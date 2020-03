Les annonces de notification push iPhone arrivent: ce que vous devez savoir

Les propriétaires d’iPhone devraient probablement se préparer à voir les publicités leur être envoyées via des notifications push. C’est l’un des domaines sur lesquels Apple a refusé de faire des compromis ces derniers temps, mais ces temps changent.

Les notifications push peuvent être utiles car elles peuvent tenir le propriétaire de l’appareil à jour sur de nombreuses choses, y compris les messages, les e-mails, la météo et les alertes de trafic. Cependant, ils peuvent également devenir ennuyeux lorsqu’une application choisit de profiter et d’inonder l’utilisateur de notifications. Maintenant, leur niveau de gêne pourrait augmenter, grâce aux dernières modifications apportées à iOS.

Connexes: Apple Watch a un problème de détection AFib

Apple a récemment confirmé qu’il apportait des modifications à ses directives de développement. Ces modifications couvrent un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire, mais une en particulier concerne directement la façon dont les propriétaires d’appareils sont alertés par les applications. Comme repéré par ., Apple permet désormais aux développeurs de diffuser des annonces via des notifications push. Cependant, la documentation explique que les utilisateurs doivent avoir la possibilité de se désinscrire et ont accepté de s’y inscrire pour commencer. Dans d’autres nouvelles, alors qu’Apple assouplit les règles concernant les annonces de notification push, elle resserre les règles concernant les applications de rencontres et de voyance, suggérant qu’elles seront rejetées si elles n’offrent pas une expérience unique ou de qualité.

Alors qu’Apple semble tenter de limiter l’impact de ce changement, il continue de le faire, et cela ne peut signifier qu’une augmentation du nombre d’annonces diffusées aux utilisateurs via des notifications. Par exemple, alors que l’entreprise s’attend à ce que les développeurs demandent l’autorisation avant de diffuser des annonces, combien d’autorisations les propriétaires de téléphones accordent-ils déjà sans même savoir qu’ils en ont? De même, combien d’utilisateurs iOS et Android ne savent pas comment désactiver les autorisations qu’ils ne souhaitent pas accorder? Ces deux exemples mettent en évidence un problème fondamental concernant la quantité de consentement éclairé que les propriétaires de téléphones fournissent actuellement, et il reste à voir pourquoi ce changement serait différent?

Les téléphones intelligents, ainsi que les appareils électroniques en général, sont devenus un champ de mines de problèmes et de problèmes de confidentialité ces derniers temps, et les annonces restent toujours celles qui continuent à apparaître. Bien sûr, cela n’est pas surprenant étant donné que les revenus publicitaires sont si importants pour tant d’entreprises, mais les tactiques louches souvent employées par les annonceurs et les sociétés tierces suggèrent que certains essaieront de s’assurer qu’ils diffusent des annonces aux utilisateurs, indépendamment du fait que l’utilisateur les veut. Oui, Apple peut sévir contre ceux qui enfreignent ces règles, mais comme on l’a vu dans le passé, punir les applications et les développeurs individuels est une solution à court terme, pas une solution à long terme à un problème qui continue de faire surface.

Plus: Apple peut vous devoir de l’argent pour des iPhones lents: voici pourquoi

Source: .