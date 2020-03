Les 5 méchants les plus puissants de l’univers cinématographique Marvel

À ce jour, ils ont sorti 23 films de l’univers cinématographique Marvel où les héros font face à différents méchants. Mais … Quels sont les plus puissants?

Il faut reconnaître que jusqu’à l’arrivée de Thanos, des héros comme Iron Man ont reçu beaucoup plus d’importance, Captain America, Hulk ou Thor que les méchants. Donc certains bien qu’ils soient assez ennuyeux Loki, ils ne sont pas vraiment très puissants. Cependant, il y en a d’autres qui pourraient anéantir tout l’univers cinématographique Marvel. Vous pouvez ajouter votre liste dans la section des commentaires.

Top 5 des méchants les plus puissants de tous.

Hela, la déesse de la mort. Fille d’Odin et sœur aînée de Thor et Loki, elle a montré que lorsqu’elle sortait d’exil, elle avait un pouvoir énorme. En fait, elle a réussi à détruire l’armée asgardienne elle-même et est également supérieure au dieu du tonnerre dans un combat face à face. Sa grande capacité à créer des armes et à les lancer, en plus de raviver ses anciens soldats, fait d’elle une menace pour l’ensemble de l’univers cinématographique Marvel. En fait, elle voulait conquérir plus de mondes et déclencher une guerre sans précédent. Depuis, pour une raison quelconque, elle est la déesse de la mort.

Thanos le Titan fou (sans les Infinity Stones). Quand il a dû démontrer ses compétences de combattant, nous avons réalisé qu’il n’avait quasiment pas de rivaux capables de le combattre. Seuls les Avengers United avec une super armée pourraient affronter le “titan fou”. Même ainsi, il s’est révélé inférieur aux autres êtres cosmiques, bien que les choses changent lorsqu’il obtient les Infinity Stones, car elles lui donnent de plus en plus de pouvoir, jusqu’à ce qu’il devienne un Dieu tout-puissant qui extermine la moitié de la vie dans le Marvel Cinematic Universe avec un simple “snap”.

Ego, la planète vivante. Presque aussi vieux que le cosmos lui-même, ce céleste est capable d’effacer une armée de navires souverains d’un simple geste. Son plan est si énorme qu’il veut devenir un avec tout l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il en ait besoin d’un autre comme lui pour le réaliser. Dans ce cas, c’était son fils Star Lord. Bien qu’il soit extrêmement puissant, il semble qu’il ait certaines limites, car il doit être proche de sa planète, sinon il s’affaiblit. Toujours au centre de cet endroit, il a un point faible dont les Gardiens de la Galaxie profitent pour le détruire.

Surtur, le souverain de Muspelheim. Ce démon de feu est parmi les plus puissants mais seulement lorsque Ragnarok démarre, car il grandit et balaie Asgard sans difficulté. Il tue également Hela, l’un des méchants les plus puissants que nous ayons vus jusqu’à présent. Sans aucun doute un rival pour garder à l’esprit qu’il a également une armée sous ses ordres, qui comprend un dragon terrifiant.

Dormammu, le souverain de la dimension sombre. Cet être énorme est au numéro un sur la liste des méchants les plus puissants de l’univers cinématographique Marvel, car il est capable de détruire le multivers. Après avoir éradiqué toute vie dans sa dimension, il décide de faire le saut sur Terre. Mais seul le docteur Strange peut le vaincre, bien qu’il n’utilise pas la force, mais il gagne avec sa ruse. Parce que cela crée une boucle temporelle dont Dormammu ne peut pas sortir jusqu’à ce qu’elle décide de laisser notre monde tranquille. Ce qui est drôle, c’est que maintenant, le docteur Strange n’a apparemment pas la Pierre du Temps car elle a été détruite dans le deuxième “snap” de Thanos, puis Captain America a rendu l’autre en 2012, donc si Dormammu a décidé de revenir, il semble que le Sorcier Suprême serait dans de graves problèmes.

Les éternels peuvent tout changer.

Le film de The Eternals qui sortira en novembre 2020 peut changer tout cela, car ils présenteront les Celestials, des êtres anciens qui sont extrêmement puissants et qui ont créé de nombreuses races actuelles de l’univers cinématographique Marvel. Donc, s’il y a un méchant parmi eux, il faudra sûrement l’ajouter à cette liste.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.