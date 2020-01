Les 7 films de super-héros de 2020

Critique des 7 films de super-héros de 2020 Marvel et DC Comics Je suis sûr qu’ils rempliront les théâtres du monde entier.

L’année 2019 restera dans les mémoires pour la première de Avengers: Fin de partie, le film le plus rentable de l’histoire avec plus de 2 797 millions de dollars dans le monde. Et bien que nous ne verrons jamais rien de semblable dans longtemps, il y a 7 films de super-héros 2020 Très intéressant que nous allons revoir. Ils sont 2 de Marvel Studios / Disney, 2 de Warner Bros. / DC Comics, 2 de Sony / Marvel et 1 de FOX.

Birds of Prey (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

La directrice Cathy Yan (Dead Pigs) est en charge de nous montrer une nouvelle aventure de Harley quinn (Margot Robbie), cette fois, il quittera le Joker et chercher de nouveaux alliés. Mais le méchant Masque noir (Ewan McGregor) croisera son chemin et tous les criminels de Gotham City voudront la rattraper. Le film appartient à DC Comics Extended Universe, ce qui signifie que c’est dans la saga qu’ils forment L’homme d’acier (2013), Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), Suicide Squad (2016), Wonder woman (2017), Aquaman (2018) et Shazam! (2019). Parmi les films de super-héros de 2020 seront les plus fous et amusants, puisque les protagonistes formeront une équipe dysfonctionnelle qui sera rejointe par l’adversité.

Le casting comprend Margot Robbie comme Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead comme Helena Bertinelli / Hunter, Ewan McGregor comme Black Mask, Jurnee Smollett-Bell comme Dinah Lance / Black Canary, Bojana Novakovic comme Erika, Greice Santo comme Scantily Clad Crystal, Rosie Perez comme Renee Montoya, Charlene Amoia comme Maria Bertinelli, Jenelle McKee comme Hot Couple, Matthew Willig comme Happy et Ella Jay Basco comme Cassandra Cain.

Qu’attendons-nous du film? Beaucoup d’action et de plaisir. Que Margot Robbie continue d’avoir autant d’impact que Harley Quinn qu’il l’a déjà fait dans le film Suicide Squad (2016).

Date de sortie: 7 février 2020.

Les nouveaux mutants

On peut enfin voir le film de Les nouveaux mutants qui devait à l’origine être publié en 2018, mais en raison de changements dans la production et de l’achat de FOX par Disney, le projet s’est complètement arrêté. Maintenant, ils ont décidé de le sortir avec le montage du réalisateur original Josh Boone (Sous la même étoile, Un hiver sur la plage), ce qui assurera beaucoup de terreur, d’action et de plaisir. Ce sera la dernière fois que nous verrons quelque chose des mutants jusqu’à Studios Marvel décident de les redémarrer, car ils ont recouvré leurs droits cinématographiques. De tous les films de super-héros de 2020, c’est celui qui aura les plus jeunes protagonistes.

Le casting comprend Anya Taylor-Joy comme Illyana Rasputin / Magik, Maisie Williams comme Rahne Sinclair / Wolfsbane, Alice Braga comme Dr. Cecilia Reyes, Charlie Heaton comme Sam Guthrie, Blu Hunt comme Danielle Moonstar, Henry Zaga comme Roberto da Costa / Sunspot , Happy Anderson comme révérend Craig, Sarah Bennani comme Flo et Colbi Gannett comme jeune Illyana.

Qu’attendons-nous du film? Horreur pour adolescents avec de nombreuses références aux bandes dessinées mutantes de Marvel.

Date de sortie: 17 avril 2020.

Veuve noire (Veuve noire)

Studios Marvel il a commandé Cate Shortland (Syndrome de Berlin, Lore) pour nous montrer ce qu’il faisait Black Widow (Scarlett Johansson) dans la période de temps entre les films Captain America: guerre civile (2016) et Avengers: Infinity War (2018). Selon les propres mots du protagoniste Scarlett Johansson (agit également en tant que productrice), son personnage a été perdu à cette époque. Depuis que les Avengers ont été divisés entre ceux qui soutiennent Captain America et ceux qui croient en Iron man. Elle continue de travailler pour Agent SHIELD, bien qu’il connaisse son ami Steve Rogers Vous vivez injustement en dehors de la loi. Selon tous les rapports, ce sera l’un des films de super-héros de 2020 avec plus d’action. Mais nous pouvons également en savoir plus sur le passé du super-héros Marvel, car elle rencontrera ses anciens partenaires de mission.

Le casting comprend Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, Rachel Weisz comme Melina Vostokoff, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, William Hurt comme Thaddeus Ross, OT Fagbenle comme Mason, Olivier Richters comme Gulag musculaire Détenu, Ahmed Bakare comme prisonnier et Andrew Byron comme Gulag Cookie Guard.

Qu’attendons-nous du film? Beaucoup d’action, qu’il y a du camée (rumeur: Tony Stark) et qu’ils montrent plus de détails sur l’univers cinématographique Marvel. En plus d’une certaine surprise, comme le nouveau méchant Taskmaster.

Date de sortie: 30 avril 2020.

Wonder Woman 1984

En 2017, la première livraison solo de Wonder woman, maintenant pour la suite répéter le réalisateur Patty jenkins (Monster, The Killing) et en tant que protagoniste Gal Gadot. Le personnage a été introduit dans Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), puis a joué un rôle plus important dans Justice League (2017). Mais c’est dans ses films solo où l’on connaît plus de détails sur elle, puisqu’ils nous ont montré son origine et comment elle vivait dans le Île de Témiscira. Elle a dû partir lorsque les soldats de la Première Guerre mondiale sont arrivés à cet endroit paradisiaque. Wonder Woman était convaincue que Ares (le dieu grec de la guerre) J’étais derrière le conflit. Ainsi, avec une poignée d’alliés, ils voyagent au cœur de la bataille et peuvent finalement sauver le monde. Maintenant, dans la suite, il y aura un saut temporaire, car il se déroulera dans les années 80. Il semble que l’histoire tournera autour d’un objet qui exauce les souhaits, donc il reviendra Steve Trevor (Chris Pine), même si au début cela vous donne beaucoup de joie, au final cela aura des conséquences très désagréables pour Diana Prince. Ce sera sans aucun doute l’un des films de super-héros les plus réussis de 2020, car le premier versement a dépassé 821 millions de dollars.

Le casting comprend Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, Pedro Pascal comme Max Lord, Connie Nielsen comme Hippolyta, Kristen Wiig comme Barbara Minerva / Cheetah, Chris Pine comme Steve Trevor, Robin Wright comme Antiope, Lyon Beckwith comme Buzz et Ella Walker Comme un Amazonien

Qu’attendons-nous du film? Beaucoup d’action et c’est aussi choquant que le premier épisode, où Gal Gadot a cassé des moules dans le genre des super-héros.

Date de sortie: 5 juin 2020.

Morbius

SONY veut passer une excellente année cinématographique et avec le grand impact qu’a eu la bande-annonce de Morbius, elle réussira sûrement. Daniel Espinosa (Enfant 44, L’invité) sera en charge du film de la Vampire vivant Marvel. Un méchant classique de Spider-man Il était un scientifique biochimique avec une maladie sanguine rare. Lorsque vous décidez d’expérimenter dans votre propre corps pour guérir, cela aggrave votre situation. Depuis qu’il devient un monstre sanguinaire. Qu’est-ce qui fera que ce sera un vrai cauchemar pour tous ceux qui le connaissent. Parmi tous les films de super-héros de 2020, ce sera le plus terrifiant, car il mélangera le genre des personnages de bandes dessinées avec le genre des vampires.

Le casting comprend Jared Leto comme Dr.Michael Morbius, Adria Arjona comme Martine Bancroft, Matt Smith comme Loxias Crown, Tyrese Gibson comme Simon Stroud, Ria Fend comme Central Park Passerby, Charlie Shotwell comme jeune Michael Morbius, Tom Forbes comme Finance Bro, Al Madrigal en tant qu’agent Rodriguez et Ruth Horrocks en tant que client du restaurant.

Qu’attendons-nous du film? De l’action et de l’horreur, ainsi qu’une superbe performance de Jared Leto comme le vampire vivant de Marvel. Mais il aura également un lien avec le Univers cinématographique Marvel, puisque dans la bande-annonce on pouvait voir Michael Keaton comme Le vautour, le méchant principal du film Spider-man: Retrouvailles (2017).

Date de sortie: 31 juillet 2020.

Venin 2

Andy Serkis (Mowgli: La légende de la jungle) remplacera Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland) en tant que directeur de Venin 2, car à SONY ils ne sont pas complètement satisfaits du résultat du premier film. Malgré tout, ce fut un grand succès au box-office dépassant 856 millions de dollars dans le monde. Maintenant, ils retournent à la charge avec Tom hardy pour une nouvelle aventure qui aura pour grand ennemi Cletus Kasady (Woody Harrelson) avec son symbiote appelé Carnage (Matanza), l’un des méchants les plus dangereux de Marvel. Pour l’instant on ne sait pas si ça va intervenir Spider-Man de Tom Holland, mais ce serait certainement l’un des moments les plus choquants pour les fans de tous les films de super-héros de 2020.

Le casting comprend Tom Hardy en Eddie Brock / Venom, Michelle Williams en Anne Weying, Woody Harrelson en Cletus Kasady, Naomie Harris en Shriek, Reid Scott en Dr Dan Lewis et Peggy Lu en Mme Chen.

Qu’attendons-nous du film? Que la suite surpasse l’original, car bien que ce soit amusant, nous avons peut-être eu le sentiment que cela aurait pu être beaucoup mieux. En plus d’apparaître Spider-Man de Tom Holland.

Date de sortie: 2 octobre 2020.

Les éternels

La directrice Chloé Zhao (Songs My Brothers Taught Me, The Rider) sera chargé d’adapter les personnages qu’il a créés Jack kirby pour Marvel Comics. Il s’agit d’êtres extraterrestres qui ont vécu il y a des milliers d’années sur terre. Comme le Deviants, ils ont été créés par Céleste, une autre race cosmique super puissante. Cela a provoqué une guerre ancestrale entre l’Éternel et les déviants pour le contrôle de la Terre. Au cours des siècles, les humains les considéreront comme des dieux, quelque chose de similaire à ce que la civilisation nordique pensait des Asgardiens. Mais à l’heure actuelle, ils devront se réveiller après les événements de Avengers: Fin de partie et l’arrivée de Thanos.

Parmi tous les films de super-héros de 2020, c’est sans aucun doute le plus risqué. Étant donné que les protagonistes sont des personnages de bandes dessinées Marvel très peu connus. Mais c’est pourquoi ils ont un gros budget et un casting plein de stars hollywoodiennes.

Le casting comprend Salma Hayek comme Ajak, Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Kit Harington comme Dane Whitman, Gemma Chan comme Sersi, Kumail Nanjiani comme Kingo, Barry Keoghan comme Druig, Brian Tyree Henry comme Phastos, Dong-seok Ma comme Gilgamesh, Lia McHugh comme Sprite et Lauren Ridloff comme Makkari.

Qu’attendons-nous du film? Beaucoup d’action, d’humour et de superbes effets spéciaux. Montrez-nous également plus de détails sur Univers cinématographique Marvel que nous n’avons pas vu jusqu’à présent et que ce film est lié aux événements de Avengers: Fin de partie.

Date de sortie: 30 octobre 2020.

Article précédentL’incident du Léviathan 2. À la recherche des suspects habituels

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.