«Les aventures du docteur Dolittle» est le numéro un de notre box-office

Le film Universal Pictures, ‘Les aventures du docteur Dolittle‘a réussi à atteindre le sommet du box-office espagnol en obtenant une collection de 1,7 million d’euros lors de sa première. Adapté de la mythique série de livres pour enfants des années 20 créée par Hugh Lofting, le film a la direction de Stephen Gaghan et le rôle de Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Rami Malek et Octavia Spencer entre autres.

Avec un budget de 175 millions de dollars, la bande atteint à peine 90 millions de dollars dans le monde après sa première mondiale. Nous verrons s’il est reconstitué dans les prochaines semaines, bien que les 16% avec lesquels il a critiqué Rotten Tomatoes ne semblent pas aider.

Pour sa part ‘Bad Boys for Life»(Sony Pictures), le nouvel épisode de la saga de« Two Rebel Cops »a été réalisé avec le classement numéro 2 avec une collection de 1,2 million d’euros dans sa deuxième semaine au cinéma (37% de moins que dans sa première). Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah et avec Will Smith et Martin Lawrence, le film a dépassé 215 millions de dollars au box-office mondial, avec un quatrième versement déjà confirmé d’ici 2022.

Pour sa part, le nouveau film de Sam Mendes, ‘1917‘(eOne Films) a placé le tiers du box-office espagnol avec une collection estimée de 1,1 million d’euros lors de son troisième week-end en salles (seulement 27% de baisse). A cette occasion, Mendes nous livre sa vision particulière de la Première Guerre mondiale avec une histoire qui atteint 90% de notes positives sur Rotten Tomatoes. George MacKay et Dean-Charles Chapman sont les principaux protagonistes du film en tant que deux jeunes soldats britanniques qui reçoivent une mission apparemment impossible.

La quatrième place est pour ‘Malasaña 32‘(Warner Bros Pictures), film d’horreur réalisé par Albert Pintó et avec Begoña Vargas, Iván Marcos et Bea Segura qui a soulevé 0,7 million d’euros dans sa deuxième semaine sur le panneau d’affichage, soit 23% de moins que le week-end dernier. L’histoire se concentre sur une famille qui quitte la ville en quête de prospérité qui semble leur offrir la capitale d’un pays en pleine transition. Mais il y a quelque chose que la famille ne sait pas: dans la maison qu’ils ont achetée, ils ne sont pas seuls …

Le nouveau film de Taika Waititi, ‘Jojo Rabbit‘(Hispanic Foxfilm) ferme le top 5 avec une collection de 0,5 million d’euros dans sa deuxième semaine au cinéma, même collection que dans sa première. Avec plusieurs nominations aux Oscars derrière lui (dont celui du meilleur film) et une note de 80% sur Rotten Tomatoes, l’histoire suit un étrange jeune allemand (Roman Griffin Davis) élevé par une mère célibataire (Scarlett Johansson), et dont seul allié est son ami imaginaire Hitler (Waititi).