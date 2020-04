Les 15 meilleurs spectacles d’histoire médiévale (selon IMDb)

Il y a eu pas mal de reprises dans les spectacles centrés sur le Moyen Âge – ou du moins sont influencés par la culture et les événements de cette ère importante. Il existe une multitude d’exemples, du jeu fantastique des trônes d’inspiration médiévale, et plus récemment, The Witcher, à des spectacles plus ancrés dans des événements réels comme Vikings et The White Queen.

Il n’est pas surprenant que les téléspectateurs soient intrigués par de tels efforts, qu’ils soient basés sur la fiction, la fiction historique ou une représentation fidèle d’événements réels. Après tout, cette période turbulente, sombre et souvent violente de l’histoire humaine crée des décors saisissants et des récits captivants.

Avec cette liste, nous couvrirons 10 de ces exemples qui sont classés les plus élevés selon Imdb.com.

Mis à jour le 15 avril 2020 par Stephen LaGioia: Étant donné le succès continu de programmes tels que The Witcher en plus de la 6e saison saisissante de Vikings, nous avons jugé approprié de dégainer à nouveau nos épées et d’explorer plus des meilleurs spectacles basés sur l’histoire médiévale, selon IMDb.com. Après tout, il ne manque certainement pas de souvenirs mémorables.

15 Marco Polo (8,0)

Non, ce drame n’est pas, en fait, basé sur le jeu pour enfants populaire joué dans les pools à travers le monde, mais est plutôt centré sur le marchand italien du XIIIe siècle. Faisant fond sur les années de Polo à la cour de Kublai Khan de l’Empire mongol, le spectacle diverge principalement des thèmes occidentaux, se concentrant plutôt sur la Chine vers la dynastie Yuan.

Bien que cette série Netflix n’ait duré que 2 saisons, elle est riche en drames de personnages contenant des rebondissements, ainsi que de somptueux décors vaguement basés sur l’histoire de l’Est. Son solide budget de 200 millions de dollars peut être vu dans sa riche cinématographie et sa valeur de production élégante.

14 Mystère!: Cadfael (8.1)

L’ère féroce de l’Europe il y a 1000 ans semble pleine de potentiel quand il s’agit de convaincre les mystères du meurtre. Cette série britannique du milieu des années 90 en profite pour créer des intrigues criminelles engageantes habillées de décors anglais du XIIe siècle. Le spectacle prend la prémisse de Columbo et le fusionne avec des motifs de Game of Thrones, ce qui en fait un spectacle distinctement divertissant.

Même avec le potentiel amusant de l’expérience de notre protagoniste en tant que croisé devenu moine, Cadfael se concentre sur l’écriture dynamique et des intrigues intéressantes pour garder ses téléspectateurs attirés plutôt que sur l’action.

13 Les piliers de la terre (8.1)

Basée sur un roman historique, cette mini-série rassemble une richesse de trame de fond intéressante et d’authenticité dans chacun de ses 8 épisodes. Comme vous pouvez l’imaginer dans un spectacle basé sur une guerre civile anglaise appelée “The Anarchy”, il y a beaucoup de moments saisissants et dramatiques à vivre.

Le spectacle conserve une focalisation étroite sur une part – tournant autour de la construction d’une cathédrale, tout en offrant un récit profond et vaste impliquant plusieurs personnages uniques. Des décors somptueux, ainsi que des performances exceptionnelles d’Ian McShane et de Hayley Atwell, confèrent aux Piliers de la Terre un sentiment d’authenticité enrichissant.

12 Les Tudors (8.1)

Alors que Michael Hirst est peut-être le plus connu pour son travail sur les Vikings, un drame historique aussi dense et convaincant a trouvé sa voie sur la BBC des années auparavant. The Tudors se déroule plusieurs siècles après ce spectacle, se concentrant sur l’Angleterre dans la période entre les âges sombres et la modernité; la Renaissance.

Cette ère de transition ouvre la voie à une multitude d’événements majeurs, et Hirst en profite. Bien qu’il fonctionne avec quelques libertés créatives, le spectacle utilise à la fois la fiction et l’histoire pour compléter ce drame intéressant sur le roi Henry VIII.

Bien qu’il ait reçu des critiques mitigées en partie pour une relative “réduction des coûts des conflits thématiques”, The Tudors a remporté une multitude de nominations pour les Irish Film and Television Awards.

11 Redwall (8.2)

Il est vrai qu’un dessin animé centré sur des souris qui parlent n’est pas exactement authentique dans l’histoire. Pourtant, cette fantaisie fantaisiste utilise des thèmes médiévaux pour peindre cette scène majestueuse tout en faisant appel aux enfants.

Cette animation canadienne s’inspire des romans fantastiques populaires de Brian Jacques, chacune de ses 3 saisons comprenant un livre différent. En se concentrant sur une souris autrefois pauvre nommée Matthias, le spectacle capture la nature souvent granuleuse de la vie médiévale, tout en équilibrant avec un humour léger. Un certain nombre de personnages colorés et de thèmes fantastiques amusants complètent ce charmant dessin animé.

10 Isabel (8.3)

Mettez un feuilleton espagnol sur le classique Game of Thrones, basé en grande partie sur le règne de la reine Isabelle de Castille, et vous aurez ce drame sous-estimé, simplement intitulé Isabel. Comme GoT, cette série montre la montée en puissance de diverses grandes figures des familles royales, ainsi que les drames, les luttes et les affrontements inévitables qui les accompagnent (moins les dragons et les zombies de glace, bien sûr).

Ce spectacle espagnol de courte durée, produit par Jaume Banacolocha et Joan Bas, présente de superbes performances de Michelle Jenner comme Isabel, Rodolfo Sancho comme Ferdinand d’Aragon, Pablo Derqui comme Henry de Castille, et bien d’autres. Ceci est renforcé par des décors espagnols authentiques et des événements sociétaux / politiques complexes, notamment le voyage de Christophe Colomb et l’Inquisition espagnole.

9 La couronne creuse (8.3)

Bien qu’il existe un certain nombre de spectacles vaguement basés sur l’histoire anglaise du Moyen Âge, The Hollow Crown de BBC Two dépeint cette période sous un angle plus précis et authentique, se concentrant sur des événements majeurs comme les guerres des roses. Le spectacle s’inspire des œuvres captivantes de la deuxième tétralogie de Shakespeare, qui comprend des pièces telles que La vie et la mort du roi Richard II.

Les pièces de théâtre authentiques, le formidable jeu de Benedict Cumberbatch, Judi Dench et d’autres, et le riche matériel de base offrent une base solide pour ce drame teinté d’action. Cela devient plus captivant à mesure que le spectacle progresse et que la période turbulente de la Grande-Bretagne médiévale dégénère en chaos et incertitude.

8 Le dernier royaume (8.3)

Alors que nos deux premiers exemples se concentrent sur la période en évolution de la fin du Moyen Âge, The Last Kingdom s’articule autour de l’ère encore plus violente et féroce de l’Angleterre du IXe siècle. Comme elle remonte à une période d’instabilité, où la Grande-Bretagne est divisée en divers royaumes (souvent en guerre) – le drame, les conflits et les conflits purs et simples sont garantis.

Les fans des Vikings devraient en particulier profiter de celui-ci, car cela montre également le facteur de déstabilisation supplémentaire des raids des Northmen enhardis et en intensifiant les assauts sur l’île. Cela ouvre la voie à des scènes de bataille intenses et épiques rarement vues à la télévision. Une pléthore de récits alléchants et de personnages riches et diversifiés contribuent à étoffer ce spectacle historique épique.

7 Robin de Sherwood (1984) (8.5)

Il est difficile de trouver un mélange plus emblématique d’histoire et de mythologie que le légendaire Robin Hood; un personnage qui n’a pas manqué d’adaptations au fil des années et des décennies. L’un des exemples les moins connus mais néanmoins les plus forts de ce héros du folklore se présente sous la forme de la série télévisée britannique Robin of Sherwood de Richard Carpenter.

Alors qu’il semble maintenant être un simple coup de lointain sur le radar, s’étalant de 1984 à 1986, ce drame a tranquillement développé un culte grâce à sa représentation captivante qui mélange réalisme et mythologie imaginative, renforcée par une atmosphère captivante.

6 The Witcher (8.5)

Un autre exemple plus récent d’un drame épique d’inspiration médiévale – The Witcher réaffirme la notion qu’une belle base d’histoire réelle et de mythe, associée à une fantaisie majestueuse, peut faire une montre amusante.

Dans le cas de ce drame fantastique d’action, basé sur le jeu vidéo à succès et les livres d’Andrzej Sapkowski, The Witcher puise dans le bassin merveilleux et souvent inexploré du folklore d’Europe de l’Est et l’utilise comme toile de fond à partir de laquelle s’épanouit l’anti-héros dynamique Geralt. Le spectacle s’est rapidement avéré être une montre unique et séduisante, complétée par de la fantaisie colorée, une mythologie riche, une action passionnante et des personnages en 3 dimensions.

5 Berserk (8.6)

Compte tenu de son bombardement exagéré (bien que divertissant) d’action épique et de thèmes fantastiques, le manga devenu anime Berserk fait ressembler notre entrée précédente à un documentaire historique. Cette animation passionnante met en vedette le duo contrasté et souvent conflictuel de Guts et Griffith, alors qu’ils se battent pour se faire un nom et survivre dans un cadre hostile d’inspiration médiévale.

Alors que cette série chaotique et bourrée d’action a été compilée et reprise dans un trio de films plus récent, The Golden Arc, l’anime original se sent toujours aussi approfondi et captivant que jamais. Il présente une multitude de parcelles émotionnelles axées sur les personnages, renforcées par ses environnements médiévaux rugueux et teintés de sombre.

4 Vikings (8,6)

Certains domaines de l’histoire n’ont même pas besoin d’être décorés avec de nombreux éléments fictifs ou fantastiques pour être divertissants. Tel est le cas de cette représentation épique de Michael Hirst de la société scandinave du IXe siècle, Vikings. Cela ne veut pas dire que les libertés créatives ne sont pas prises, mais la grandiosité et les intrigues amusantes de ce drame d’action tirent largement de véritables événements et traits culturels vikings.

Le spectacle distille ce récit jusqu’à une prémisse assez simple de pillards et d’explorateurs à la recherche d’une nouvelle vie plus prospère avec de nouvelles terres. Dans le même temps, vous avez un tourbillon de conflits, de chaos et d’escarmouches, tant au sein des tribus vikings qu’à l’étranger. Cela ouvre la voie à de nombreux drames, intrigues imaginatives et séquences d’action passionnantes alors que nous suivons Ragnar Lothbrok et la montée acharnée de la société vers la gloire.

3 Quentin Durward (8.8)

Malgré sa brève série de 7 épisodes et les limitations cinématographiques résultant de la production datée des années 70, ce conte de cape franco-allemand est néanmoins riche et divertissant.

Le spectacle, basé sur un roman historique de Sir Walter Scott, suit un aventurier écossais du nom de Quentin, qui se retrouve au milieu d’une querelle qui anéantit tout son clan. Comme vous pouvez l’imaginer, le drame et les enjeux ne font qu’augmenter à partir de là. Notre protagoniste opprimé doit trouver son chemin dans cet environnement hostile alors qu’il se rend en France pour rencontrer son unique parent vivant et atteindre la cour française de Louis XI.

2 six dragons volants (8.8)

Bien qu’il y ait quelques aperçus des événements merveilleux et souvent sombres du Moyen-Âge en Europe, cette épopée sud-coréenne de 2015 démontre que l’Orient regorge également d’histoires passionnantes d’héroïsme et de conflits politiques.

Comme beaucoup sur notre liste, Six Flying Dragons fusionne des personnages réels et fictifs avec des paramètres et des prémisses basés sur des événements réels. Plus précisément, il décrit la fondation de la dynastie Joseon au 14ème siècle, où le néo-confucianisme a commencé à résider sur le bouddhisme, et une cascade de changements ailleurs a résidé dans cette société, illustrée par les yeux du prince Lee Bang Won.

1 Game Of Thrones (9.3)

Bien qu’elle se soit terminée par un accueil assez mitigé, l’adaptation Benioff et Weiss TV des épopées de George R. R. Martin continue de régner comme le meilleur exemple de fiction historique médiévale. Grâce à ses personnages tridimensionnels, son écriture formidable et ses paramètres fantastiques somptueux, Game of Thrones brille comme un drame d’action riche et agréable. La plupart des épisodes regorgent de sensations fortes, de frissons et de drames émotionnels, passant d’un personnage mémorable et d’un cadre distinct à un autre.

Cette émission a vraiment aidé à stimuler une tendance à la télévision avec une myriade de programmes fantastiques et / ou médiévaux, dont certains ont réussi à figurer sur notre liste.

