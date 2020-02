Les 5 citations les plus drôles (et 5 les plus déchirantes) de Star-Lord dans le MCU

Grâce à l’acteur sérieux de Chris Pratt et à l’équilibre parfait entre le cœur et l’humour frappé par James Gunn, scénariste et réalisateur des Gardiens de la Galaxie, Peter Quill est l’un des personnages les plus adorables, attachants et à forte volonté de l’univers cinématographique Marvel.

Depuis que sa mère est décédée à l’âge de huit ans, son père biologique s’est avéré être une planète génocidaire qui l’a tuée et son père adoptif s’est sacrifié pour le sauver, Quill a eu l’un des arcs les plus tragiques du MCU. Mais il est également l’un des personnages les plus hystériques de la franchise. Voici les cinq citations les plus drôles (et les cinq plus déchirantes) de Star-Lord dans le MCU.

10 Plus drôle: “Oh, je suis désolé. Je ne sais pas comment cette machine fonctionne. “

Lorsque Peter Quill est enfermé dans le Kyln avec les autres gardiens potentiels du premier film Gardiens de la Galaxie, il sort devant le tableau des hauteurs pour son mugshot sous les yeux vigilants des gardes et fait la manivelle astuce du majeur.

Il ajoute un peu de piqûre supplémentaire au schtick quand il fait semblant d’être surpris par l’extension de son majeur et leur dit: “Oh, je suis désolé. Je ne sais pas comment cette machine fonctionne. “

9 Le plus déchirant: “Vous n’auriez pas dû tuer ma mère et écraser mon baladeur!”

Peter Quill a réalisé les motivations sinistres de son père, Ego, quand il a été révélé que Ego avait donné à la mère de Quill la tumeur cérébrale qui l’a finalement tuée. Et pour couronner le tout, il a également écrasé le précieux Walkman de Quill – que sa mère lui a donné en cadeau – dans ses mains.

Juste avant la bataille décisive, Quill dit à Ego: “Tu n’aurais pas dû tuer ma mère et écraser mon Walkman!” La bande-son est parfaitement adaptée à cette scène, comme les premières barres chargées d’émotion de “The Chain” de Fleetwood Mac, menant à la confrontation finale entre le héros et le méchant.

8 Plus drôle: “Mec, ne nous appelle pas malchanceux. Nous ne savons pas ce que cela signifie. “

Un résumé d’une phrase des Gardiens de la Galaxie pourrait désigner l’équipe titulaire comme une «bande courageuse de mercenaires intergalactiques». Cependant, comme nous l’avons appris dans Avengers: Infinity War, les Gardiens ne savent pas vraiment ce que signifie le mot «courageux».

Lorsque Tony Stark propose un plan pour tendre une embuscade à Thanos sur Titan, il mentionne qu’ils ne peuvent pas abattre le Mad Titan avec juste mais “une attitude courageuse”, et Peter Quill craque, “Mec, ne nous appelle pas courageux. Nous ne savons pas ce que cela signifie. “

7 Le plus déchirant: “Parfois, la chose que vous recherchez pour toute votre vie est là à vos côtés tout le long.”

S’il y a un message à retenir dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, c’est ça. Peter Quill l’utilise pour faire référence au fait qu’il a passé toute sa vie à chercher son père biologique et, à travers une aventure incroyable, il a appris qu’il connaissait son vrai père depuis toujours: Yondu.

Cela pourrait également faire référence à la recherche d’amour de Quill et de Gamora, et à la façon dont ils l’ont trouvé l’un avec l’autre. Ils sont tous les deux des personnes blessées aux antécédents tragiques, et ils se sont mutuellement aidés à gérer leurs traumatismes respectifs. Ce sont des mots sages pour vivre: “Parfois, la chose que vous recherchez toute votre vie est toujours là à vos côtés.”

6 Le plus drôle: “Je vais faire des conneries bizarres!”

Peter Quill est ravi d’apprendre qu’il n’est qu’à moitié humain dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, et que son autre moitié est constituée d’ADN de dieu étranger qui lui confère l’immortalité et (dans la voix de Palpatine) un pouvoir illimité.

Comme Ego explique à Quill qu’il sera en mesure de vivre éternellement et d’évoquer quoi que ce soit dans les limites de son imagination tant qu’il pourra puiser dans «la lumière», s’exclame Quill de manière hilarante, «Je vais faire des conneries bizarres ! “

5 Le plus déchirant: “Je vous ai dit d’aller bien!”

L’intrigue romantique dans les films des Gardiens de la Galaxie n’est pas tombée dans les pièges irréalistes des histoires d’amour habituelles dans les superproductions. Peter Quill a dû grandir et devenir une meilleure personne avant que Gamora n’entre en relation avec lui. Ils ne disent pas «Je t’aime» jusqu’à Avengers: Infinity War, quand Gamora force Quill à tenir la promesse qu’il a faite de la tuer si Thanos la capturait.

Alors qu’il accepte ce qu’il doit faire, Quill déplore en pleurant le fait que cela aurait pu être évité si elle suivait son plan – “Je vous ai dit d’aller à droite!” – même si Thanos l’aurait probablement atteinte de toute façon. Cela s’avère également inutile, car le Mad Titan utilise la pierre de réalité pour transformer le feu de blaster de Quill en bulles.

4 Plus drôle: “Si j’avais une lumière noire, ça ressemblerait à une peinture de Jackson Pollock.”

C’est le genre de blague choquante que vous n’entendez généralement pas dans un film soutenu par Disney. Selon James Gunn, les téléspectateurs n’étaient pas les seuls surpris que la Mouse House ait signé sur cette ligne pour atteindre la coupe finale.

Gunn a expliqué: «La ligne Jackson Pollock était quelque chose que j’ai dit sur le plateau et j’ai demandé à Chris [Pratt] dire. Nous ne l’avons filmé qu’une seule fois. Les gens pensaient que nous perdions du temps sur le plateau de tournage, car rien de si sale ne ferait jamais partie du film. »

3 Le plus déchirant: “Oh, mec …”

Certains des meilleurs acteurs de Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill viennent quand il est écrasé et vaincu et accepte qu’il n’a pas triomphé des méchants malgré ses meilleurs efforts. On le voit alors qu’il se met à genoux pendant que la planète d’Ego implose autour de lui, juste avant qu’il ne soit sauvé par Yondu.

Et c’est le plus répandu alors qu’il se transforme en poussière à la fin de Avengers: Infinity War. Il regarde la plupart des autres Gardiens se transformer en poussière après la victoire sans précédent de Thanos, puis remarque qu’il se transforme en poussière lui-même et dit simplement: “Oh, mec …”

2 Plus drôle: “Il essaie de me copier!”

Les plaisanteries partagées par Peter Quill et Thor sont toujours hystériques. Lorsque le dieu du tonnerre monte à bord du Benatar dans Avengers: Infinity War, Quill est immédiatement menacé par lui. Les autres Gardiens jaillissent sur Thor, y compris Gamora, ce qui rend Quill jaloux.

Alors que Thor tente de prendre la capsule de sauvetage du Benatar, Quill lui dit: «Vous ne prendrez pas notre capsule aujourd’hui, monsieur», avec un faux accent britannique avec un ton plus profond que d’habitude. Thor se rend compte que Quill l’imite, mais Quill le joue comme si Thor l’imitait.

1 Le plus déchirant: “J’avais un père assez cool.”

Peu de fans de Marvel peuvent traverser l’éloge de Peter Quill aux funérailles de Yondu sans se déchirer. Il explique qu’il avait l’habitude de dire aux autres enfants que son père était David Hasselhoff parce qu’il ne connaissait pas son père biologique, et le père avec lequel il s’est retrouvé n’était pas trop différent de Hasselhoff après tout.

Le sacrifice de Yondu, associé au père biologique de Quill, Ego, se révélant être un assassin de masse psychotique, a fait comprendre à Star-Lord qu’il connaissait son vrai père depuis le début. Le gars qui l’a élevé n’était pas parfait, mais il a fait de son mieux.

