Les 5 meilleurs films de plaisir coupable: Road House, donc j’ai épousé un meurtrier de hache, plus

Coincé à l’intérieur et à court de choses à regarder? J’espère que vous obtiendrez de bonnes recommandations de ma part ou de quelqu’un dans les commentaires.

Je voulais parler de films de «plaisir coupable» et partager certains de mes favoris personnels. Avant de nous lancer, parlons de ce qui constitue un film de «plaisir coupable», car trop de gens nommeront ce qu’ils devraient appeler un et ce n’est vraiment pas le cas.

Un film de «plaisir coupable» est sur lequel vous appréciez malgré qu’il ne soit généralement pas tenu en haute estime. Prenez un film comme Batman & Robin. Bien qu’il rapporte 238,2 millions de dollars dans le monde, les critiques l’ont évalué à 11% et le public lui attribue 16% sur Rotten Tomatoes. Pourtant, si vous l’aimez, je pourrais vous juger, mais c’est un film de «plaisir coupable» acceptable.

J’ai vu certaines personnes lister un film Fast & Furious comme un “plaisir coupable” et je ne peux tout simplement pas le permettre. Bien que les critiques jugent les premiers chapitres assez sévèrement, cela a bien fonctionné avec les fans.

Ensuite, vous prenez un film comme John Carter. Bien qu’il n’ait pas fonctionné comme prévu, il s’agit d’un solide film de qualité moyenne et semble avoir trouvé un public… un peu trop tard.

Voici mes 5 choix, tous les films qui affichent un faible score ou une critique et que vous ne trouverez sur la liste “Best of …” de personne. Eh bien, peut-être le mien.

Mentions honorables

La chambre

Sur le dessus

Peur

5.Terror de Tiny Town

Vous vous grattez peut-être la tête, mais permettez-moi de vous donner quelques informations à ce sujet. C’est un western des années 30. Le jeu est plat, l’histoire est clichée et la fin est aussi prévisible que vous pouvez l’imaginer. Le charme vient dans son crochet. C’est le seul western musical au monde avec un casting entièrement nain.

Voir comment tout se déroule et comment ils utilisent la hauteur des acteurs dans certains gags de site m’a toujours dans un mélange d’incrédulité et d’admiration de ce que je regarde à l’écran. Vous ne pouvez pas détourner le regard, même si l’humour est si large et le drame si peu inspirant. C’est un morceau de camp d’une autre époque, très différente.

Voir par vous-même…

4. Ishtar

Désolé, vous ne pourrez jamais me convaincre que Ishtar est le “pire film jamais réalisé”. Est-ce un classique? Certainement pas. Mais tant d’histoires ont été écrites sur les coulisses de ce film que les gens le jugent avant même de le voir.

Le film réel peut être inégal, mais il s’agit fortement d’un film qui tombe sous le titre “si mauvais qu’il est bon”. Dustin Hoffman et Warren Beatty ont une chimie étrange qui fonctionne pour moi. Vous vous retrouverez à rire plus qu’à gémir devant les blagues et vous serez probablement surpris du venin que ce film reçoit.

Prenons, par exemple, la bande dessinée The Far Side de Gary Larson. Certains d’entre vous sont peut-être trop jeunes pour cela, mais cela vaut vraiment la peine d’être recherché. Dans l’une des bandes de Larson, sous-titrée “Hell’s Video Store”, le magasin entier est stocké avec uniquement des copies d’Ishtar. Plus tard, Larson s’est excusé, en disant: «Quand j’ai dessiné le dessin ci-dessus, je n’avais pas vraiment vu Ishtar… Des années plus tard, je l’ai vu dans un avion et j’ai été stupéfait de ce qui m’arrivait: j’étais en fait diverti. Bien sûr, ce n’est peut-être pas le plus grand film jamais réalisé, mais mon dessin animé était loin du compte. Il y a tellement de dessins animés pour lesquels je devrais probablement écrire des excuses, mais c’est le seul qui m’oblige à le faire. »

Ne croyez pas le battage médiatique et vérifiez par vous-même.

3. Road House

Je sais que c’est limite mais avec un taux de critique de 39% et une audience moyenne de 60 ans, je suis surpris que ce ne soit pas plus aimé.

Road House a clôturé les années 80 dans un style pur des années 80. Vous aviez Patrick Swayze dans le rôle de Dalton, qui peut sembler modeste mais qui se trouve être l’un des meilleurs videurs de l’industrie. Il prend le contrôle du Double Deuce et toutes sortes de problèmes s’ensuivent. Mélangez Kelly Lynch comme amoureuse et Sam Elliott comme mentor et vous passerez un bon moment garanti.

Oh, et n’oubliez pas que Terry Funk y est également.

L’un des critiques de Rotten Tomatoes a écrit: “Que Road House soit simplement mauvais ou si mauvais, cela dépend en grande partie de l’attachement du public pour Swayze – et de la tolérance pour les actions violemment ringardes.”

Oui s’il vous plaît sur les deux!

2. J’ai donc épousé un meurtrier de hache

Un autre mystère pour moi est que ce film n’est pas plus populaire. Une comédie romantique simple, drôle et incroyablement citée avec Mike Myers et Nancy Travis. Il a ses moments sombres, mais un casting solide le rend meilleur que ce que vous attendez.

Myers joue Charlie MacKenzie, un gars typique qui a peur de l’engagement, qui rencontre Harriet (Travis), qui travaille dans une boucherie. Tout semble leur convenir mais un seul problème. Harriet pourrait être un tueur en série.

Myers joue son propre père, Stuart, dans le film et vole à peu près la vedette. Mélangez dans une bande sonore solide et cela a tous les atouts d’un bon moment.

«Heid! Un pantalon! Maintenant!”

1. De loin

Je ne pourrai jamais décrire avec précision mon amour pour ce film. Quelque chose à ce sujet joue comme une chanson d’une sirène, m’attirant à la regarder encore et encore.

Il a toutes les pièces pour être un classique. Tom Cruise et Nicole Kidman jouent des personnages si différents de ceux que nous avons l’habitude de voir et le réalisateur Ron Howard atteint le sommet pour donner vie à cette épopée. Ça marche juste pour moi. Je veux dire, le score est fait par John Williams alors comment pouvez-vous manquer?

Non seulement Far and Away est mon meilleur “plaisir coupable”, mais il figure en haut de ma liste de films préférés de tous les temps. Croyez-moi, je reçois beaucoup de regards et de regards sur celui-là.

Pourtant, je sais que je peux mettre ce film et me divertir du début à la fin. Et n’est-ce pas de cela qu’il s’agit?

D’accord, allez-y doucement avec moi dans les commentaires. Nous avons beaucoup de temps à notre disposition, alors faites la liste de vos choix ci-dessous.