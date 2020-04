Les 15 meilleurs films de science-fiction et fantastiques de tous les temps (selon Rotten Tomatoes)

Les cinéphiles ne peuvent pas en avoir assez des films qui présentent des histoires imaginatives, futuristes et magiques. C’est pourquoi les genres de science-fiction et fantastique sont si populaires. Bien qu’il existe de nombreux films qui entrent dans cette catégorie, nous avons pensé qu’il était temps de regarder le meilleur des meilleurs. Plutôt que de choisir nos propres favoris, nous nous tournerons vers ces classements de genre chez Rotten Tomatoes.

Nous tirerons d’une liste intitulée “Top 100 Science Fiction & Fantasy Movies” sur le site d’agrégation de critiques. Cette programmation est basée sur le nombre de notes reçues par un film, l’année de sa sortie et son score au tomomètre (un pourcentage basé sur les critiques positives et négatives des critiques). En d’autres termes, cette liste est basée sur le score ajusté du site, donc les pourcentages ne correspondent pas toujours aux résultats particuliers de cette liste.

Avec la logistique notée, il est temps de prendre du pop-corn, de s’asseoir et de profiter des plus grands succès théâtraux de tous les temps. Voici les meilleurs films de science-fiction et fantastiques, selon Rotten Tomatoes.

Mis à jour le 14 avril 2020 par Mariana Fernandes: La meilleure chose à avoir une liste qui vous fournit les 100 meilleurs films de certains genres est qu’il y a beaucoup à parcourir. Et étant donné que la science-fiction et la fantaisie ont tendance à être les favoris du public, nous avons pensé qu’il n’y a pas de temps comme le présent pour vous présenter de nouvelles options passionnantes pour remplir vos nuits de week-end. Si vous avez envie de cette merveille et de cette excitation provenant de films comme celui-ci, continuez à lire pour découvrir le meilleur!

15 Le Terminator (1984) – 100%

Le film qui a lancé une franchise de plusieurs décennies devait simplement figurer sur une liste comme celle-ci. Sorti à l’origine en 1984, The Terminator a acquis une renommée, une popularité et un profit sans précédent pour les films du genre à l’époque. C’est l’un de ces classiques qui devrait avoir une place sur la liste de surveillance de tout le monde.

Arnold Schwarzenegger livre sa meilleure performance à ce jour, un certain nombre d’instants citables, mélangeant action et comédie accidentelle de la meilleure façon possible. Hasta la vista, bébé!

14 Frankenstein (1931) – 100%

Les films en noir et blanc n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent. Bien qu’il soit compréhensible que le public qui a grandi sur des films aux couleurs vives ait du mal à adopter des films plus anciens, c’est un effort qui vaut la peine d’être fait. Et surtout quand il s’agit d’un film avec le calibre que possède Frankenstein.

Il s’agit de la rediffusion originale en direct d’une des histoires les plus célèbres au monde, qui est encore référencée dans la culture pop à ce jour. Et si le score de 100% ne vous convainc pas, peut-être que rien ne le fera.

13 Pinocchio (1940) – 100%

Qui n’aime pas un bon vieux film d’animation? La chose la plus surprenante à propos de Pinocchio de Disney est peut-être à quel point sa popularité pâlit par rapport à d’autres classiques proposés par le studio, tels que Le Roi Lion, Beauty and the Beast, et des projets plus récents comme Coco.

Cependant, c’est toujours l’un des rares films qui met l’honnêteté au premier plan du conflit et parvient à marier le fantasme avec la réalité de manière magnifique. Qui sait, peut-être que nous aurons un live-action un jour.

12 Mary Poppins (1964) – 100%

Et en parlant de classiques, comment oublier Mary Poppins? Aux côtés de Sound of Music, ce rôle est entré dans l’histoire comme l’une des apparitions les plus emblématiques de Julie Andrews.

Très récemment, le monde a finalement reçu une suite, avec Emily Blunt dans le rôle de la nounou excentrique et curieuse qui nourrit les enfants avec une cuillère pleine de sucre et les emmène là où seule l’imagination peut le faire. Nous vous suggérons de supercalifragilisticexpialidocious votre chemin dans le service de streaming le plus proche et regardez-le!

11 Comment dresser votre dragon (2010) – 99%

Il est sûr de dire que personne ne s’attendait au succès fracassant obtenu par How To Train Your Dragon. Et pourtant, le film a rapporté près de 500 millions de dollars dans le monde, contre un budget de 165 millions de dollars, et a fait découvrir aux joies et aux douleurs des dragons une nouvelle génération d’enfants et d’adultes.

Vikings, dragons, aventure et fantaisie se rejoignent dans ce qui est devenu l’un des films d’animation les mieux notés de tous les temps. Bien que la suite n’ait pas fonctionné aussi bien, c’est toujours l’un de ces films que vous souhaitez garder près de votre cœur.

10 Blanche-Neige et les sept nains (1937) – 98%

Le film inaugural de Walt Disney Animation Studios: Snow White and the Seven Dwarfs.

Ce fantasme de 1937 suit une belle fille qui doit se cacher après que sa méchante belle-mère jalouse ait choisi de la traquer. Bien que Blanche-Neige se retrouve à aider un groupe de sept petits mineurs à nettoyer leur chalet, la sorcière ne tarde pas à proposer une nouvelle idée qui annonce la mort de sa belle-fille.

Un Blanche-Neige en direct est en cours de développement.

9 E.T. L’extra-terrestre (1982) – 98%

Dans les années 80, le classique de science-fiction E.T. l’extra-terrestre, un extraterrestre au bon cœur se perd sur terre et finit par tomber sur un jeune garçon nommé Elliott.

Bien qu’Elliot et ses frères et sœurs adorent E.T., ils doivent trouver comment le renvoyer chez lui après qu’il soit tombé malade dans l’atmosphère terrestre. La menace d’ingérence du gouvernement n’aide pas la cause.

8 Star Wars: Les derniers Jedi (2017) – 91%

Bien que le dernier épisode de 2019 de la série Star Wars ait reçu des réactions mitigées, celui qui l’a précédé a été bien considéré par les critiques.

Dans Star Wars: The Last Jedi, Rey perturbe la solitude de Luke Skywalker dans l’espoir qu’il fera équipe avec la Résistance. Alors que Kylo Ren, le général Hux et le Premier Ordre se renforcent, Leia et les autres élaborent un plan de survie.

7 Wonder Woman (2017) – 93%

Wonder Woman est revenue à l’action dans ce film de super-héros de 2017.

Bien que Diana Prince n’ait jamais connu que Themyscira, l’île utopique sur laquelle elle a grandi, son monde est bouleversé après qu’un pilote américain se soit échoué sur le rivage. Ici, elle apprend les menaces qui pèsent sur le monde extérieur et entreprend de mettre fin à la Première Guerre mondiale, croyant que son peuple y est pour quelque chose.

La suite de Wonder Woman, Wonder Woman 1984, devrait sortir le 5 juin.

6 Mad Max: Fury Road (2015) – 97%

Bien que la série de films Mad Max ait reçu ses trois premiers versements entre la fin des années 70 et le milieu des années 80, la franchise a été visitée une fois de plus en 2015 avec la sortie de Mad Max: Fury Road. Heureusement, ce fut un énorme succès.

Le film d’action post-apocalyptique a le mal immortel Joe asservissant les résidents de sa forteresse du désert. Désireux de trouver la solitude ailleurs, Imperator Furiosa s’enfuit. Elle amène avec elle cinq des femmes esclaves de Joe et fait équipe avec Max Rockatansky pour une évasion épique.

5 Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018) – 97%

Ce film d’animation de super-héros de 2018 avait les histoires de plusieurs Spider-Men enchevêtrés dans la même toile.

Spider-Man: Into the Spider-Verse se concentre sur Miles Morales, un adolescent de Brooklyn qui se fait mordre par une araignée radioactive et développe des super-pouvoirs. Bien que Miles ait du mal à gérer ses nouvelles capacités, il n’aura pas à le faire seul; les autres Spider-Men de différentes dimensions ont été transportés dans son monde. C’est au groupe de trouver le chemin du retour.

La suite de Into the Spider-Verse sortira dans les salles le 8 avril 2022.

4 Le magicien d’Oz (1939) – 98%

Suivez la route de la brique jaune et vous vous retrouverez dans l’un des films les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood.

Le magicien d’Oz de 1939 parle d’une fille nommée Dorothy qui vit avec sa famille au Kansas. Cependant, après avoir été prise dans une tornade, Dorothy est transportée dans le fantasque Land d’Oz. Elle doit voyager vers la ville d’émeraude dans l’espoir de trouver le sorcier, qui, selon elle, a le pouvoir de la renvoyer chez elle. En cours de route, elle aide une série de personnages avec leurs propres dilemmes.

3 Toy Story 4 (2019) – 97%

Le film d’animation le mieux noté pour figurer sur cette liste est le dernier opus de la série Toy Story.

Les jouets de Bonnie se lancent dans un road trip avec leur propriétaire dans Toy Story 4. Le problème survient lorsque sa nouvelle création à la main, Forky, a du mal à accepter sa place comme jouet et échappe à la poubelle. Cela nécessite que Woody ramène Forky à Bonnie. Après avoir rencontré un Bo Peep nouvellement aventureux, cependant, Woody commence à remettre en question sa propre place dans le monde.

2 Avengers: Fin de partie (2019) – 94%

Le dernier épisode 2019 de la série Avengers rassemble les héros pour une bataille contre Thanos.

Bien que le méchant de Endgame ait anéanti la moitié de toute vie sur terre en collectant les six Infinity Stones, Iron Man, Thor, Black Widow et les autres choisissent de remonter dans le temps pour tenter d’inverser le destin et de ressusciter les morts. Cependant, le voyage dans le temps ne va pas sans ses conséquences.

1 panthère noire (2018) – 97%

Marvel’s Black Panther est le dernier film de science-fiction / fantastique le mieux noté de tous les temps.

Ce film de super-héros de 2018 raconte la nation africaine fictive de Wakanda où T’Challa devrait prendre le trône après le décès de son père. Cependant, après son retour dans son pays d’origine, T’Challa est confronté à un ennemi qui menace sa place de souverain légitime. C’est à lui de devenir la Black Panther et de reprendre ce qui lui appartient.

Black Panther 2 devrait sortir en salles le 6 mai 2022.

