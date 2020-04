Les 15 navires les plus rapides de la Fédération Starfleet, classés

La Fédération Unie des Planètes est une république fédérale avec une portée universelle dans l’univers de Star Trek. Starfleet est l’aile de la Fédération qui couvre l’exploration, la recherche scientifique, le maintien de la paix et la défense. Naturellement, ils devraient avoir une flotte impressionnante pour maintenir leur portée interstellaire. Les navires suivants sont les plus rapides que Starfleet puisse offrir. Certains de ces navires ont été conçus et destinés à la vitesse ou aux déplacements tandis que d’autres ont été modifiés ultérieurement pour des missions spécifiques.

Mis à jour le 12 avril 2020 par Richard Keller: Bien que nous n’ayons vu qu’une poignée de vaisseaux de la Fédération dans l’histoire de Star Trek, nous savons qu’il y en a encore plus qui sont parmi les plus rapides de Starfleet. Voici quelques-uns de ces engins à méditer.

15 USS Zheng He, classe inconnue

On ne sait pas grand-chose du vaisseau spatial temporaire du capitaine Riker. Inutile de dire que lorsqu’il apparaît devant une flotte romulienne lors de la finale de la saison 1 de Picard, Riker dit que le Zheng He est le “… navire le plus dur, le plus rapide et le plus puissant que Starfleet ait jamais mis en service”.

Bien que nous n’ayons eu qu’un aperçu rapide alors qu’il se déformait dans le système, nous pouvions dire qu’il s’agissait d’un énorme vaisseau spatial. Il pourrait même être plus grand que le Sovereign-Class Enterprise-E. Espérons que les origines du Zheng He soient étoffées.

14 Enterprise, NX Class

Techniquement, le premier vaisseau spatial à porter le nom d’Enterprise ne faisait pas partie de la Fédération unie des planètes. C’était uniquement un vaisseau Starfleet. Pourtant, c’était le plus important, car il a lancé une longue histoire d’exploration spatiale.

Pour l’époque, l’Enterprise était le navire le plus rapide de la flotte. Il pourrait atteindre des vitesses de distorsion cinq si nécessaire. Il l’a fait plusieurs fois au cours de sa longue carrière.

13 USS Defiant, classe Defiant

Puisqu’il était destiné à être utilisé pour le combat plutôt que pour l’exploration, l’USS Defiant a été construit pour la vitesse. Lorsqu’il a été présenté comme le vaisseau amiral du commandant Sisko, il avait une vitesse maximale de 9,2. En raison de sa configuration “allégée”, l’accès à ce niveau de vitesse était facilement accessible.

Ce sont les capacités rapides du Defiant et de son équipage qui lui ont permis de traverser de nombreuses attaques des Klingons et du Dominion. Bien que le Defiant original ait rencontré sa disparition dans une bataille avec les Tholiens, un nouveau navire de classe Defiant a été donné au capitaine Sisko vers la fin de la guerre du Dominion.

12 Enterprise-F, classe Odyssey

Avant Star Trek: Picard a repris la continuité de l’émission de télévision et des films ultérieurs, de nombreuses histoires courtes, romans et jeux vidéo ont fait avancer la chronologie. Au point qu’ils sont entrés dans le 25e siècle. C’est alors que l’Enterprise-F a été lancée.

Équipée d’un lecteur de distorsion à glissement quantique, la nouvelle entreprise de Starfleet était extrêmement rapide. De plus, il a été impliqué dans de nombreuses rencontres lors de ses premières missions. Par exemple, il faisait partie d’une flotte qui a empêché le Dominion de reprendre Deep Space Nine. En d’autres termes, la même chose ancienne pour un métier nommé Enterprise.

11 Enterprise-B, classe Excelsior

Là où l’USS Excelsior original était un prototype pour la prochaine génération de vaisseaux spatiaux, l’Enterprise-B a incorporé toutes ses améliorations, la plupart probablement suggérées par le capitaine Hikaru Sulu. À son tour, la nouvelle entreprise est devenue le produit phare non seulement pour la classe Excelsior, mais pour Starfleet lui-même.

Beaucoup de ses aventures ont été relatées dans les romans de Star Trek. C’est dans ceux-ci que les lecteurs ont appris le sort du capitaine Harriman et de l’enseigne Demora Sulu. En fait, c’est le capitaine Sulu qui a aidé à faire entrer l’Enterprise-B au 24e siècle.

Moniteur 10 USS, classe Nebula

Via: Jimlogan1701 sur Deviantart

Souvent utilisé comme navire de reconnaissance ou pour des livraisons importantes, car si c’est la maniabilité et la vitesse, ce navire est le proverbe Hermès de Starfleet. S’il y a un mot sur un navire perdu ou détruit ou que les Romuliens sont sur le point d’attaquer, envoyez le USS Monitor. Le navire apparaît dans plusieurs épisodes de la série télévisée TNG et dans le jeu vidéo Star Trek Generations. Elle apparaît au combat mais sa vraie force est en mouvement. L’ensemble de la classe Nebula a été conçu en pensant à la science et à l’exploration plutôt qu’aux voyages offensifs. Chacun est équipé de nacells de chaîne sur la coque principale et secondaire.

9 USS Ajax, classe Apollo

L’équipage de Star Trek, The Next Generation (TNG) explorait non seulement l’univers mais aussi les limites de la technologie. Kosinski était un expert en propulsion qui était un personnage récurrent sur TNG, et l’USS Ajax a été l’un des premiers navires à avoir obtenu ses mises à niveau expérimentales de l’entraînement transwarp. La commande de Starfleet le considère comme un navire plus rapide et plus maniable car elle a vu des quantités égales de temps de bataille, d’exploration et de voyage. Dans les épisodes originaux de TNG, elle est décrite comme faisant partie de la classe Excelsior, mais ce détail a été rétabli et elle a été officiellement répertoriée dans les enregistrements internes de Starfleet comme un navire de classe Apollo.

8 USS Discovery, classe Crossfield

Le paramètre principal de Star Trek: Discovery, tout le motif de l’existence de ce navire est de rechercher et de mesurer la vitesse. L’ensemble de la classe Crossfield a été conçu pour tester un entraînement de spores expérimental et d’autres sources potentielles de propulsion qui dépassent la vitesse de la lumière.

Comme une grande partie de cette histoire se déroule dans les premiers jours de Starfleet, certaines des missions et des expériences de l’USS Discovery sont très secrètes ou entourées d’une sécurité stricte. Après que le navire ait été vraisemblablement détruit après avoir été consommé par un trou de ver, ses secrets seraient répertoriés dans l’espace lointain pendant mille ans. Tous les survivants qui connaissaient les expériences secrètes, y compris la collecte de spores, ont été contraints de garder le silence ou d’être accusés de trahison

7 USS Fearless, classe Excelsior

Un descendant de l’Excelsior original, c’est un autre navire de l’ère TNG. En plus de la conception originale de la classe qui mettait l’accent sur la vitesse, l’USS Fearless a également été l’un des premiers bénéficiaires des améliorations expérimentales de Kosinski. Elle combine à la fois la puissance de l’entraînement transwarp pour laquelle la classe Excelsior est connue ainsi que les brillantes inventions de Kosinski. Dans l’épisode TNG dans lequel elle apparaît, l’Enterprise-D obtient les mêmes améliorations. La cartographie et l’exploration étaient sa spécialité, et dans les épisodes de TNG où le Fearless est mentionné, elle fait toujours des cartes ou explore une autre nouvelle galaxie.

6 USS Enterprise, classe souveraine

Également connu sous le nom d’Enterprise-E, ce modèle a été conçu en partie par Montogomery Scott lui-même, vous savez donc qu’il a tout le meilleur des modèles de l’original jusqu’à l’Enterprise-D. Officiellement, il peut atteindre une vitesse de Warp 9.9 grâce à une conception de pointe et à des corrections mineures mais efficaces, comme le déplacement des nacells de distorsion vers le haut et vers l’avant.

C’est le vaisseau que vous voyez dans les films Star Trek qui présentent le casting de la prochaine génération. Il fait également une apparition dans le jeu vidéo Star Trek: Bridge Commander.

5 USS Voyager, classe intrépide

Il va loin et rapidement, grâce à sa conception originale et à plusieurs modifications au cours de ses années d’errance dans les étendues inconnues de l’espace. Ce navire a été le premier à couvrir l’ensemble du quadrant Delta, un exploit notable même s’il s’agissait d’une mission improvisée de sept ans. Ces navires de classe Intrepid ont été construits pour des missions d’exploration longues et difficiles. Parmi plusieurs autres fonctionnalités modernes, ils ont été les premiers vaisseaux Starfleet à avoir des disques de classe Warp 9, spécialement modifiés pour une utilisation dans l’espace lointain. Au cours de leur voyage, le navire s’est encore amélioré, non seulement pour une meilleure vitesse et défense, mais aussi pour rentrer à la maison.

4 USS Excelsior, classe Excelsior

Vous pouvez affirmer qu’un navire n’est aussi bon que son capitaine. Cela expliquerait les débuts plutôt embarrassants de l’Excelsior dans Star Trek III: The Search for Spock et les exploits héroïques qui l’ont distinguée dans Star Trek VI: The Undiscovered Country. Dans le film précédent, l’Excelsior a été envoyé pour intercepter l’entreprise volée. Grâce à un sabotage soigné de la part de Scotti, elle n’est pas allée très loin. Sous la main compétente du capitaine Hikari Sulu, quelques films plus tard, cependant, les anciens timoniers courageux ont menacé de la “faire voler en éclats” au lieu de la ralentir en se précipitant au secours de l’Entreprise capricieuse. L’un des premiers navires équipés d’un entraînement transwarp, il était le prototype de ce qui allait devenir toute une classe de navires rapides.

3 USS Vengeance, classe Dreadnought

Comme si le nom peu optimiste ne le révèle pas, ce navire est unique à tous les autres dans l’univers de Star Trek à bien d’autres égards. Elle n’a pas de numéro de série ni de signes distinctifs et opère en secret, effectuant des missions clandestines et souvent extrêmement contraires à l’éthique à vocation militaire. Ce vaisseau n’existe que dans ce qu’on appelle la chronologie Kelvin, l’univers alternatif qui a été créé avec le redémarrage de Star Trek en 2009.

Le seul navire de sa classe, l’USS Vengeance était non seulement capable de grandes vitesses, mais il peut en fait rattraper et attaquer un navire à mi-chaîne. L’équipage est sauvé dans ce cas par Scotti, qui sabote le redoutable navire de guerre de l’intérieur. Cela vous semble-t-il familier?

2 USS Prometheus, Prometheus Class

Ce navire comprend la technologie la plus avancée de Starfleet en matière de défense, d’attaque et de vitesse. C’est encore principalement un navire expérimental et continue d’être en cours de développement, mais le mot voyage vite et les Romuliens ont déjà essayé de lui voler ses secrets. Le jour de son lancement, il était le navire le plus rapide de toute la flotte et a été conçu pour atteindre des vitesses de Warp 9.99. C’est peut-être la technologie améliorée qui a permis à l’USS Voyager de contacter Starfleet depuis le quadrant Delta éloigné, mettant ainsi fin à sept ans d’isolement pour un autre navire connu pour sa vitesse.

1 USS Enterprise, Constitution Class

Il y a plusieurs vaisseaux à Starfleet qui portent le célèbre surnom d’Enterprise, donc juste pour clarifier c’est le NCC-1701, le vaisseau original qui a été détruit à la fin de Star Trek III, The Search for Spock. Dans Star Trek TOS, la vitesse maximale du navire était officiellement Warp 8, mais dans l’épisode TOS 3×14, That Which Survives, le navire a atteint une vitesse de Warp 14. Certes, cela était dû à des dommages qui rendaient impossible de ralentir le navire. vers le bas, mais le navire était toujours en mesure de maintenir cette vitesse. Bien qu’elle n’ait pas été conçue spécifiquement pour être rapide, à la fois un entraînement par distorsion et un entraînement par impulsion l’ont rendue capable d’explorer à long terme et de manœuvrer rapidement. Il y avait aussi le génie dévoué de Montgomery Scott qui a maintenu l’Entreprise en pleine forme.

