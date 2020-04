Les 15 meilleurs Star Trek: épisodes TNG de tous les temps

Lorsque Star Trek a été redémarré à la fin des années quatre-vingt, il est revenu avec un équipage extrêmement différent, une entreprise mise à jour et Sir Patrick Stewart en tant que capitaine articulé Jean-Luc Picard. Contrairement à son prédécesseur, Star Trek: la prochaine génération a couru pendant sept saisons complètes et a cimenté Star Trek en tant que puissance de science-fiction. Bien que la série ait connu un début difficile, elle a finalement atteint son rythme et a connu de nombreux épisodes impressionnants et inoubliables.

Bien qu’il y ait certainement plus de * 15 bons épisodes dans TNG, nous le réduisons au meilleur des meilleurs. Pour tous ceux qui souhaitent voir l’équipage Enterprise-D à leur meilleur niveau, ce sont les épisodes les plus incontournables de la série.

Mis à jour le 27 avril 2020 par Richard Keller: D’accord, nous ne pouvions pas vous donner seulement 10 des meilleurs épisodes de ST: TNG. Il y a encore beaucoup à mettre dans cette liste qui couvre les sept saisons. Alors, voici cinq autres des meilleurs épisodes de Star Trek: TNG de tous les temps.

15 PREMIER CONTACT

L’un des grands avantages de ST: TNG est qu’il a été suffisamment long pour élargir le champ des connaissances sur Starfleet et la Fédération unie des planètes. En particulier, comment fonctionnent les situations de premier contact. Normalement, ces événements se font avec autant de discrétion que possible. Dans “First Contact”, cela s’est horriblement mal passé.

Lorsque Riker, déguisé en Malcorien, est gravement blessé lors d’un premier contact, Picard doit rompre le protocole. Il se présente au ministre des Sciences pour obtenir de l’aide. Ce qui suit est une panne alors que Riker est interrogé et que plus de personnes dans l’administration Malcor se rendent compte qu’elles ne sont pas le centre de l’univers. La morale du «premier contact» n’est pas que toutes les civilisations prêtes à se déformer sont prêtes à explorer l’univers.

14 CONUNDRUM

La cinquième saison de ST: TNG a présenté un certain nombre d’épisodes de fishbowl qui ont permis aux téléspectateurs de connaître un peu plus les personnages. Avec “Conundrum”, ils ont pu voir les officiers supérieurs de l’Enterprise se connaître. Ce qui a suivi était un regard intéressant sur ce qu’ils pensaient vraiment.

Par exemple, parce qu’il avait une ceinture avec des médailles, Worf pensait qu’il était le capitaine du navire. Dans un autre exemple, l’Enseigne Ro pensait qu’elle et Riker étaient plus que de simples coéquipiers. En fait, le triangle romantique entre Ro, Riker et Troi était une intrigue secondaire agréable à l’épisode.

13 CAUSE ET EFFET

Un autre épisode de la cinquième saison, “Cause and Effect” était un défi de mise en scène pour Jonathan Frakes. À travers chaque boucle temporelle, il a dû changer les angles et les perspectives des personnages alors qu’ils commençaient à réaliser ce qui se passait.

Il y avait aussi beaucoup de tension dans l’épisode. À chaque explosion de l’Enterprise, les téléspectateurs se demandaient quand ils sortiraient le navire de la boucle temporelle et qui l’arrêterait. Bien sûr, le régal pour les téléspectateurs était Kelsey Grammer apparaissant comme capitaine de l’U.S.S. Bozeman.

12 L’ENTREPRISE D’HIER

Une liste des meilleurs épisodes de ST: TNG n’est pas complète sans une mention de l’épisode de la troisième saison “Yesterday’s Enterprise”. Cela nous a non seulement donné un aperçu d’une chronologie alternative où les choses semblaient sombres, mais cela a également clos le chapitre sur la mort de Tasha Yar lors de la saison 1 (en quelque sorte). De plus, cela a montré à quel point certains personnages agissaient dans cette sombre réalité.

Par exemple, Riker n’était pas le joyeux copilote. Il était tout le monde des affaires, au point qu’il était en désaccord avec les décisions de Picard plus souvent qu’autrement. Picard lui-même était en colère et las de la guerre, prêt à s’en prendre à des gens comme Tasha et Guinan. Dans l’ensemble, “l’entreprise d’hier” était une belle histoire.

11 GENÈSE

Au moment de la septième saison de ST: TNG, la série était en train de perdre de la vitesse. Il semblait y avoir moins d’épisodes stellaires. Néanmoins, il y avait plusieurs points saillants. L’un d’eux était le “Genesis” dirigé par Gates McFadden.

Ce fut la tentative de l’émission de science-fiction basée sur l’horreur. Bien qu’aucun extraterrestre n’ait explosé du ventre des membres d’équipage, ils ont fait un travail décent. En particulier dans la seconde moitié de l’épisode, lorsque Picard et Data sont retournés dans une entreprise qui comptait Barclay et Neanderthal Riker à tête d’araignée.

10 MESURE D’UN HOMME

Bien que TNG ait eu quelques épisodes houleux au début, l’un des premiers épisodes vraiment formidables est venu dans “Measure of a Man” de la saison 2. Dans cette situation difficile, un scientifique veut supprimer, démonter et éventuellement produire en masse des données. Cependant, Picard ne veut pas risquer l’un de ses meilleurs officiers et ne pense pas qu’il soit juste de forcer Data à accepter ce plan de recherche.

Avec une approche unique, Picard et le scientifique organisent un essai pour prouver ou réfuter l’humanité de Data. L’épisode approfondit vraiment ce que signifie être humain. En ce qui concerne les épisodes philosophiques profonds, Measure of a Man est un exemple stellaire.

9 TAPISSERIE

L’une des personnes les moins préférées de Picard dans l’univers est Q, l’être multidimensionnel apparemment tout-puissant qui a une sorte de fascination pour l’équipage de l’Enterprise et, en particulier, son capitaine. Dans cet épisode, Q et Picard reviennent à ses jours d’école Star Fleet et revisitent un moment qu’il regrette. Après une échauffourée dans un bar, il est poignardé et il aurait souhaité ne jamais l’avoir fait. Cependant, quand lui et Q changent cet événement, Picard devient une personne complètement différente dans le présent. Il est plus doux, un officier scientifique qui ne va jamais au-delà de l’appel du devoir. C’est une dissection fantastique de Picard et du leadership en général. Après tout, la bravoure exige une part de confiance et de loyauté, et une autre partie de stupidité.

8 CHAÎNE DE COMMANDEMENT PT. 1 ET 2

Bien que la Fédération ait une trêve en cours avec les Cardassiens, cette trêve est au mieux fragile. Aucun épisode ne le montre aussi bien que la chaîne de commandement, où Picard et Crusher sont envoyés pour infiltrer une base cardassienne et se faire prendre. Pendant ce temps, un capitaine de chien de guerre nommé Jellico prend le contrôle de l’Enterprise afin qu’elle soit prête à se battre si nécessaire. Normalement, il gélifie avec les têtes de crosse Picard, Riker et Jellico pour changer les procédures et les mentalités, provoquant des troubles à bord.

Bien que l’histoire d’autorité de Riker soit intéressante, ce qui prend vraiment le gâteau, c’est le champ de bataille mental de Picard avec un expert en torture cardassienne, Madred. Finalement, Madred se contentera de briser l’esprit de Picard, même s’il ne lui obtiendra pas d’informations. La dissection de la torture psychologique et le rapport entre Madred et Picard en font un épisode saisissant et impressionnant.

7 TOUTES LES BONNES CHOSES

Après sept saisons, Star Trek: TNG s’est terminé avec “All Good Things”. Dans cet épisode, Picard glisse dans le temps en essayant de comprendre ce qui lui arrive. Soi-disant, il a un trouble cérébral qui confond le temps, le conduisant à vivre du temps avant l’épisode pilote, le courant et l’avenir se confondent. En fin de compte, c’était la faute de Q et Picard a encore le temps de profiter de son entreprise actuelle. Puis il rejoint le jeu de poker pour les seniors, ce qu’il n’a jamais fait auparavant.

En ce qui concerne les finales, celle-ci a apporté une note douce à la fin d’une série bien-aimée. Les fans sont d’accord pour dire que cela a bien fini les choses (jusqu’au cinéma, bien sûr).

6 I, BORG

La seconde où l’Entreprise rencontre les Borgs, ils deviennent le plus grand méchant le plus effrayant de la galaxie. Sans aucun moyen de les raisonner, ce sont des drones insensés assimilant et s’appropriant les cultures. Après “Le meilleur des deux mondes”, il est difficile pour un officier de Star Fleet de ne pas les détester. Cependant, dans “I, Borg”, le récit effrayant des Borgs est renversé.

L’Enterprise prend un drone abandonné et décide de l’examiner. Ils en apprennent davantage sur ses systèmes et acquièrent une richesse de connaissances sur l’espèce. Pendant ce temps, plus il est éloigné des Borgs, plus son côté humain revient. Sans collectif, il redevient un individu. Ils le nomment Hugh et Crusher et Geordi forment un lien avec le jeune homme.

Analysant les préjugés et l’individualité, il s’agit d’un épisode intelligent et intéressant qui remet en question l’humanité elle-même.

5 LES PONT INFÉRIEURS

Tout au long de toute la série Star Trek, le casting principal est le personnel senior, les personnes qui prennent de grandes décisions. Cependant, la vérité est qu’il y a beaucoup de gens sur le navire, tous confrontés aux épreuves et aux tribulations des explorations spatiales. Star Trek: TNG en est conscient et le souligne dans “The Lower Decks”, un épisode sur un groupe de personnel de niveau inférieur qui est apparu dans quelques autres épisodes. Ils discutent de leur vie, de leurs rêves et de leurs objectifs. Bien que TNG se concentre sur les cadres supérieurs, cet épisode rappelle aux gens que tout le monde à bord du navire est important et que tous ont une vie complexe et intéressante.

Plusieurs autres séries font des épisodes similaires, mais “The Lower Decks” de TNG est de loin un favori des fans.

4 MEILLEUR DES DEUX MONDES PT. 1 ET 2

Dans l’une des finales les plus éprouvantes de la télévision nerd, Riker est contraint à une position de commandement et doit décider s’il faut essayer de sauver Picard ou de détruire le cube Borg. Plus tôt dans l’épisode, les Borgs ont pris le capitaine et l’ont assimilé afin qu’ils puissent communiquer plus efficacement et de manière menaçante avec l’humanité. En fin de compte, Riker doit décider de sacrifier un grand homme pour sauver des millions. Lorsque la menace de la Fédération est en équilibre, beaucoup de décisions difficiles doivent être prises.

Et les choses ne deviennent pas plus faciles dans la deuxième partie.

L’une des expériences les plus brillantes de Star Trek se trouve dans ce jeu en deux parties, mûr avec des choix difficiles, définissant des moments de caractère et une écriture fantastique.

3 DARMOK

Tout au long de Star Trek, les situations de premier contact sont toujours tendues et déroutantes. Cependant, peu sont aussi uniques et poignants que de rencontrer les Tamariens à “Darmok”. Bien que l’espèce essaie de prendre contact depuis des semaines, ils parlent d’une manière complètement différente. Le traducteur universel peut communiquer leurs mots, mais leur race parle en métaphores donc, sans connaître leurs histoires, l’Entreprise est incapable de les comprendre.

De plus, Picard et le capitaine tamarien sont rayonnés ci-dessous avec des couteaux. L’Enterprise et son capitaine craignent que ce soit pour une bataille individuelle, mais c’est une tradition beaucoup plus complexe que cela. Entre Picard et le capitaine tamarien, il y a tellement de moments frustrants et liés qui en font un épisode formidable et unique.

2 PÉCHÉS DU PÈRE

En ce qui concerne Star Trek, il existe peu d’espèces aussi aimées que les Klingons. Après tout, certains Trekkies ont appris toute la langue. Cette race guerrière est riche de culture, de tradition et d’honneur. Star Trek: TNG a créé Star Fleet et montre l’histoire en ayant un officier Klingon à Worf. Dans “Sins of The Father”, les fans apprennent non seulement sur Worf mais aussi sur la culture Klingon.

Au cours de l’épisode, Picard et Worf se rendent à Qo’noS, le monde natal des Klingons, pour faire face à des crimes épinglés sur le père de Worf. En fin de compte, ils apprennent que c’est un travail de couverture pour protéger une maison plus forte, la maison Duras, et ils ont des preuves que le père de Worf n’a jamais trahi son peuple. Cependant, en utilisant la Maison de Mogh comme bouc émissaire, ils maintiennent la paix. Bien qu’il soit déshonorant et montre un ventre politique sombre à la culture Klingon, Worf accepte de sauver son Empire.

Dans une croissance déchirante, Worf laisse son peuple l’éviter pour essayer de les protéger.

1 LA LUMIÈRE INTÉRIEURE

On peut dire que Star Trek: le meilleur épisode de TNG, aimé de tous les fans, est “The Inner Light”. Cet épisode montre Picard vivant une vie entière sur une planète extraterrestre après avoir été sondé par une capsule temporelle spatiale. En tant que Kamin, Picard est une charmante scientifique et musicienne mariée à la patiente et charmante Eline. Ils vivent sur Kataan, une planète instable. Tout au long de la vie de Kamin, la planète se dégrade lentement jusqu’à ce que, dans la vieillesse, le seul espoir pour son peuple soit une capsule temporelle qui préserve ses souvenirs.

En quelques instants à bord, Picard vit toute une vie, ayant des enfants, aimant sa femme, adorant sa musique et acceptant le destin de sa planète.

Rempli d’émotion et d’expérience humaine, “The Inner Light” lie les fans à une vie vécue en une petite heure. C’est un épisode fantastique que tous les fans de Star Trek devraient vivre.

