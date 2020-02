Les acteurs de retour de Candyman connectent le film 2020 à l’original

Le point de vue de Nia DaCosta Candyman a fait un buzz à la communauté de l’horreur après la sortie de sa bande-annonce très attendue, qui a révélé quelques liens avec le film original de 1992. Bien que Tony Todd ait été confirmé comme ayant une certaine implication dans la production – et beaucoup espèrent qu’il reprendra le rôle principal – il y a eu d’autres connexions intéressantes qui montrent vraiment comment ce film ramènera des acteurs et des personnages pour ce qui a été décrit. comme une “suite spirituelle”.

Dû en juin, Candyman retournera dans les ensembles de logements Cabrini-Green, maintenant embourgeoisés, à Chicago, où l’histoire a commencé. DaCosta, qui a réalisé le film, a travaillé aux côtés du producteur et co-scénariste Jordan Peele avec Win Rosenfeld, qui a également prêté ses talents au scénario. Peele est connu pour ses contributions dans «l’horreur sociale» avec des tubes à succès Get Out and Us. DaCosta a écrit et réalisé son premier film, Little Woods, et a reçu des éloges de la critique pour le film de 2018. Rosenfeld est le président de Peele’s MonkeyPaw Productions et est connu pour Black KkKlansman.

Les spéculations concernant le rôle de Todd dans le film ont alimenté la communauté de l’horreur, et Candyman est sans doute l’un des plus grands films d’horreur de l’année. Le casting du film comprend Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo et Vanessa A. Williams, qui était liée au film original, et pourrait être présentée de manière importante.

Comment les acteurs et personnages de Candyman 2020 se connectent au film original

Le lien entre Candyman et son méchant titulaire est évident, bien que la bande-annonce cache habilement comment il pourrait revenir. Le lien le plus fort entre le Candyman lui-même et le nouveau film réside dans le personnage de Yahya Abdul-Mateen II: Anthony McCoy. Dans la bande-annonce, McCoy est un artiste qui essaie d’honorer la légende du Candyman à travers son œuvre. Il cite un lien avec Cabrini-Green, et à travers son obsession pour la légende – qui est similaire au personnage d’Helen Lyle dans le premier film – il le ramène à la vie. Cependant, l’héritage de Candyman va plus loin que cela.

Vanessa A. Williams, qui a joué Anne-Marie McCoy dans le premier film, était résidente des projets d’habitation Cabrini-Green lorsqu’elle a rencontré Helen Lyle. Alors que Lyle s’enfonçait plus profondément dans la légende urbaine du Candyman, McCoy a été prise entre deux feux, ce qui a entraîné le vol de son bébé – Anthony – par Candyman. Anthony a été sauvé par Lyle, qui a succombé à ses brûlures après être entré dans un incendie pour son sauvetage. Helen Lyle est devenue une partie de l’histoire de Candyman, le rejoignant dans l’au-delà, bien qu’il ait été confirmé que son personnage reviendrait dans le film 2020 à un certain titre. Virginia Madsen n’a pas été confirmée et Cassie Kramer a été choisie pour jouer le rôle d’Helen Lyle.

Dans la bande-annonce de Candyman, une femme apparaît pendant quelques scènes dans une galerie d’art; bien qu’elle puisse être Lyle, car elle ressemble à Madsen, cette femme semble être très vivante et semble même devenir l’une des victimes du méchant titulaire. Alors que tous ces mystères seront finalement révélés, Candyman est dédié à garder la légende originale en vie et à exécuter l’histoire originale d’une manière qui rend hommage à son passé, à ses racines et aux personnages bien-aimés qui ont fait de la franchise ce qu’elle est aujourd’hui.

Dates de sortie clés

Candyman (2020)Date de sortie: 12 juin 2020

