Les Avengers 6 de Jonathan Hickman

Marvel Now! Deluxe. Les Avengers de Jonathan Hickman 6. World Avengers

En 2014, La Casa de las Ideas avait déjà deux séries principales de The Avengers, Avengers et New Avengers. Maintenant, une nouvelle collection a été ajoutée intitulée World Avengers, en étroite collaboration avec S.H.I.E.L.D. Panini Comics nous présente les quatorze premiers numéros dans un volume spectaculaire, Marvel Now! Deluxe. Les Avengers de Jonathan Hickman 6.

Toute nouvelle approche d’une formation The Avengers doit nécessairement partir de ce principe selon lequel la formation des héros les plus puissants de la Terre a d’abord été unie, face à des menaces que plusieurs héros de moindre puissance ou un seul ne pourraient pas résoudre. Dans ces pages, nous allons voir des défilés, dans une histoire qui couvre les quatorze numéros qui le composent, des méchants tels que Gorgón, Morgana Le Fay ou I.M.A. avec son scientifique suprême, Andrew Forson, à la barre. Trois endroits différents (l’île I.M.A. à Barbuda, Madripur et une ville souterraine en Italie) et trois grands rivaux pour trois équipes de Avengers qui font face à un défi de taille. Coordonné par Captain America et le commandant du S.H.I.E.L.D. Maria Hill… qu’est-ce qui peut mal tourner? Parfois tout.

Jonathan Hickman et Nick Spencer nous apportent une collection passionnante avec une distribution chorale, où ces Avengers, qui, a priori, ont moins de pertinence dans leur cosmos super-héroïque, jouent un rôle spécial. Il est courant de voir Hawkeye ou les Black Widow diriger les équipes, mais pas tellement d’avoir le Falcon, Pegadora, Spiderwoman ou Cannonball en première ligne des projecteurs. En outre, parmi les invités surprise, nous avons la présence d’un personnage qui, dans les années 80 et une partie des années 90, était courant dans la formation des Avengers, Dane Whitman, le Chevalier noir, avec son épée ébène mythique.

Rejoignant le train de formations d’autres époques, Spencer sort de sa manche une formation d’Avengers du futur, apportée à notre époque. Si Brian Michael Bendis avait travaillé en positionnant la gamme originale de X-Patrol dans l’univers mutant parce qu’il n’allait pas répéter la formule. Au début, l’objectif de cette astuce ne semble pas fonctionner de la même manière. Les enfants d’Avengers se sont transformés en Avengers trente ans plus tard… trop corset et chic. Plus de présence a la présentation de l’organisation S.P.E.A.R. (lance en anglais par opposition à S.H.I.E.L.D., bouclier), une division d’application de la loi née sous le régime communiste chinois pour aider contre les menaces. Ils ont leur propre gamme de super-héros, The Ascendants.

Toute cette somme vient idéaliser sur le concept de collaboration au niveau mondial entre les pays de la Terre entière, unis dans un moment de crise qui les menace mondialement. Au vu de l’actualité, nous sommes confrontés à une approche assez utopique. Voir les États-Unis collaborer avec la Chine est assez loin de la réalité, quelles que soient les raisons pour lesquelles une telle aide ou un échange de faveurs pourrait être accordé. Même les pays d’une alliance comme l’Union européenne n’acceptent pas de faire face à une crise ou de protéger leurs alliés les plus faibles des conséquences d’une pandémie mondiale. Donc, beaucoup de luminosité mais peu de corrélation avec ce qui peut être trouvé dans l’évolution des événements du monde réel.

Le dessin de la saga complète a un casting d’auteurs qui partagent quelque chose en commun. Stefano Caselli, Marco Checchetto et Raffaele Ienco sont d’origine italienne, bien que certains aient quitté très tôt l’Italie pour vivre dans un autre pays. L’affichage graphique est spectaculaire dans tous les cas, et bien que les styles diffèrent clairement, nous avons une cohérence qui ne fait pas que la circonstance de changer l’artiste nous fasse sortir de l’histoire, face à un saut de qualité ou de différence artistique. Il est utile que tous les trois soient des caricaturistes complets et appliquent leurs propres encres ainsi que la couleur d’une grande partie de la saga donnée par Andres Mossa, ce qui assure l’uniformité.

Une histoire intéressante qui commence avec hésitation mais prend de la vitesse à mesure que l’intrigue progresse. Trois histoires différentes intégrées en une seule avec l’importance vitale d’une équipe de gestion qui déplace à tout moment les pièces disponibles pour soutenir les groupes sur une plus ou moins grande mesure sur le terrain. Un exercice de stratégie et de collaboration sans précédent où la chose la plus importante est la fin et non pas tant les préjugés qui ont pu se former entre les différentes sociétés au cours du siècle dernier.

Les Avengers 6 de Jonathan Hickman

URL: Milcomics

Auteur: Nick Spencer, Stefano Caselli, Jonathan Hickman, Marco Checchetto

Date de publication: 2020-02-20

ISBN: 9788413343372

Nombre de pages: 344

Description: C’est le monde des Avengers. Nous n’y vivons que. À mesure que de nouvelles menaces émergent, les héros les plus puissants de la Terre subiront les tests les plus difficiles. En un jour catastrophique, la face du monde changera pour toujours! Le combat pour l’avenir commence.

Les Avengers rejoignent le S.H.I.E.L.D. pour faire face aux menaces dans le monde entier. En cours de route, ils rencontreront de nouveaux alliés pour compléter leur travail, certains venant d’endroits insoupçonnés mais d’une importance vitale.

Jesus Salvador Gomez

3,5 3,50 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Publication précédente

Ils vont redémarrer la série A Precocious Doctor (Doogie Howser, M.D.)

Jesus Salvador Gomez

Se sevrer dans des jeux d’arcade jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 de Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entrée dans sa vie pour ne jamais l’abandonner, tout comme les jeux vidéo. Amateur des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, il avoue sans vergogne que sa femme est coupable que lorsqu’il est mis en quarantaine, il continue d’être imprégné de loisirs qui ne le quitteront jamais.