Les 5 meilleurs films qui devraient être des émissions de télévision: Trancers, More

Les 5 meilleurs films qui devraient être des émissions de télévision

Il y a peu de temps, les gens semblaient se plaindre du fait qu’Hollywood fasse des films basés sur des émissions de télévision. C’était un signe certain de la faillite créative d’Hollywood et la preuve que les spécialistes du marketing avaient complètement pris le contrôle du cinéma. Eh bien, ça et l’afflux de remakes. Cependant, personne ne semble se plaindre de la tendance «émissions de télévision faites à partir de films». Je soupçonne que cela est dû au succès de l’émission FX Fargo et, dans une moindre mesure, la série HBO montre West World et Watchmen (et n’oublions pas Creepshow, une grande série qui ne va probablement pas être nominée ou gagner une grande récompenses parce que… ce n’est tout simplement pas le cas. Ash vs. Evil Dead était un grand spectacle qui devrait encore être diffusé). Beaucoup de gens aiment apparemment ces émissions et, wow, certains d’entre eux sont nominés et gagnent des prix. Alors pourquoi ne pas exploiter le monde du cinéma pour des idées d’émissions de télévision?

Et donc, sans plus ce que vous avez, voici mes 5 meilleurs films qui devraient être des émissions de télévision:

Mentions honorables:

Le chassé: Le personnage que Tommy Lee Jones joue dans cet excellent film d’action / horreur de William Friedkin, LT Bonham, semble être le genre de personnage qui prospérerait dans une franchise de films, traquant et affrontant divers psychopathes. Depuis que le film a tourné, pourquoi ne pas mettre LT Bonham dans une émission de télévision hebdomadaire où il doit aider les autorités, que ce soit le FBI ou les «flics locaux», à trouver un criminel? Un tueur en série, un tireur d’élite, la liste s’allonge encore et encore pour le genre de méchants qu’il pourrait poursuivre. Fonctionnerait facilement comme une émission de type «cas de la semaine» en réseau ou comme une émission par câble / en streaming.

Une maison à nous: Ce fabuleux drame de Kathy Bates ferait un drame familial intéressant. Une mère célibataire avec six enfants essayant de faire vivre sa famille dans une nouvelle ville et dans une nouvelle maison. Les producteurs essaieraient probablement de le rendre moderne, et cela fonctionnerait certainement de cette façon, je pense que je voudrais que cela reste avec le paramètre de «période» qui était dans le film (le film, je crois, a été tourné au début 1960). Je suis en fait surpris que ce film n’ait pas encore été adapté en émission télévisée par quelqu’un.

Des os: Ce film d’horreur injustement décrié mettant en vedette Snoop Dogg et réalisé par Ernest Dickerson pourrait fonctionner comme une sorte d’anthologie (pensez à Freddy’s Nightmares) avec le personnage de Jimmy Bones fonctionnant essentiellement comme l’hôte / la force malveillante guidant les événements et il pourrait s’agir d’une horreur droite. montrer qui élargit l’histoire utilisée dans le film. Les jeunes découvrent le passé du quartier, de mauvaises choses commencent à se produire et Jimmy Bones se présente. Je parie que cela fonctionnerait et je parie que Snoop Dogg le ferait ou voudrait en faire partie. Les gens regardaient.

Les consommables: Une grande série télévisée d’action hooha, avec de grands personnages et une grande action, serait probablement une proposition très coûteuse pour n’importe quel réseau ou service de streaming, mais l’émission Cinemax Strike Back nous a montré qu’une chaîne câblée pouvait bien faire une grande action, donc c’est vraiment juste une question de savoir qui vous voulez dans une émission de télévision The Expendables. Souhaitez-vous essayer d’obtenir les personnages du film dans la série (Stallone, Statham, Jet Li, Ahnold, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Wesley Snipes) et ajouter une grande «guest star» dans chaque épisode, ou recommencez-vous avec de nouveaux personnages et acteurs? J’aimerais voir quelqu’un faire six épisodes pour voir si ça marche.

Arme chargée de 5-National Lampoon 1: Loaded Weapon 1 est une parodie brillante de Lethal Weapon et d’autres films d’action de la fin des années 1980 / début des années 1990, et je pense que ce serait une huée d’utiliser cette idée de parodie pour faire une sorte de parodie hebdomadaire du film d’action et de flic et Genre d’émission télévisée. Police Squad est un bon modèle à suivre, mais amplifié. Vous pourriez probablement également utiliser Brooklyn Nine Nine comme guide pour ce à quoi pourrait ressembler un spectacle Loaded Weapon 1. Et ce serait une huée de voir une émission de télévision qui, dans un épisode, se moque de Lethal Weapon, puis dans le prochain épisode se moque de NCIS, la franchise Law & Order, S.W.A.T., la liste continue. Cela devrait probablement être une saison relativement courte, pas plus de huit épisodes. Pensez-vous qu’Emilio Estevez accepterait de faire un épisode? Je parie que Jon Lovitz le ferait.

4- Vampires: Le film de tueur de vampires badass de John Carpenter Vampires ferait une émission de télévision tueur. Un spectacle serait en mesure d’explorer la mythologie des vampires établie dans le film, comment l’Église catholique a essentiellement créé des vampires il y a des siècles, puis comment l’église a créé les équipes de tueurs de vampires pour faire face aux vampires. Un spectacle pourrait également montrer comment une équipe de vampires est constituée, d’où le Vatican tire les gens, etc. Cela pourrait être sérieux, drôle, sanglant et parfois offensant, tout comme le film. Et, si les producteurs le voulaient, l’émission pourrait creuser un peu plus dans le roman original de John Steakley. Et, si le spectacle était réussi, après une sorte de saison «western», la prochaine saison pourrait avoir lieu dans une grande ville (pas New York ou Los Angeles ou Chicago, mais Atlanta ou St. Louis serait cool).

3- Billy Jack: J’utilise Billy Jack comme fourre-tout pour cette émission potentielle, car les quatre films de Billy Jack pourraient être extraits pour une émission de télévision. Une saison de l’émission pourrait suivre le premier film, Born Losers, et faire en sorte que Billy Jack se fasse prendre par un gang de motards hippies racistes (pensez à quel point cela aurait été génial de voir quelqu’un comme Billy Jack essuyer le sol avec ces punks SAMCRO de Sons de l’anarchie). La prochaine saison pourrait être un riff sur le deuxième film, Billy Jack, et demander à Billy Jack de protéger une école des promoteurs immobiliers ou quoi que ce soit. Le procès de Billy Jack, le plus étrange des quatre films, ferait une saison folle de télévision (un procès, un flip dans le désert, des trucs sur la prise en charge du Bureau of Indiana Land Management, et la fin de la saison dans un massacre scolaire / bagarre de kung fu). La quatrième saison pourrait voir Billy Jack affronter des politiciens corrompus. Je ne voudrais pas que Billy Jack devienne un politicien, mais ce serait amusant de le voir battre la merde d’eux. Et si une émission de Billy Jack a jamais eu une cinquième saison, l’émission pourrait plonger dans tout ce que Tom Laughlin voulait faire dans un cinquième film, Le retour de Billy Jack. Le succès de toute émission potentielle de Billy Jack dépendrait de l’identité des producteurs pour jouer Billy Jack. Souhaitez-vous opter pour une star / un acteur bien établi, ou essayez-vous de trouver un inconnu?

2- Le bouquet sauvage: Je suis choqué que cet western n’ait pas déjà été adapté en une sorte d’émission de câble / émission de streaming de prestige. Il a toutes les pièces nécessaires pour ce genre de chose. Il s’agit d’un groupe de hors-la-loi qui essaient de faire un dernier gros score avant de se retirer du jeu hors-la-loi. À peu près chaque personnage est une sorte de scumbag, toute l’histoire est moralement discutable sur plusieurs fronts, et elle est incroyablement sanglante. Et s’il s’agissait d’une émission de télévision par câble, elle pourrait être remplie de nudité abondante, car c’est ce que vous faites avec une émission de télévision de prestige. Et je parie que ce genre de spectacle, basé sur ce même film, attirerait toutes sortes de stars de la liste A, car tout le monde aime The Wild Bunch. Je sais que Will Smith et Mel Gibson étaient intéressés à refaire un film à plusieurs reprises et ils ne se sont jamais produits. Ils voulaient «mettre à jour» l’histoire. Je ne sais pas si je voudrais faire ça, cependant. Je pense que l’histoire doit être un western, au moins dans la première saison. Vous pouvez facilement faire cela comme Fargo ou American Horror Story et faire une « nouvelle » version chaque saison. Une saison pourrait être un western, une saison pourrait être une histoire moderne, une autre saison pourrait être autre chose.

1- Trancers: Toute la franchise Trancers demande simplement à être une émission de télévision. Pensez au premier film: Jack Deth, un flic du futur, le temps voyage dans le passé afin de sauver le futur du chef d’une armée de «zombies psychiques». Et puis le deuxième film, où Jack Deth doit lutter contre une nouvelle version des zombies psychiques tout en traitant avec sa femme du futur (elle a été tuée dans le futur mais ramenée dans le passé pour combattre les zombies psychiques et elle ne sait pas qu’elle a été tuée à l’avenir parce qu’elle a été renvoyée dans le passé à partir du moment avant sa mort). Pensez à toutes les possibilités dramatiques qui existent avec cette relation. Et puis vous auriez toutes les scènes d’action cool, avec Jack Deth prenant les trancers (combats d’armes à feu, combats de poings, vous l’appelez). Et si le spectacle a réussi à obtenir une troisième saison, vous pourriez exploiter Trancers III: Deth Lives et faire venir le partenaire androïde Shark. Pourquoi diable ce spectacle n’est-il pas arrivé? Pourquoi Charles Band de Full Moon n’a-t-il pas trouvé quelqu’un pour le faire? Bon sang, pourquoi Charles Band n’a-t-il pas essayé de le faire lui-même? Un spectacle de Trancers serait putain de rock!

