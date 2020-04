Les animaniacs redémarrent réunissant la distribution originale, Pinky et le retour du cerveau

Les prochains Animaniacs présenteront la distribution vocale originale, ainsi que Pinky et The Brain. In a été annoncé sur le podcast Animaniacs Animanicast que Rob Paulsen, Jess Harnell et Tress MacNeille reviendront respectivement à la voix Yakko, Wakko et Dot. En outre, Paulsen a déclaré à ComicBook.com qu’il jouerait à nouveau Pinky face à Maurice LaMarche qui reviendrait en tant que cerveau.

“Il est impossible de quantifier ce qu’est un compliment”, a déclaré Paulson à propos de son retour. «De plus, pouvoir refaire ça, avec Maurice, avec Tress, avec Jess. Yakko, Wakko et Dot sont de retour, tout comme Pinky et le cerveau. De plus, à cette époque où les célébrités font beaucoup de personnages animés – et je comprends pourquoi les producteurs le font. Je comprends tout à fait – mais je sais aussi que le simple fait d’avoir une star de cinéma pour faire parler le poulet ne signifie pas que la série sera un succès. Vous devez avoir un bon scénario, de grands personnages et des acteurs formidables, qu’ils soient des célébrités ou non. “

Animaniacs était un incontournable du divertissement après l’école pour les enfants (et les jeunes adultes, et les adultes un peu plus âgés) des années 1990, en première dans le cadre du bloc Fox Kids en 1993 avant de déménager à la WB en 1995. Il a terminé sa course en 1998 mais est resté populaire dans l’esprit nostalgique des fans depuis. Hulu a commandé deux saisons de la série redémarrée, qui devait initialement faire ses débuts sur le service cette année. Aucun mot si la pandémie en cours l’a repoussé à l’année prochaine.

Nous sommes TRÈS heureux de voir enfin dans PRINT aujourd’hui dans “Voice Lessons” de @ yakkopinky que le casting vocal original de #Animaniacs a en effet travaillé sur le prochain redémarrage! 😁

Rob, @MAURICELAMARCHE @JessHarnell et #TressMacNeille sont de retour! (Photo de Maurice LaMarche) pic.twitter.com/cHQUxAzIsp

– The Animanicast (@animanicast) 8 octobre 2019