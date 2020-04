Les auteurs de fin de partie révèlent ce que Hulk a vu dans la gemme de l’âme

Hier, une soirée de veille Avengers: Fin de partie a eu lieu à l’occasion du premier anniversaire de la première du film dans les salles. Pendant que les fans pouvaient tweeter leurs questions, les frères et écrivains Russo Christopher Markus et Stephen McFeely leur ont répondu avec plaisir. À un moment donné, une question plutôt intéressante s’est posée: que s’est-il passé dans la scène impliquant les joyaux de l’infini et Hulk?

Apparemment, Markus et McFeely ont la réponse, et ils ont clarifié le point en répondant à un amateur. L’utilisateur a posté ce qui suit: «Qu’est-ce que Hulk a vu quand il a utilisé les gemmes infinies? Thanos a vu Gamora et Iron Man a vu sa fille, alors qu’en est-il de Hulk? “

La réponse des scribes avait un ton humoristique plus que tout, mais elle était toujours éclairante et directe (via): «Nous avons écrit une conversation entre Hulk et Banner, mais elle n’a pas atteint la caméra. Ruffalo est arrivé [en el set], mais Hulk ne voulait pas sortir de sa caravane. “

Dans les événements du film, il y a un moment où les Avengers parviennent à obtenir toutes les pierres et Ils prouvent leur pouvoir en les mettant sur un gant créé par Tony Stark.. Ceci afin de les utiliser plus tard pour vaincre Thanos. Le responsable de claquer des doigts pour cet exploit est Bruce Banner, qui est maintenant à mi-chemin entre la créature et la bête, gagnant lui-même le nom du professeur Hulk.

Il est bien connu des fans d’histoires de Marvel Cinematic Universe que lorsque le porteur du gant galactique procède à la rupture, il visite inévitablement le joyau de l’âme et voit quelqu’un de très important dans sa vie. Après cette ligne se trouvent Thanos et Iron Man, qui, lorsqu’ils habitaient la dimension susmentionnée, ont eu des rencontres avec leurs filles respectives.

Mais dans le cas du géant autrefois écarlate? Logiquement, beaucoup pensaient qu’il verrait Natasha Romanoff, pour l’espion (qui s’était sacrifiée quelques minutes avant la scène en question) était le principal intérêt amoureux du scientifique. Mais ce n’était pas le cas.

L’inclusion de cette scène aurait certainement été intéressante, en particulier pour approfondir un peu plus la façon dont Banner et le monstre héroïque ont mis fin à leur relation de type Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais malheureusement, comme Les créatifs ont indiqué que la scène n’était même pas allée du scénario au tournage, donc la possibilité qu’elle puisse être vue à l’avenir est totalement nulle (à moins que Mark Ruffalo et toutes les personnes impliquées ne souhaitent revenir pour l’enregistrer un jour, ce qui peu probable).

Auriez-vous aimé voir cette autre partie de la scène Infinity Stones and Hulk?