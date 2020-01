Les 5 meilleures et 5 pires adaptations cinématographiques d’un chant de Noël, classées (selon IMDb)

Il existe de nombreux grands films de Noël, tels que les célèbres images Hallmark, mais l’une des histoires de Noël les plus célèbres est celle de Charles Dickens A Christmas Carol. Certaines de ses adaptations sont plus précises que d’autres, mais il y a toujours de bons et de mauvais films dans cette collection.

Mais avant de sauter dans la liste, il est bon de mentionner l’adaptation du téléfilm de 1999 avec Patrick Stewart, qui a une note de 7,4 sur IMDb et ne faisait pas partie de la liste, bien que cela vaille la peine d’être regardé. Sans plus tarder, voici les 5 meilleures et les 5 pires adaptations cinématographiques d’un chant de Noël, classées.

10 Pire: Scrooged (1988) – 7.0

En dépit d’être dans la «pire» catégorie de cette liste, Scrooged de 1988 est en fait un film décent et une bonne comédie avec Bill Murray dans le rôle-titre. Les critiques n’ont pas aimé l’adaptation ⁠ – elle n’a qu’un score de 38 sur 100 sur Metacritic ⁠ – mais les téléspectateurs réguliers l’ont beaucoup appréciée, ce qui a donné une note de 7,0 sur IMDb.

Ce récit moderne a le soi-disant Frank Cross comme personnage principal au lieu du Ebenezer Scrooge original. Cross est un cadre télévisuel cynique qui est visité par trois fantômes de Noël et devient progressivement une personne différente et change ses visions du monde.

9 Best: Scrooge (1970) – 7,5

Scrooge des années 1970 est de loin l’une des adaptations les plus fidèles du roman de Dickens. Il parvient à transformer l’histoire en une comédie musicale tout en respectant autant que possible le matériel source. Bien sûr, cela a conduit à un succès commercial et critique.

En fait, ce film a été nominé pour un BAFTA, cinq Golden Globes et quatre Academy Awards, Albert Finney remportant le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale / comédie. La partition a également été nominée, ce qui est probablement la raison pour laquelle le film a été adapté en une scène musicale en 1992.

8 Le pire: un chant de Noël (2009) – 6,8

Même si le point de vue de Robert Zemeckis sur le classique est considéré comme l’une des pires adaptations, il est en fait assez bon à bien des égards. 2009 A Christmas Carol présente un casting de stars de Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth et d’autres.

Ce qui rend cette adaptation vraiment spéciale, c’est la technique d’animation informatique 3D utilisée pour créer le film. Les visuels sont toujours incroyables même si la technologie est devenue quelque peu dépassée au fil du temps.

7 Best: A Christmas Carol (1938) – 7,5

Un autre film en noir et blanc sur la liste, A Christmas Carol de 1938 est étonnamment bon, tout bien considéré. Il devait à l’origine être publié en 1939, a été précipité dans la production, puis achevé en quelques semaines, ce qui entraîne souvent une catastrophe.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur cette adaptation, sauf qu’elle a ensuite été colorisée lors de sa sortie sur VHS en 1988. Pour rendre le film plus d’une image familiale, de nombreux aspects plus sombres de l’histoire ont été abandonnés, mais cela n’a pas influencé la qualité du film autant qu’avec la version 1935.

6 Pire: Scrooge (1935) – 6,6

Scrooge de 1935 est l’un des rares films en noir et blanc de cette liste et, par coïncidence, l’un des mauvais. Il met en vedette Sir Seymour Hicks dans le rôle d’Ebenezer Scrooge, l’acteur qui a joué ce personnage sur scène depuis 1901 et également dans le film muet britannique de 1913.

Il existe un certain nombre de différences entre le livre et le film, ce qui est peut-être la raison pour laquelle cette adaptation n’est pas aussi appréciée que les autres. Par exemple, certains personnages comme la sœur de Scrooge Fan ne sont pas présents tandis que d’autres personnages comme les fantômes n’apparaissent pas complètement à l’écran.

5 Best: The Muppet Christmas Carol (1992) – 7.7

Si vous cherchez une adaptation familiale du livre de Dickens, alors The Muppet Christmas Carol est fait pour vous. Cette comédie musicale était le quatrième long métrage Muppets et le premier à être produit après la mort de leur créateur, Jim Henson.

Ce film a également été le premier film Muppets produit par Disney (qui a finalement acheté la franchise), vous pouvez donc être certain que vos enfants vont adorer le film pendant que vous pourrez profiter des chansons et rire des blagues.

4 Worst: A Christmas Carol: The Musical (2004) – 6.5

C’est une autre adaptation musicale, mais cette fois ce n’était pas si bon.

Le scénario était basé sur la comédie musicale de 1994 d’Alan Menken et Lynn Ahrens. La partition du film compte 22 chansons, dont la plupart ont également été adaptées de la scène. Néanmoins, cela n’a pas beaucoup aidé le film.

3 Best: A Christmas Carol (1984) – 7,8

A Christmas Carol de 1984 est un autre téléfilm, mais celui-ci est bien meilleur que la version musicale. Clive Donner, qui a édité le succès de Scrooge en 1951, a assumé le rôle de directeur de ce projet et n’a déçu personne.

Cette adaptation est toujours l’une des plus appréciées de celles qui existent actuellement. Quand il a été diffusé pour la première fois à la télévision, il a rapidement développé une base de fans dédiée. Plus tard, il est sorti en VHS puis en DVD et même en Blu-ray.

2 Pire: Mme Scrooge (1997) – 5,4

La pire adaptation du roman de Dickens est de loin Mme Scrooge de 1997. Bien que le film ait tenté d’approcher l’histoire d’une manière nouvelle et jamais vue auparavant, il n’a pas réussi à être original ou du moins assez bon. Contrairement à Scrooged, Mme Scrooge est certainement quelque chose que vous appelleriez une «expérience ratée».

Les personnages d’Ebenezer Scrooge et Jacob Marley sont échangés par sexe entre Mme Ebenita Scrooge et Maude Marley tandis que le lieu est changé de Londres à Providence, Rhode Island. L’histoire modifiée à ce point pourrait être l’une des raisons pour lesquelles cette adaptation n’a pas été si réussie.

1 Meilleur: Scrooge (A Christmas Carol) (1951) – 8.1

Comme mentionné précédemment, Scrooge de 1951 a été un grand succès. Également connu sous le nom de A Christmas Carol, ce film a quelques différences par rapport à l’histoire originale, mais ces différences se jouent d’une manière qui profite au film plutôt que de le tirer vers le bas et de diminuer sa qualité.

Par exemple, la trame de fond de Scrooge est beaucoup plus détaillée ici et nous apprenons en fait comment il est devenu une personne si misérable. Ce n’est que l’un des nombreux changements qui ont finalement élevé le film et l’ont rendu plus réussi, tant sur le plan critique que commercial.

