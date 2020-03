Les aventures de Star Wars présenteront une toute nouvelle histoire de Rey

Rey sera de retour dans la prochaine relance de Aventures de Star Wars par IDW Publishing. La nouvelle série d’anthologie (destinée aux jeunes lecteurs) revient en mai, les premiers numéros se concentrant sur Rey – avant les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Star Wars Adventures a été conçu à l’origine comme une nouvelle façon d’initier les lecteurs à l’univers Star Wars. Le premier numéro de la série était consacré à Rey fouillant Jakku, avec d’autres histoires dans la série originale de 30 numéros se concentrant sur les droïdes, les Wookiees et les personnages populaires de l’univers Star Wars, dont Luke Skywalker, la princesse Leia, Finn et Poe Dameron. Le style anthologique de la série a permis à chaque numéro de parcourir la chronologie de Star Wars et de donner aux nouveaux lecteurs la chance de voir tous les différents types de personnages et de paramètres.

Au cours du projet Luminous, il a été révélé que Daniel Jose Older écrirait Star Wars The High Republic Adventures, une nouvelle histoire axée sur le jeune lecteur qui se déroulera à l’époque de la Haute République. L’écrivain Michael Moreci (Wasted Space, Black Star Renegades) a maintenant révélé qu’il écrira le nouveau numéro 1 pour la prochaine relance de Star Wars Adventures. Moreci a beaucoup d’expérience dans le monde de Star Wars, écrivant une poignée d’histoires pour la série précédemment, ainsi que la prochaine mini-série Star Wars Adventures: The Clone Was – Battle Tales pour IDW.

Moreci a révélé sur Twitter que la relance de Star Wars Adventure commencera en mai, car il s’attaquera au “premier lot de problèmes”. Moreci a également déclaré que la série commencerait par une toute nouvelle aventure Rey. Lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle histoire aurait lieu avant ou après Star Wars: The Rise of Skywalker, Moreci a répondu en disant que son histoire se déroulerait avant les événements du film. Moreci a également confirmé que Finn et Poe se dérouleront dans les aventures avec Rey. Donc, pour ceux qui veulent revoir le trio original de la nouvelle équipe de trilogie pour une toute nouvelle aventure, vous obtenez votre souhait. Moreci écrira la série, tandis que Nick Brokenshire est répertorié comme co-auteur et artiste en comixologie. Voici la sollicitation complète pour la série ci-dessous.

Une nouvelle ère passionnante commence! Chaque numéro de cette série mensuelle contiendra deux histoires mettant en vedette tous vos personnages préférés de Star Wars! À la suite des événements de The Rise of Skywalker, Rey, Poe et Finn n’ont pas fini de combattre le Premier Ordre. De plus, une toute nouvelle histoire du chasseur de primes droïde préféré de tous [Star Wars:] L’Empire contre-attaque IG— IG-88! (Toutes mes excuses à 4-LOM.)

Star Wars Adventures # 1 arrivera en magasin le 27 mai 2020.

Source: Michael Moreci

