Les amis sont désormais ennemis. Bande-annonce de la saison 2 de ‘Black Monday’

Showtime a publié la bande-annonce officielle de la saison 2 «Lundi noir», la série créée par Jordan Cahan et David Caspe avec le soutien de Seth Rogen et Evan Goldberg (‘Spree to the end’, ‘Supersalidos’, ‘The feast of saucisses’) autour de la façon dont un groupe de “outsiders” de les finances se sont glissées dans le grand club de poissons exquis de Wall Street pour finir par détruire le plus grand système financier du monde et une limousine Lamborghini. Littéralement.

Maintenant, après avoir renversé Mo le même jour du Black Monday, Dawn et Blair dirigent maintenant le tour mais commencent à découvrir à quel point il est difficile de porter la couronne sur la tête; surtout quand cette tête ne tourne que pour voir si Mo revient pour se venger … bien que Keith et lui soient trop occupés à se cacher de la justice.

Don Cheadle, Andrew Rannells, Regina Hall, Paul Scheer et Ken Marino (dans le double rôle des frères Lehman) mènent à nouveau le casting de cette nouvelle saison que Tuc Watkins rejoint en tant que membre du Congrès Harris; June Diane Raphael en tant que femme ultraconservatrice; Dul Hill en tant que Marcus Wainwright III, président du fonds de bourses d’études afro-américain; ou Patrick Fabian comme gouverneur Putnam de New York.

Cette nouvelle saison débute tôt le matin du 15 au 16 mars, en ce qui concerne notre pays simultanément aux États-Unis. via Movistar +. Et tous les lundis, deux nouveaux épisodes jusqu’à un total de dix sont terminés.

