Les Avengers vaincus par les dessins d’enfants

Les héros les plus puissants de Marvel, The Avengers, viennent d’être détruits par les personnages de dessins animés de samedi matin.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Tarot numéro 3, par Alan Davis, Paul Renaud, Stephané Paitreau et Clayton Cowles. O Where Les Vengeurs Ils ont juste rencontré un groupe de dessins animés qui les ont battus.

Dans cette étrange bataille, les versions classiques de les Vengeurs y les défenseurs ont fait face Diable, le méchant de les quatre Fantastiques. Dans ce numéro, les choses deviennent vraiment un peu folles alors que les héros se divisent pour freiner le chaos causé par le vortex interdimensionnel de Diable.

La bataille se déroule à différents niveaux.

Alors que le docteur Strange a rencontré Galactus, Silver Surfer et Scarlet Witch rencontrent la fureur de Mephisto. Pendant ce temps, Iron Man est essentiel pour ouvrir une passerelle interdimensionnelle qui pousse les Avengers dans un univers de dessins animés qui voit l’équipe affronter des héros animés, les Indestructibles. Parmi lesquels se démarquent Devil Dawg, Mighty Martian, Vampire Vixen, Sun Wukong et Sha Wujing.

Alors que les Avengers combattant un groupe de héros de dessins animés est une vision nouvelle, ce n’est pas la première fois que des super-héros plus sérieux rencontrent des personnages de dessins animés, et ce n’est pas non plus la première fois que ces personnages de dessins animés démontrent leur la force. Dans DC Multiversity, Captain Carrot, un lapin de super-héros de bande dessinée humanoïde Super Bunny, cite “Cartoon Physics” comme l’un de ses talents. Oui Jambon araignée Marvel a fait une remarque similaire Spider-Man: un nouvel univers (2018).

Après une attaque contre Diablo se terminant avec les Avengers et les Défenseurs vaincus par des êtres fusionnés, les Indestructibles franchissent le mur interdimensionnel qui les a à nouveau divisés, brandissant des battes de baseball et des ballons de football comme armes préférées. Maintenant, ces fusionnés devront à nouveau combattre les Indestructibles et peuvent se retrouver écrasés par des enclumes ou des bâtons de dynamite.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.