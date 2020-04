Les 15 meilleurs épisodes de Always Sunny à Philadelphie de tous les temps

Après de nombreuses années, It’s Always Sunny à Philadelphie commence enfin à être reconnu pour le brillant spectacle qu’il est. Depuis ses humbles débuts en tant que comédie à petit budget essayant de trouver son public, l’émission est maintenant considérée comme l’une des grandes comédies de télévision modernes.

Il est toujours ensoleillé a réussi à rester constamment hilarant au cours de la saison 13, créant d’innombrables épisodes hilarants. Aussi bon que l’ensemble du parcours ait été, il y a une poignée d’épisodes qui dépassent le reste comme preuve de la qualité de ce spectacle. Voici les meilleurs épisodes de It’s Always Sunny à Philadelphie.

Mis à jour par Colin McCormick le 31 mars 2020: Il est toujours ensoleillé à Philadelphie a terminé sa quatorzième saison il y a quelques mois et ne montre toujours aucun signe de ralentissement. Les pitreries grossières et hilarantes du gang du Paddy’s Pub sont exactement ce dont nous avons besoin en ces temps étranges. Alors que nous sommes tous accroupis, cela semble maintenant être une excellente occasion de revisiter certains des meilleurs épisodes de la série. Il y a beaucoup de choix, nous avons donc mis à jour notre liste avec quelques mésaventures plus hilarantes. Profitez-en et restez en sécurité là-bas!

15 Il est temps pour le gang

La série n’a jamais hésité à traiter les plus grands problèmes d’aujourd’hui de la manière la plus scandaleuse. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient abordé le mouvement #MeToo avec le même genre de folie et d’hilarité.

L’épisode montre que le gang participe à un séminaire sur le harcèlement au travail et les comportements inappropriés. Bien sûr, ils font dérailler tout le séminaire avec leur propre mauvais comportement et se retrouvent face à beaucoup de problèmes. C’est un rappel hilarant à quel point chacun de ces personnages a été terrible dans la série.

14 Le gang tente désespérément de gagner un prix

Malgré son record à la télévision et ses innombrables fans, It’s Always Sunny n’a jamais vraiment été reconnu par la communauté des prix. Bien que la série n’ait pas besoin de distinctions pour être drôle, cet épisode se moque de la raison pour laquelle cette sitcom non conventionnelle ne parvient pas à se connecter avec le courant dominant.

L’épisode suit le gang alors qu’ils tentent de renommer le Paddy’s Pub afin qu’il puisse gagner le prix du meilleur bar de la ville. L’épisode se moque des soi-disant émissions populaires tout en se moquant d’eux-mêmes pour être si bizarre et scandaleux.

13 Le D.E.N.N.I.S. Système

Tout au long de la série, Dennis Reynolds est passé d’un homme de femme égocentrique à un psychopathe à part entière. Ses méthodes pour séduire les femmes ont toujours été effrayantes, mais cet épisode jette un œil à sa véritable folie.

Le D.E.N.N.I.S. Le système est une stratégie soigneusement planifiée dans laquelle Dennis séduit les femmes par le mensonge, la torture psychologique et la manipulation. Aussi dérangeant que soient ses méthodes, il est satisfaisant de le voir échouer aussi misérablement que le reste du gang tente de développer sa propre vision du système.

12 Mac et Charlie meurent

Un épisode dans lequel deux personnages simulent leur propre mort semblerait farfelu pour à peu près n’importe quel autre spectacle, mais c’est comme d’habitude pour It’s Always Sunny. Mac et Charlie décident de mettre en scène leur mort épique après la libération du père de Mac et ils soupçonnent qu’il viendra pour eux.

De la façon idiote que Mac et Charlie réalisent leur plan jusqu’au reste de la réaction sans tracas du gang, c’est une mésaventure hilarante pour le spectacle.

11 Un Noël très ensoleillé

Même un spectacle comme It’s Always Sunny peut entrer dans l’esprit des Fêtes avec son propre spécial de Noël. Bien sûr, c’est une version beaucoup plus sombre et plus inquiétante de cette période festive de l’année. Alors que Charlie et Mac poursuivent leurs traditions annuelles, ils découvrent des secrets si désagréables sur les Noëls de leur enfance. Pendant ce temps, Dennis et Dee essaient de donner à Frank une leçon sur ses traditions de Noël mesquines.

L’épisode est particulièrement vulgaire et violent ce qui semble approprié pour ce spectacle. Il y a des gags classiques comme la rencontre sanglante de Charlie avec le centre commercial du père Noël et la tentative de Frank de se cacher dans un canapé.

10 Le gang va dans un parc aquatique

Le gang Paddy’s Pub est des gens tellement scandaleux et généralement terribles que les mettre dans à peu près n’importe quelle situation va être amusant. Cet épisode en est un parfait exemple, car un simple voyage au parc aquatique se transforme en mésaventure hilarante après l’autre.

Être entouré de gens dans un environnement familial est une recette pour un désastre avec ce groupe et l’épisode profite pleinement du cadre. De Mac et Dee coincés dans le toboggan, à Frank allant aux extrêmes pour couper la ligne, c’est une aventure parfaite pour le gang.

9 Le gang prend la route

Bien que nous ayons vu le gang voyager davantage au cours des dernières saisons, cet épisode était leur première tentative de quitter leur Philadelphie bien-aimée. Cela se passe aussi bien que vous vous en doutez.

L’épisode est un parfait point culminant de la façon dont le gang ne peut s’empêcher de se débrouiller à sa manière. Ils deviennent tellement préoccupés par la création du road trip parfait qu’ils s’empêchent réellement de quitter la ville. L’épisode a des moments de rire, comme les tentatives constantes d’abandonner Dee. Et tout se termine par un anti-climax hilarant.

8 Héros ou crime de haine

Le spectacle a toujours repoussé les limites et, jusqu’à présent, il l’a fait sans aller trop loin. Avoir un épisode complet entourant l’utilisation d’une insulte homophobe était risqué, mais il a réussi à être à la fois réfléchi et hilarant.

Le spectacle peut accomplir tellement de choses en faisant simplement que ces personnages se disputent. C’est à peu près tout ce dont parle cet épisode, alors qu’ils tentent de déterminer la propriété d’une carte de loterie. L’épisode est également remarquable pour conclure la question de longue date de la sexualité de Mac, qui continue d’être une partie importante de l’émission à l’avenir.

7 Mac et Dennis déménagent en banlieue

Heureusement, ces personnages ne sont pas des gens normaux et ils ne peuvent pas vivre comme des gens normaux. Chaque fois confrontés au fonctionnement du reste de la société, ces personnages commencent généralement à s’effondrer. Cet épisode présente peut-être la preuve la plus révélatrice de la confusion de ces gens.

Prendre un pari de Frank, Mac et Dennis déménage en banlieue pour commencer une nouvelle vie. Assez rapidement, le changement d’environnement commence à leur arriver et ils perdent tous les deux la tête de façon très sombre. Qui aurait cru qu’une dépression nerveuse pouvait être aussi amusante?

6 Le gang dîne

Le gang Paddy’s Pub est l’un des groupes les plus uniques à la télévision. Comme la plupart des amis de sitcom, ils semblent passer tout leur temps ensemble et tout faire ensemble. Cependant, contrairement à d’autres groupes, ils semblent également avoir beaucoup d’animosité les uns envers les autres.

CONNEXES: Il est toujours ensoleillé à Philadelphie: personnages principaux, classés par intelligence

Cet épisode trouve le gang divisé en équipes alors qu’ils tentent de savourer un repas spécial au même restaurant. Ce qui suit est beaucoup de tension, de ressentiment et de mauvais traitements envers les serveurs. C’est une preuve supplémentaire que ces gens ne passent probablement du temps qu’entre eux parce que personne ne le fera.

5 Le gang achète un bateau

L’un des mouvements les plus intelligents de la série n’a jamais été de faire appel à Danny DeVito en tant que Frank Reynolds. Non seulement DeVito est un ajout bienvenu à la distribution qui semble prêt à tout, mais l’énorme richesse de Frank permet au gang de faire tout ce qui lui vient à l’esprit.

Cet épisode est un autre des prémisses simples dont le spectacle serre tous les potentiels pour la comédie. Alors que la collecte des ordures dans l’océan de Charlie et les nouveaux mouvements de danse de Dee sont hilarants, le point culminant de l’épisode est la description très troublante de Dennis de «l’implication», le cimentant davantage comme un véritable psychopathe.

4 Le gang résout la crise du gaz

Une partie de ce qui rend ce spectacle spécial est la façon dont il essaie activement d’être différent des autres spectacles. Les cerveaux derrière It’s Always Sunny sont très conscients de ce que font les autres comédies et essaient toujours de pervertir ces vieux tropes.

CONNEXES: Types de personnalité Myers-Briggs® de Il est toujours ensoleillé dans les personnages de Philadelphie

Cet épisode explore les personnalités standard qui composent un groupe de culture pop régulier – le cerveau, l’apparence, les muscles, etc. Le problème est qu’aucune de ces personnes n’a vraiment ces qualités et qu’elles ne peuvent donc rien accomplir. Des points supplémentaires cependant pour avoir présenté Charlie comme le «joker».

3 Sweet Dee a une crise cardiaque

Certains des plus grands épisodes de la série présentent un problème typique et relatable, puis montrent à quel point le gang peut le gâcher à sa manière. Dans cet épisode, le gang cherche un mode de vie plus sain et, évidemment, échoue.

Dennis et Dee essaient d’atteindre la perfection de la manière la plus simple possible. Frank est placé dans un institut psychiatrique, en hommage au rôle de DeVito dans One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Mais le point culminant est que Mac et Charlie cherchent une assurance maladie en obtenant un emploi dans la salle du courrier. Cela conduit au moment digne d’un meme où Charlie essaie de déballer une vaste conspiration qui est tout dans son esprit simple.

2 Charlie travail

Charlie Kelly est l’un des personnages les plus étranges de la télévision. C’est un adulte analphabète et sujet à la colère qui devrait être mort de tous les souffles de colle et de peinture. Et pourtant, cet épisode montre qu’il pourrait y avoir un peu plus de choses dans l’esprit de Charlie.

Alors qu’ils se préparent pour une visite de l’inspecteur de la santé, Charlie essaie désespérément de préparer le pub et le gang. Tourné comme une seule prise, l’épisode est rempli d’énergie et de plaisir alors que Charlie fait ce qu’il fait de mieux. Et le bâillon à combustion lente avec le tabouret de bar n’est que de la cerise sur le gâteau.

1 Le Nightman Cometh

Il est toujours ensoleillé est l’un de ces grands spectacles qui récompensent les téléspectateurs fidèles. Pour la finale de la saison 4, la série a pris un petit bâillon mémorable de la saison 3 et a créé un épisode musical autour d’elle, et c’était merveilleux.

Dans une tentative de courtiser enfin son béguin, Charlie met sur cette production scénique élaborée, absurde et accidentellement obscène. L’épisode est assez drôle juste en regardant le gang essayer d’enrouler la tête autour de l’absurdité de la comédie musicale de Charlie. Ajoutez à cela le fait que les chansons sont en fait assez divertissantes. Cela a en outre prouvé que ce spectacle pouvait tout faire.

Quel personnage d'amis êtes-vous basé sur votre zodiaque?



