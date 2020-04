Les 3 épisodes interdits des Simpsons

Partager

Il y a près de 700 chapitres des Simpsons répartis sur 32 saisons (de 1989 à aujourd’hui), mais il y a 3 histoires qui n’ont jamais été diffusées.

Les Simpsons c’est l’une des plus anciennes séries télévisées de tous les temps. Mais bien que presque toutes les idées possibles soient venues à Springfield, certains concepts n’ont jamais pu ou osé les produire.

Prince arrive à Springfield.

Cela aurait été une suite de l’épisode de la troisième saison “Stark Raving Dad”. Dans cet épisode, Homer a été envoyé dans un institut psychiatrique et est devenu ami avec un homme grand mais sympathique nommé Leon Kompowsky. Kompowsky pensait qu’il était en fait l’artiste musical Michael Jackson. Le chanteur a prêté sa voix pour la version originale. Après avoir vécu brièvement avec les Simpsons et aidé Bart à écrire une chanson pour l’anniversaire de Lisa, Leon est revenu à la normale et a quitté la maison.

Le nouvel épisode aurait fait partie de la cinquième saison et a été écrit par Ian Deitchman, Kristin Rusk et Conan O’Brien. Leon Kompowsky reviendrait, mais cette fois croyant qu’il était en fait Prince, avec la voix de l’artiste comme Michael Jackson l’avait fait auparavant. Le retour de Léon l’aurait vu apporter une sorte de révolution sexuelle à Springfield. Ce chapitre n’a jamais été diffusé car le chanteur ne voulait pas être le plat principal de Michael Jackson.

Homer vs. Le Dr Hibbert sur la question de la race (Homer contre le Dr Hibbert sur le problème de la race).

Les Simpsons ont suscité la controverse à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’ils font des représentations stéréotypées infâmes d’autres cultures, tandis que d’autres ont abordé des questions telles que la sexualité, la religion et la politique. Mais ils n’ont jamais osé diffuser un épisode écrit par Greg Daniels qui abordait des questions sur les races. Le protagoniste devait être le Dr Hibbert, mais les producteurs ont décidé que la série ne serait pas un endroit approprié pour aborder ce sujet.

Lisa Le Scientoptère.

Le titre, qui pourrait être considéré comme une référence évidente à l’Église de Scientologie, suggère que Lisa aurait tenté d’élargir ses croyances comme elle le ferait éventuellement avec le bouddhisme et finirait par rejoindre une religion qui était au moins une parodie de l’organisation controversée.

Il y avait deux raisons principales pour lesquelles l’épisode ne s’est pas produit. Les ramifications juridiques possibles de la production de l’épisode et le fait qu’il y ait des acteurs et des membres d’équipage qui pratiquent des scientologues. Comme par exemple Nancy Cartwright, la voix de Bart et Nelson, entre autres.

