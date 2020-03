Les 5 plus grosses erreurs de Max (et 5 moments brillants)

Les fans rencontrent d’abord Max Mayfield dans la deuxième saison de Stranger Things, une émission de science-fiction populaire de Netflix. Max s’installe à Hawkins et devient rapidement le meilleur ami de Party and Eleven. Elle les aide à lutter contre le Mind Flayer et résiste à son demi-frère intimidateur Billy tout en protégeant ses nouveaux amis.

Max est un grand personnage qui a eu plusieurs moments brillants tout au long de Stranger Things. Cependant, la rousse a également fait plusieurs erreurs. Voici cinq des erreurs de Max qui nous ont frustrés et cinq moments qui nous ont fait l’aimer.

10 Big Mistake: Dire onze pour espionner Mike

Onze a initialement du mal à s’entendre avec Max, mais les filles deviennent les meilleures amies de Stranger Things 3. L’adolescente télékinésique se lie d’amitié avec Max après que Hopper ait averti Mike de se distancier d’elle. Lorsque Mike et El tombent, Max encourage El à utiliser ses pouvoirs pour espionner Mike et les garçons.

C’est une énorme invasion de la vie privée et Mike a raison de la confronter à ce sujet plus tard dans la saison. Heureusement, les missions d’espionnage d’El sont utiles après que les filles ont découvert la possession de Billy Hargrove.

9 Moment brillant: devenir les meilleurs amis d’El

El avait désespérément besoin d’amis féminins de son âge avant Stranger Things 3. Bien qu’elle soit initialement jalouse de Max, la rousse et l’adolescente télékinésique deviennent les meilleures amies de la troisième saison. C’est un bon moment pour les fans de regarder le lien entre les deux amis alors que Max aide Eleven à se sentir comme un adolescent normal.

El et Max font du shopping au Starcourt Mall et Max invite son amie chez elle pour des soirées pyjama et montre ses bandes dessinées Wonder Woman. Malgré l’hostilité originelle d’El, Max a toujours hâte de devenir ami et encourage El à profiter de l’enfance dont elle a été le plus souvent privée.

8 Grande erreur: ne pas croire Lucas

Dustin et Lucas souhaitent inviter Max à rejoindre le Parti dans Stranger Things 2, mais ont du mal à omettre les événements de l’année précédente entourant l’Upside Down. Lucas décide de parler à Max d’Eleven et de Hawkins Lab, mais Max le repousse et refuse de le croire.

Max mentionne bruyamment le nom d’Eleven dans l’arcade où n’importe qui de la sous-section gouvernementale ombragée aurait pu les entendre. Max continue d’être sceptique à propos de l’histoire de Lucas jusqu’à ce qu’elle voit les Demodogs de première main.

7 Moment brillant: tenir tête à Billy

Max arrive pour la première fois à Hawkins après avoir déménagé de Californie avec sa famille. Son demi-frère Billy est un tyran antagoniste qui terrorise Max et essaie de l’éloigner de Lucas. L’intimidation de Billy culmine dans “The Gate” quand il attaque Lucas et bat presque Steve Harrington à mort.

Max sauve la vie de Steve en injectant à Billy un coup de sédatif. Elle prend ensuite la chauve-souris emblématique de Steve et avertit son demi-frère de rester loin de ses amis pour de bon.

6 Big Mistake: Prendre onze pouvoirs pour acquis

Max exhorte Eleven à utiliser ses pouvoirs psioniques pour espionner télépathiquement les gens dans Stranger Things 3. Mike la confronte à ce sujet et l’accuse de profiter des pouvoirs d’El. Max le nie, mais Mike lui rappelle que les saignements de nez d’El sont un signe que l’utilisation de ses pouvoirs fait des ravages.

Onze perd ses capacités à la fin de la saison lors d’une confrontation au Starcourt Mall avec le Mind Flayer. Espérons que ses pouvoirs télékinétiques reviendront à temps pour sauver son père adoptif Hopper.

5 Moment brillant: son record de creusage

Les capacités de Dig Dug de Max impressionnent la fête dans Stranger Things 2. Lorsque Max rejoint leur classe, Dustin, Lucas, Will et Mike réalisent rapidement qu’elle est la célèbre MADMAX qui a battu leurs scores. Les garçons apprennent à connaître Max et elle finit par devenir membre du Parti.

Les impressionnantes capacités d’arcade de Max la distinguent de ses pairs. Elle se lie avec Lucas sur leurs intérêts communs et rejoint un groupe d’amitié avec des personnes partageant les mêmes idées et les soutenant.

4 Big Mistake: trop près du verre

Billy est possédé par le Mind Flayer dans Stranger Things 3. Le Parti le découvre après l’avoir enfermé dans un sauna et avoir été témoin du contrôle du monstre de l’ombre. Max fait une erreur dangereuse en se tenant trop près de la fenêtre en verre et évite de justesse d’être attaqué par son demi-frère.

Onze affronte Billy pour la première fois et est presque vaincu par l’intimidateur possédé jusqu’à ce qu’elle utilise ses pouvoirs pour le jeter à travers un mur. L’adolescent télékinésique sauve Max et le Parti de la colère du Mind Flayer.

3 Moment brillant: sauver la fête de Billy

Les fans sont témoins des manières cruelles et intimidantes de Billy au début de Stranger Things 2. En ramenant Max de l’école, Billy commence à narguer sa demi-soeur et la blâme pour leur déménagement à Hawkins. Billy roule dangereusement vite et court presque Lucas, Mike, Dustin et Will avant que Max attrape le volant à la dernière minute.

Max empêche Billy de battre Steve à mort dans “The Gate” et empêche son demi-frère de potentiellement tuer le Parti. Elle sauve la vie de ses amis plus d’une fois et devient membre à part entière du groupe.

2 Grande erreur: ne pas croire Dustin à propos de Suzie

Max est sceptique quant à l’existence de Suzie lorsque Dustin revient du Camp Know Where et parle à ses amis de sa nouvelle petite amie. Le Parti est d’accord avec elle après que Dustin n’ait pas contacté sa petite amie, mais ils se sont trompés lorsque Suzie sauve la mise dans la finale de la saison trois.

Dustin parvient enfin à entrer en contact avec Suzie et elle l’aide à fermer la porte et à détruire le Mind Flayer après une interprétation abrupte de l’histoire sans fin. Max s’est trompé – bien qu’il aime par la suite taquiner Dustin au sujet de son numéro musical avec Lucas.

1 Moment étincelant: aider le parti à lutter contre l’écorcheur d’esprit

Max apprend la vérité sur l’Upside Down dans Stranger Things 2 mais reste un allié précieux plutôt que de fuir avec la vérité. Elle conduit la voiture de Billy dans les tunnels tandis que Steve est inconscient et aide Mike et le groupe à distraire Mind Flayer en mettant le feu aux tunnels.

Max prouve qu’elle est une amie fidèle et une personne courageuse. Elle reste près de ses amis et risque sa vie pour les aider à lutter contre le Mind Flayer. Max a fait des erreurs mais c’est sans aucun doute l’un de ses moments les plus brillants.

