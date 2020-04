Les auteurs de Rogue One parlent de ces scènes retirées de la bande-annonce

Rogue One: A Star Wars Story a reçu un bon accueil du public et des critiques spécialisés. L’un des aspects les plus appréciés du film situé dans la galaxie éloignée était son attachement au style visuel et narratif des épisodes de la trilogie originale, cependant, la production n’était pas sans rumeurs, car il était garanti que le film a subi un grand nombre de reprises. Compte tenu de cela, la question s’est posée de savoir pourquoi ces scènes qui ont été réenregistrées ne figurent pas dans le montage final du film.

Et c’est ça, Bien que ces cadres supplémentaires ne soient pas dans le projet fini, ils sont dans la remorque. C’est la raison qui a amené de nombreux téléspectateurs à dire qu’ils se sentent confus, mais ce qui suit donnera peut-être un peu de clarté au mystère.

Lors d’une soirée de visionnage pour le film d’anthologie réalisé par Gareth Edwards (Godzilla, 2014), les écrivains Chris Weitz et Gary Whitta ont expliqué ce phénomène de plans alternatifs sur Rogue One. Lors de l’événement, organisé par IGN, les librettistes ont eu l’opportunité de communiquer à distance avec différents adeptes de la franchise et rappeler leurs expériences lors de l’assemblage du projet. Lorsque la question s’est posée du changement de scènes entre le teaser et la bande finie, voici ce que Weitz avait à dire:

“J’ai entendu d’une bonne source que le plan où le chasseur TIE vole devant Jyn Erso est en fait il n’a jamais été destiné à être utiliséCe fut un moment spécifique pour la bande-annonce, bien que ce soit incroyable. Je ne sais pas comment j’aurais pu m’en sortir. À l’origine, K-2 est mort sur la plageEt je ne sais pas toujours pourquoi ces choses se produisent, mais tout ce que je peux dire, c’est que lorsque vous coupez tout cela en post-production, il y a toutes sortes de besoins narratifs. “Oh, nous ne pouvons pas faire cette partie s’ils doivent se rendre à l’interrupteur principal.” Nous finissons donc par retirer ces pièces. Cependant, beaucoup de ces clichés sont si cool qu’ils s’intègrent parfaitement dans les remorques. »

Sans aucun doute, les déclarations de l’auteur du scénario de The Golden Compass sont assez intrigantes, notamment parce qu’elles plongent dans les décisions qui ont été prises au moment de la réalisation du film. Au moment de s’assurer qu’il y avait certaines scènes qui ont été faites spécifiquement pour les bandes-annonces, la question est enfin résolue, mais elle attire beaucoup l’attention sur le fait que, si elle était vraie, il s’agirait de il y a des parties des films qui ne sont créées qu’à des fins de promotion.

En plus de cela, il est possible que ces pièces incluses dans l’avance faisaient partie de la version initiale qu’Edwards lui a présenté Disney. Cette première coupe était vraisemblablement celle qui a donné lieu à des ordres de la société de faire des tournages, car apparemment la vision du cinéaste était quelque peu tendue en termes de violence sur les scènes de bataille.

De même, nous vous invitons à vérifier la conversation que PREMIERE Cinema a eue avec l’acteur Diego Luna, interprète de Cassian Andor, à l’occasion de la première de l’aventure rebelle en 2016.