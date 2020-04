Les Autres, le film d’Alejandro Amenábar, aura un remake

Partager

The Others est l’un des films d’horreur les plus connus au fil des ans. Ce film, créé par Alejandro Amenábar, part à la recherche d’un nouveau remake, déjà confirmé.

Les autres est probablement le meilleur film de Alejandro Amenábar. Si vous ne l’avez pas encore vu, cette quarantaine est le moment idéal pour le faire. Ledit film, qui met en vedette Nicole Kidman, Il est l’un des revenus les plus élevés de l’histoire du cinéma espagnol avec 200 millions de dollars collectés dans le monde. C’est un film qui Elle a remporté huit Goya Awards sur un total de 15 nominations et a été nominée pour un Golden Globe pour Kidman.

Même si nous nous sommes habitués à donner de mauvaises nouvelles concernant COVID-19 ces jours-ci, celui-ci n’est pas facile non plus: près de 20 ans plus tard, un remake de The Others est en cours. Le producteur Sentient Entertainment prévoit de “réinventer et moderniser l’histoire”, et selon Deadline, il y a déjà des gens de premier plan dans l’industrie intéressés à développer le projet, ainsi que des studios intéressés à le distribuer.

Il aura la collaboration d’Enrique Cerezo

Il semble que la lutte pour les droits de développer le remake ait été féroce. Sentient Entertainment, une société de production basée à Los Angeles, a gagné. Sentient a conclu l’accord avec une autre société, The Remake Company. filiale de FilmSharks, et Video Mercury, le producteur d’Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid. Cette personne Il avait acquis les droits de The Others quand il a acheté Sogecine en 2010, et agira en tant que producteur exécutif sur ce remake..

Emmy nominé pour la meilleure mini-série pour Feud, Renee Tab produira le film pour Sentient. Tu as dit ça Les autres C’est son “film d’horreur préféré de tous les temps”, et elle est ravie de l’idée de “réimaginer l’histoire pour la présenter au grand écran devant un nouveau public”.

Partager

Publication précédente

Demain en avant-première sur Disney + The Simpsons court. Maggie Simpson dans ‘Playing with Destiny’

Article suivant

David Harbor a publié son numéro de téléphone pour discuter avec ses fans

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.