’y a rien à avoir honte. “

-Otis

Dirigez-nous vers une seule personne qui n’a jamais eu de problème avec son image corporelle et nous élèverons une statue en votre honneur. Parce que soyons honnêtes, tout comme l’amour non partagé, nous avons tous été là. Et surtout quand l’adolescence a frappé, tout semble juste être amplifié – y compris les problèmes de corps.

S’aimer soi-même est la première étape à franchir pour mener une vie heureuse et saine. Et la meilleure façon de procéder est exactement comme Otis le dit. Tout le monde a des corps. Chaque corps est beau et il n’y a rien à cacher ni à avoir honte. Ne laissez pas cela vous empêcher de faire les choses que vous aimez et d’avoir des relations épanouissantes!

12 Qui s’en soucie?

“Peu importe ce que pense l’école. Tu es qui tu es. Ne laissez personne vous enlever cela. “

-Otis

Sur une note similaire à la citation ci-dessus, Otis expose une fois de plus des faits concrets. Nous passons tant d’années précieuses de notre vie à essayer de nous intégrer. Essayer et échouer à aimer ce que tout le monde dit que nous devrions aimer. Et au milieu de tout cela, nous perdons complètement notre sens de l’individualité, les choses qui nous rendent différents et aimables.

Et dans un environnement de lycée, cela devient encore plus difficile. L’adolescence entraîne un ensemble de problèmes complètement nouveaux, et le besoin d’inclusion et de validation est tout ce dont nous nous soucions. Mais à la fin de la journée, ce qui importera le plus, c’est que vous restiez fidèle à qui vous êtes. Sinon, vous cesserez d’être vous-même – et quelle perte ce serait!

11 À la lune pour vous!

«Un jour, tu vas rencontrer quelqu’un qui t’apprécie pour qui tu es. Je veux dire, il y a sept milliards de personnes sur la planète. Je sais que l’un d’eux va grimper sur une lune pour toi. »

-Otis

Nous avons tellement peur d’être seuls. Nous passons tellement de temps et d’efforts à essayer de trouver celui-ci, et le plus souvent, nous finissons par nous contenter de personnes qui ne nous conviennent pas. Qui ne veut pas les mêmes choses que nous. Et qui essaient de changer les bases fondamentales de qui nous sommes pour correspondre à ce qu’ils veulent.

Ce n’est pas bien. La vie est trop courte pour rester avec quelqu’un qui n’est tout simplement pas la bonne personne et qui n’apprécie pas notre caractère unique. Ne vous précipitez dans rien. Il y a tellement de gens incroyables là-bas … et l’un d’eux va faire n’importe quoi pour vous, car ils pensent que vous méritez le monde!

10 Ingénierie une relation

«Vous ne pouvez pas choisir qui vous attire. Vous ne pouvez pas créer une relation.

-Otis

Otis, le protagoniste de la série, résume le nœud de la situation de la plupart des gens autour de lui. Souvent dans l’éducation sexuelle (en particulier dans la saison 2), nous trouvons des personnages datant d’autres personnages, apparaissant heureux en valeur nominale. Mais au fond d’eux-mêmes, leurs insécurités les éloignent d’un récit “ heureux pour toujours ”.

Otis est en quelque sorte coincé sur Maeve. Ola commence à avoir des sentiments pour Tanya en sortant avec Otis. Eric est heureux de sortir avec Rahim mais ne parvient pas non plus à se débarrasser d’Adam. La liste continue. Pour résumer, pratiquement aucune relation adolescente n’est planifiée ou conçue. Aimer ou aimer arrive tout simplement. Parfois, ça marche. Parfois, ce n’est tout simplement pas le cas.

9 Le «bon» père

“Peut-être … j’apprends de mon brave fils.”

-Monsieur. Effiong

Tout au long de la première saison, le père d’Eric Effiong est préoccupé par l’identité gay de son fils. Ce n’est pas un père homophobe autoritaire, mais un père surprotecteur. Quand il voit son fils se parer de maquillage flashy et proclamer son identité, M. Effiong essaie de persuader Eric de l’atténuer.

Enfin, Eric rassemble le courage de dire à son vieil homme qu’il sera blessé, de toute façon, en lui demandant “N’est-il pas préférable d’être qui je suis?”. Dans une scène remplie d’émotions, M. Effiong comprend enfin le point de vue de son fils et apprécie sa bravoure.

8 La famille d’Adam

«J’aimerais pouvoir être un enfant normal avec un père normal et un d * ck normal.»

-Adam

Adam semble être votre tyran conventionnel au début du spectacle. Mais alors que son personnage est exploré plus avant, on comprend comment une partie de son agression est également le résultat de la stricte parentalité de son père, le directeur Groff. Sinon, ce n’est pas un enfant très brillant qui échoue souvent à la plupart des tâches qu’il a définies.

De plus, sa consommation excessive de marijuana affecte également sa vie intime. Et pour couronner le tout, le “ dur à cuire masculin et droit ” d’Adam s’estompe également lorsqu’il remet en question sa sexualité. Adam est sûrement l’un des personnages les plus multicouches de la série.

7 Vous avez un ami en moi

‘Tu es mon ami. Je t’aime comme un ami. ‘

-Ola

Comme discuté précédemment, Adam a une liste sans fin de problèmes dans sa vie. En raison de ses antécédents de stoner et d’intimidateur, il n’a pratiquement personne qui puisse sympathiser avec lui. Vient ensuite Ola qui travaille avec lui dans un magasin général.

Quand Ola lui offre chaleur et soutien, Adam ne peut tout simplement pas le comprendre car il n’y est pas habitué. Il pense que c’est plus un geste romantique que Ola dit qu’elle l’aime comme un ami. Adam est bouleversé car il n’a jamais connu personne qui pourrait lui dire cela. “Personne n’a jamais dit que j’étais leur ami auparavant.”, Marmonne-t-il et enlace Ola.

6 malade d’amour

“ Vous savez, dans les comédies romantiques, quand le gars se rend finalement compte qu’il est amoureux de la fille, et qu’il se présente avec un boom box devant sa maison, faisant exploser sa chanson préférée, et tout le monde dans le public s’évanouit? Ouais, ça me rend malade.

-Maeve

Maeve est présenté comme l’un des personnages les plus audacieux de la série, évitant tous les stéréotypes traditionnels des personnages féminins dans les émissions de comédie du lycée, comme le montre cette citation.

En même temps, elle ne souscrit pas au stéréotype “ edgy goth girl ” qui porte juste du fard à paupières et lit des érudits féministes. Elle est bien plus qu’une fille non conventionnelle comme nous le voyons dans la saison 2. Elle montre ses sentiments pâteux envers Otis et rejoint même l’équipe de quiz de l’école ringard.

5 cheesy

«Hier soir, j’ai regardé du fromage et j’ai eu une érection.

-Otis

Otis est un adolescent non sexuel timide de la première saison. Cependant, lors de la deuxième sortie de Sex Education, les hormones d’Otis commencent à agir. Il ressent le besoin urgent de se faire plaisir presque tout le temps.

Montré dans un montage hilarant, il n’est qu’ironique de noter comment le “Sex Kid” qui résout les problèmes de chacun avec le sexe, fait face à ses propres problèmes sexuels. D’ordinaire, cette citation et ce montage auraient pu facilement dégager une ambiance effrayante, mais le spectacle et le personnage d’Otis gèrent heureusement la masturbation de manière normalisée.

4 Chlamydia Éducation

“Vous ne pouvez pas attraper la chlamydia dans les airs.”

-Otis

Fidèle au titre de l’émission, Otis essaie de donner des conseils d’éducation sexuelle aux enfants de son école. Il donne sa tranquillité d’esprit lorsque ses pairs stupides commencent à paniquer à l’école en pensant qu’il y a une épidémie de chlamydia et qu’elle peut se propager à travers n’importe quel support.

Ils pensent que la maladie sexuelle (qui nécessite un contact sexuel) peut se propager dans l’air, une infection oculaire, le toucher, la nourriture, tout ce qui est possible. C’est comme si le Moyen Âge recommençait.

3 Qu’est-ce que le bal?

«Le bal est une tradition américaine appropriée qui célèbre le sexisme et colporte une représentation irréaliste de l’amour romantique.

-Maeve

Sur le point d’être énervé, Maeve Wiley peut également être très réaliste à certains moments. Au début, vous pourriez penser que Maeve devrait reprendre son souffle et apprendre à accepter les choses simplement.

Mais à la réflexion, elle a du sens. Sa citation soulève certaines questions sur les éléments monotones et unidimensionnels de l’histoire d’amour des adolescents qui ont trouvé la base d’un bal américain typique.

2 Good Guy

«Je pense que vous essayez toujours si fort d’être un bon gars que vous finissez par ne pas être un bon gars.

-Ola

À la fin de la saison 2, Otis est embourbé dans la culpabilité car il semble énerver presque tout le monde autour de lui. Il se moque de son ex-petite amie Ola et Maeve (qu’il a eu le béguin plus tôt) dans un monologue ivre lors d’une fête. Il déçoit sa mère quand il cache le fait qu’il avait toujours été le “Sex Kid” de l’école.

Il parle à Ola à l’école plus tard, s’attendant à une certaine empathie, mais son ex lui donne un test de réalité à la place. Elle dit à Otis de ne pas trop insister sur son personnage, mais d’être un peu plus prudent dans le maintien des relations humaines. Et oui, elle sent aussi qu’il ne devrait pas boire longtemps!

1 main dans la main

‘Je veux tenir ta main.’

-Adam

Comme mentionné précédemment, le personnage d’Adam a connu plusieurs transitions au cours des deux saisons. Après avoir découvert sa bisexualité, Adam est toujours prêt à l’accepter. De plus, il est amoureux d’Eric, le même garçon qu’il a utilisé pour intimider pendant des années. Eric est également lié de façon romantique avec un nouvel étudiant français appelé Rahim qui complique la situation.

Tout cela rend Adam timide pour accepter ses préférences romantiques et sexuelles. Mais finalement, dans la finale de la saison 2, il rend sa déclaration d’amour aussi publique que possible. Il fait une pause dans la pièce de l’école et monte sur scène pour dire à Eric qu’il veut lui tenir la main. Dans l’un des moments les plus mignons de la série, Eric sourit et tient la main d’Adam. On ne peut pas arrêter d’aller “aww” sur cette scène.

