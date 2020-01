Les 5 meilleurs films de Tom et Jerry (et les 5 pires) selon IMDb

Tom and Jerry est une série de dessins animés qui ont commencé comme des courts métrages produits par Hanna-Barbera et MGM Cartoons dans les années 40. Il a depuis conduit à un certain nombre d’émissions de télévision dérivées, un film sorti en salles, ainsi que des films en direct, avec un autre film sorti en salles qui devrait sortir en décembre de cette année, après avoir été initialement prévu pour 2021. Les courts métrages et les retombées qui suivent suivent Tom le chat et Jerry la souris et les pitreries qui découlent de l’ajout d’une rotation caricaturale à la poursuite du chat et de la souris.

À quelques exceptions près, les films dérivés de Tom et Jerry sont généralement des adaptations de différents aspects de la culture populaire, du Magicien d’Oz à Fast and Furious, mais avec Tom et Jerry. Malgré le succès durable de l’émission et la poursuite des films, certains films ont été mieux reçus, et donc mieux notés, que d’autres, mais tous les films ont toujours tendance à avoir des cotes plus faibles. Alors, voici un aperçu des cinq meilleurs et des cinq pires films de Tom et Jerry, selon IMDb.

10 Pire: Tom et Jerry s’envolent pour Mars! (6.0)

Dans Tom et Jerry, décollez vers Mars! Tom et Jerry ont accidentellement embarqué à bord d’un vaisseau spatial à destination de Mars après que Tom a pourchassé Jerry autour d’une station spatiale. Une fois sur Mars, ils sont accidentellement laissés par le même vaisseau spatial et doivent retrouver leur chemin vers la Terre tout en traitant avec les Martiens. Ils reviennent sur Terre à temps pour arrêter une invasion martienne.

L’intrigue est assez compliquée avec le voyage vers et le voyage depuis Mars, ayant l’impression qu’ils auraient pu être transformés en deux films distincts, ce qui explique probablement pourquoi elle a reçu un score inférieur.

9 meilleurs: Tom et Jerry: Robin des Bois et sa joyeuse souris (6.4)

Tom et Jerry: Robin des bois et sa souris joyeuse ont une intrigue similaire à d’autres adaptations de Robin des bois, sauf qu’il présente également des personnages de Tom et Jerry. Certains de ces personnages jouent des personnages déjà établis de Robin des Bois et d’autres jouent eux-mêmes mais dans le contexte du monde de Robin des Bois.

Dans le film, Jerry est membre des Merry Men de Robin Hood, et Tom est le bras droit du shérif de Nottingham, offrant de nombreuses opportunités pour la chasse au chat et à la souris classique pour laquelle Tom et Jerry sont connus.

8 Pire: l’aventure géante de Tom et Jerry (6.0)

Le film Tom and Jerry’s Giant Adventure est une version moderne du conte de fées “Jack et le haricot magique”. Dans le film, Jack gère un parc à thème appelé Storybook Town qui éprouve des difficultés financières. Jack envoie Tom et Jerry vendre une de ses vaches, ce qu’ils font pour des haricots magiques. Les haricots les emmènent à Fairyland, un endroit rempli de créatures magiques et de géants.

Les personnages présentés proviennent de dessins animés de Tom et Jerry ainsi que d’autres productions de Hanna-Barbera. Les téléspectateurs ont trouvé la prise sur Jack dans le Beanstalk sans intérêt et une production inférieure à la moyenne pour une histoire de Tom et Jerry.

7 Best: Tom And Jerry: A Nutcracker Tale (6.4)

Ce film est une adaptation de la nouvelle intitulée “Le casse-noisette et le roi des souris” de E.T.A. Hoffman, qui est mieux connu pour son adaptation de ballet, The Nutcracker. Le film commence avec Jerry et son neveu, Tuffy, regardant le ballet avant que Jerry, Tuffy et Tom, qui tentaient d’apaiser le roi des chats du monde réel, soient transportés dans le monde du Casse-Noisette.

Un roi des chats habite également ce monde magique. Tom, Jerry et Tuffy avec une armée de jouets arrêtent la tyrannie et le voyage du roi chat pour retourner dans le monde réel.

6 Pire: Tom et Jerry: le dragon perdu (5.9)

Dans ce film, Tom et Jerry sont tous deux les animaux de compagnie d’une jeune sorcière elfe nommée Athéna dont la mère a été bannie de leur village d’origine. Athéna, Tom et Jerry trouvent un œuf de dragon et s’en occupent après l’éclosion, pensant qu’il a été abandonné ou perdu. Finalement, la mère vient le chercher, en colère que son œuf lui ait été pris. Dans le même temps, la mère d’Athéna revient, cherchant à utiliser le pouvoir du bébé dragon pour elle-même.

Tom, Jerry et Athena saisissent l’occasion et sauvent la mise. Comme dans Tom et Jerry Blast Off to Mars !, il se passe beaucoup de choses dans l’intrigue et le film aurait probablement pu être divisé en deux films.

5 meilleurs: Tom et Jerry dans Shiver Me Whiskers (6.5)

Ce film suit Tom et Jerry alors qu’ils partent à la recherche d’un trésor enfoui avant qu’un groupe de pirates ne le trouve. Tom doit également briser une malédiction qu’il s’est imposée pour ne pas avoir remis la carte au trésor dans la bouteille à laquelle elle appartenait.

Ce film est sorti à l’apogée des films Pirates des Caraïbes et a suivi les tropes traditionnels des pirates de trésors enfouis, de canons et de fantômes, entre autres. Le fait que cela soit sorti alors que Pirates était une franchise populaire a probablement influencé sa cote plus élevée que les autres films de Tom et Jerry.

4 pire: Tom et Jerry: le film (5.4)

Ce film est le premier film dérivé de la franchise Tom and Jerry et est sorti en salles en 1992. Il s’agit de Tom et Jerry devenant sans-abri après la démolition de leur maison et comment ils rencontrent une petite fille qui vit dans une maison abusive. avec sa tante parce que ses parents étaient présumés morts. Il est révélé plus tard que son père est en fait toujours en vie.

Dans ce film, Tom et Jerry peuvent tous deux parler, ce qui a été grandement critiqué par les téléspectateurs et les critiques. C’était aussi une bombe au box-office, qui n’avait gagné que 3,6 millions de dollars avec un budget de 3,5 millions de dollars.

3 meilleurs: Tom et Jerry: le rapide et le velu (6.5)

Le titre de ce film est un jeu de mots sur The Fast and the Furious, sur lequel le film est également vaguement basé. Dans le film, Tom et Jerry sont expulsés de leur maison après l’avoir détruite dans l’une de leurs poursuites. Ils rencontrent une émission de télé-réalité de course dont le prix est un nouveau manoir. Tom et Jerry participent individuellement à la course et font la course entre eux et avec d’autres concurrents dans des endroits du monde entier. Les deux finissent par se lier et décident finalement de partager le manoir, seulement pour que le propriétaire de Tom revienne avec eux.

Le film est techniquement conçu pour la vidéo, bien qu’il ait reçu une sortie en salles dans certaines villes. C’était également le dernier film de Tom et Jerry à sortir sur VHS.

2 Pire: Tom et Jerry: Willy Wonka et la chocolaterie (4.3)

Ce film de Tom et Jerry est une adaptation de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl et l’adaptation de Mel Stuart de 1971 intitulée Willy Wonka et la chocolaterie. Pour la plupart, l’intrigue est presque exactement la même que le film de 1971, juste avec Tom et Jerry également. Il comporte des poursuites avec le chat et la souris et la fin présente Charlie empêchant Slugworth de voler un Gobstopper.

Les critiques ont qualifié cette adaptation de Wonka de inutile et se sont demandé pourquoi elle avait été réalisée, laissant la place au film de Tom et Jerry le moins bien noté.

1 meilleur: Tom et Jerry rencontrent Sherlock Holmes (6.5)

Le titre du film est explicite; il s’agit d’un croisement entre les histoires de Tom et Jerry et de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Dans le film, Jerry est la souris pour animaux de compagnie de Holmes et lui et Tom aident Holmes et Watson alors qu’ils tentent de résoudre une affaire impliquant un diamant volé et Red faisant l’objet d’un chantage par le professeur Moriarty.

La fin imite quelque peu la nouvelle “Son dernier arc. Le service de guerre de Sherlock Holmes”, également connue sous le nom de “Son dernier arc” dans laquelle Doyle a tué Holmes. Contrairement à la nouvelle, le film a connu une fin plus heureuse, Holmes ne semblant être mort. Le film est à égalité avec The Fast and the Furry et Shiver Me Whiskers pour le film Tom et Jerry le mieux noté, mais la plupart des critiques décrivent simplement ce film comme “Pas mal”.

