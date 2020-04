Les 15 meilleurs épisodes de Brooklyn Nine-Nine Of All Time

La première saison de NBC de Brooklyn Nine-Nine a continué à produire les mêmes épisodes comiques de haute énergie que les fans de la série avaient l’habitude de voir, apaisant les craintes que la qualité ne change après que Brooklyn a été sauvée de l’annulation. L’équipe Nine-Nine est toujours aussi hilarante, tout en réussissant à aborder certains problèmes du monde réel alors qu’ils explorent les relations de “toit” derrière la distribution d’ensemble primée.

CONNEXES: Brooklyn 99: 10 citations qui prouvent Scully et Hitchcock sont les personnages les plus drôles

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à dix des meilleurs épisodes que Brooklyn Nine-Nine a diffusés au cours des six dernières saisons, bien qu’il soit difficile de trouver un épisode vraiment mauvais de la série. Les épisodes suivants présentent non seulement les éléments comiques les plus drôles de la série, mais également des moments clés pour des personnages spécifiques qui pourraient tirer sur quelques cordes.

Mis à jour le 28 avril 2020 par Alyssa Avina. Brooklyn Nine-Nine vient de conclure sa 7e saison avec une autre finale fantastique, et nous ne pouvons nous empêcher de revenir sur certains des plus grands épisodes de la série de tous les temps. Il y a beaucoup de choix, mais ce sont ceux qui nous ont laissé rire, pleurer et émerveiller à la fois. Le Nine-Nine a une façon de vous le faire, et il est difficile de choisir des favoris à cause de cela, mais ce sont les meilleurs des meilleurs, faites-nous confiance.

15 Saison 2, épisode 3: «Les jeux Jimmy Jab»

Vers le début de la saison 2, nous avons assisté à l’ultime exercice de team-building des Neuf-Neuf avec les “Jimmy Jab Games”. C’était un jeu compétitif mais comique qui a testé chaque membre des compétences de l’équipe.

Non seulement l’épisode était rempli de moments hilarants désastreux, mais c’était l’épisode où Jake s’est rendu compte et a admis à Rosa qu’il avait encore des sentiments pour Amy. Il l’a même laissée gagner les matchs à cause de ses sentiments pour elle. C’était adorable, vraiment.

14 Saison 7, épisode 3: «Pimemento»

Adrian Pimento est de loin le personnage le plus drôle de l’histoire de Brooklyn Nine-Nine. Il est aussi un peu fou et a toujours du mal à le suivre partout où il va. Dans cet épisode, Pimento vient à Jake et Charles affirmant que quelqu’un essaie de le tuer.

Le seul problème est qu’il ne se souvient pas de qui et il semble maintenant avoir une perte de mémoire à court terme … un peu comme Leonard dans le film classique Memento. Jake essaie à plusieurs reprises de référencer le film à Adrian et Charles et aucun d’eux ne l’a vu. Au lieu de cela, ils pensent que c’est comme le film Finding Dory. Inutile de dire que c’était un épisode préféré des fans de la saison.

13 Saison 5, épisode 4: «HalloVeen»

Nous aimons toujours les épisodes d’Halloween Heist de Brooklyn Nine-Nine et cela s’explique en partie par le fait qu’ils semblent augmenter la mise chaque année. Nous sommes toujours sur le bord de nos sièges à cause de cela, attendant de voir qui va être couronné “Ultimate Detective / Genius”, mais cet épisode de braquage était différent.

Personne n’a techniquement gagné, mais Jake a finalement proposé à Amy de la manière la plus belle et par excellence “Jake et Amy” possible. Hormis que la proposition était réconfortante, les événements du braquage qui se déroulaient avant cela étaient également à voir.

12 Saison 4, épisode 18: «Cop-Con»

Dans cet épisode de la saison 4, l’équipe se rendra à Rochester pour un Cop-Con qui est fondamentalement une énorme convention pour les flics pour voir les derniers équipements et techniques dans leur domaine. Mais le Nine-Nine l’utilise comme excuse pour faire la fête.

Lorsque leurs plans originaux sont contrecarrés, ils décident d’organiser leur propre fête dans leurs chambres tout en essayant d’échapper au jugement et aux réprimandes de Holt. Ils finissent par s’enivrer au point de ne pas se souvenir de ce qui s’est passé la veille et doivent essayer de résoudre l’affaire avant que la présentation de Holt ne soit ruinée.

11 Saison 4, épisode 16: «Moo Moo»

Brooklyn Nine-Nine a une merveilleuse façon d’aborder des questions importantes sans être controversée ou avilissante. Un parfait exemple de ceci est “Moo Moo”, un épisode qui se concentre sur Terry étant arrêté par un autre flic dans son propre quartier parce qu’il est un homme noir.

Ce n’est que lorsque le flic s’est rendu compte que Terry était, en fait, un flic lui-même, que le problème a été résolu. Mais pour Terry, c’était toujours un problème majeur qui devait être signalé. La façon dont les écrivains ont abordé ce problème très réel qui se produit tout le temps était respectueuse et plutôt poignante.

10 SAISON 2, ÉPISODE 23: “JOHNNY ET DORA”

Après un certain nombre d’obstacles qui comprenaient une opération d’infiltration et des relations intempestives, les détectives Jake Peralta (Andy Samberg) et Amy Santiago (Melissa Fumero) étaient finalement tous deux célibataires lorsque Santiago a déclaré qu’il n’y avait plus de relations avec les flics au moment où Jake était sur le point de faire son bouge toi.

Ils iraient alors maladroitement sous couverture en tant que couple nouvellement fiancé “Johnny et Dora”, ce qui entraînerait quelques fausses séances de maquillage avant le premier baiser officiel de Jake et May. Cet épisode a également présenté un moment incroyablement émouvant du détective Raymond Holt (Andre Braugher) qui a été contraint de quitter les Neuf-Neuf par son ennemi récurrent Madeline Wuntch (Kyra Sedgewick) afin de sauver son équipe de la séparation.

9 SAISON 3, ÉPISODE 10: “YIPPIE KAYAK”

L’une des qualités les plus attachantes de Peralta est son amour obsessionnel pour Die Hard qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle et a entraîné un certain nombre de gags d’épisodes hilarants et même une apparition comme invité de Reginald VelJohnson. La troisième saison a même vu Peralta, le détective Charles Boyle (Joe Lo Truglio) et Gina Linetti (Chelsea Peretti) pris au piège dans une situation d’otage de grand magasin à Noël, prêts à rejouer le film préféré de Jake.

Bien sûr, les choses ne vont pas tout à fait comme Jake l’espère lorsque les terroristes allemands se révèlent être des voleurs canadiens-français et Peralta est forcé de rester sur la touche tandis que Boyle oppose la ligne emblématique de John McClane, sauvant la journée avec un sauvetage spectaculaire de la Bouches d’aération. Cet épisode a également présenté le toujours comique Keith “The Vulture” Pembroke (Dean Winters) en tant que capitaine par intérim des 99, dans l’un des nombreux rôles récurrents préférés des fans du Vulture.

8 SAISON 1, ÉPISODE 12: “LE BANDIT PONTIAC”

Il est difficile de choisir le meilleur des apparitions annuelles de Doug Judy de la star invitée Craig Robinson, car regarder son amitié avec Jake Peralta se développer a sans doute été aussi gratifiant que la relation de “styles romantiques” de Jake et Amy. La première apparition de Robinson est survenue sous le nom de Pontiac Bandit, un voleur de voitures que Peralta enquêtait depuis des années.

La première interaction de Judy avec Peralta est un mensonge, car il est pris au piège d’un voleur d’identité, mais offre à la place l’ennemi juré de Peralta, le Pontiac Bandit. Cela a donné le coup d’envoi d’une série de jeux d’appâts et de commutateurs joués par Judy avec l’apparence de chaque saison qui rapprocherait les deux tout en rapprochant Judy du côté droit de la loi.

7 SAISON 5, ÉPISODE 22: “JAKE ET AMY”

La cinquième saison de Brooklyn se dirigeait vers deux grands moments pour le mariage de Nine-Nine, Jake et Amy et la campagne de Holt pour atteindre son objectif de toujours de devenir le commissaire du NYPD. Dans “Jake et Amy”, Holt s’apprête à connaître les résultats de l’élection alors que le mariage est ruiné par une bombe lancée par un criminel du passé d’Amy (Kyle Gass de Tenacious D).

CONNEXES: Types de personnalité de Myers Briggs de Brooklyn Nine-Nine Characters

Alors que la planification du mariage tout au long de la saison a été ruinée par la bombe, Boyle a mis en place un mariage de remplacement parfait dans l’enceinte présidée par Holt. L’épisode s’est terminé sur le plus grand cliffhanger à ce jour avec le report de la révélation du commissaire de Holt, d’autant plus que la série a été annulée par Fox peu de temps après l’épisode.

6 SAISON 5, ÉPISODE 10: “GAME NIGHT”

Inspirée par la sortie de l’actrice Stephanie Beatriz en tant que bisexuelle, “Game Night” a présenté son personnage Rosa Diaz faisant la même chose lors d’un briefing matinal à l’équipe. Déterminée mais effrayée de le dire à ses parents (vedettes invitées Danny Trejo et Olga Merediz), Diaz demande de l’aide à Peralta pour un dîner gênant et une pire soirée de jeu en famille, ce qui laisse la famille Diaz en désaccord.

L’épisode comportait une scène touchante de Beatriz et Trejo alors que le père accepte sa fille, et a également présenté l’amitié de Jake et Diaz et la croissance continue de Peralta en un adulte mature et responsable. Brooklyn Nine-Nine a remporté le GLAAD Media Award for Outstanding Comedy Series en 2018.

5 SAISON 1, ÉPISODE 13: “LE PARI”

Cet épisode est le point culminant d’un pari d’une saison sur qui est le meilleur détective, Peralta ou Santiago. Les paris? Jake’s Ford Mustang de 1965 contre Amy devant avoir la pire date de tous les temps dans la Mustang de Jake.

CONNEXES: Les meilleurs détectives de Brooklyn à neuf, classés

Lorsque Santiago perd à la dernière minute, elle est forcée de sortir à la pire date méticuleusement planifiée qui se transforme en une implantation sur un toit où les deux finissent par s’amuser. L’épisode a été l’un des premiers moments qui a taquiné la romance éventuelle entre Jake et Amy, bien que ce ne soit que quelques saisons avant que ces sentiments ne soient pleinement réalisés.

4 SAISON 4, ÉPISODE 15: “LE DERNIER RIDE”

À la nouvelle que le Nine-Nine est sur le point d’être fermé, Peralta et Boyle décident de s’envoler dans une gloire contre les trafiquants de drogue, tandis que Santiago et Holt se précipitent dans un mentorat de neuf ans prévu dans dix heures, et le sergent Jeffords (Terry Crews) avec Diaz se bat contre Hitchcock (Dirk Blocker) et Scully (Joel McKinnon Miller) pour le record d’arrestations.

À la manière de Nine-Nine, l’enceinte est sauvée par les flux en direct de Gina qui ont non seulement capturé de nombreux moments de farces hilarantes en ciment, mais aussi un discours passionné de Holt lorsque Peralta et Boyle décident d’aller chercher le plus gros buste au lieu de sauver la enceinte. L’épisode présente de grands moments de toute l’équipe et illustre parfaitement les profondeurs que le spectacle peut atteindre.

3 SAISON 5, ÉPISODE 20: “MONTRE-MOI”

Un autre épisode qui prouve que la série n’est pas entièrement consacrée à la comédie est le “Show Me Going” de la cinquième saison, qui présente l’équipe traitant de la nouvelle que Diaz est impliqué dans une situation de tireur actif qui a déjà subi des pertes policières. C’est un environnement tendu dans l’enceinte et Holt a du mal à réconforter son équipe, espérant compter sur Peralta pour le soutien émotionnel des Neuf-Neuf.

CONNEXES: Brooklyn Nine-Nine: Les 10 meilleurs moments de Rosa Diaz

Jake va à l’encontre de ses propres instincts pour défier les ordres et essayer d’aider Diaz, et fait à la place la bonne chose et choisit d’être là pour les Neuf-Neuf jusqu’au retour en toute sécurité de Diaz. C’était un épisode émotionnel qui a mis en évidence les relations profondes que cette équipe a développées avec l’un des membres les moins émouvants de l’équipe.

2 SAISON 2, ÉPISODE 4: “HALLOWEEN II”

Brooklyn Nine-Nine est connue pour les épisodes thématiques récurrents de chaque saison, comme l’apparition annuelle de Doug Judy de Robinson ou les épisodes d’Halloween basés sur le braquage. Bien qu’il soit à nouveau difficile de choisir le meilleur épisode d’Halloween, “Halloween II” de la saison deux apparaît comme le meilleur en raison de la création du défi permanent entre les détectives et leur capitaine.

Alors que Peralta a déclenché les événements des premier et deuxième cambriolages d’Halloween, l’épisode révèle que Holt avait conçu les événements du deuxième cambriolage grâce à des manipulations et à une planification détaillées commencées un an auparavant. La livraison parfaite de Holt de ses plans comme un méchant classique de Bond remporte cet Halloween comme le meilleur du groupe.

1 SAISON 5, ÉPISODE 14: “LA BOÎTE”

“The Box” met en vedette Holt et Peralta enfermés dans un interrogatoire intense contre sans doute l’une des meilleures guest-stars à frapper les Neuf-Neuf, Sterling K. Brown. Bien que nous ayons déjà vu des interrogatoires de police, aucun ne peut être comparé aux témoins de jeux d’esprit de cet épisode.

Le Dr Philip Davidson, cool et rassemblé, a utilisé son intelligence arrogante et a retourné les techniques d’interrogatoire de Holt et Peralta sur eux. Cela appelle à remettre en question la confiance de Holt dans la compétence de Peralta. À la fin de la journée, Peralta est en mesure d’attaquer la fierté de Davidson et d’obtenir une confession mordante qui a montré pourquoi Peralta est la star de l’équipe de détective de Holt.

SUIVANT: C’est toujours ensoleillé: 10 meilleures citations de Charlie Kelly

Prochain

Surnaturel: 10 mèmes que seuls les frères et sœurs comprendront



A propos de l’auteur

Journaliste de divertissement, écrivain et geek polyvalent. J’aime la salade mais préfère les frites.

En savoir plus sur Scoot Allan