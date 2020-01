«Les aventures du docteur Dolittle» – Robert Downey Jr., et un gâteau qui parle

«Les aventures du docteur Dolittle» sont comme l’un de ces simples films de famille Disney qui passent par le canal de l’entreprise sans chagrin ni gloire. L’un des nombreux, aussi inoffensif, stupide et inoffensif que tout autre téléfilm bon marché pour remplir le bureau. De ceux qui ne prennent pas plus de deux minutes, comme si nous étions Netflix, supposons que nous l’avons déjà vu. Car en effet, il nous reste une minute pour confirmer que nous l’avons déjà vu.

«Les aventures du docteur Dolittle» est comme l’un de ces simples films familiers de Disney, mais beaucoup plus basique et surtout beaucoup plus cher. Trop cher pour son bon marché. À tel point que l’on soupçonne que “in pospo” a été “réduit” au minimum indispensable pour argumenter avec l’apparition du sens. Quelque chose de juste. Possible de soupçonner, en vertu de ce qui a atteint les salles de cinéma, il n’est pas non plus difficile de tout soupçonner, sauf bon.

Allez, vous pouvez imaginer: cette Dolittle ressemble à une catastrophe qui a été tentée de sauver comme Bilbao aux tirs au but. Un de ces projets qui ne savent pas comment ils ont été forgés. Eh bien, oui, c’est connu … mais cela n’est pas compris: Robert Downey Jr. sans l’armure d’Iron Man n’est qu’un homme dans un monde où ni la présence de Tom Cruise, Tom Hanks ou Will Smith ne vous garantit quoi que ce soit qui en deux heures ne peut pas être battu par Twitter.

Si vous avez donné votre vie pour cela, éteignez-le et c’est parti: ce Dolittle est un exemple parfait de blockbuster qui n’est pas compris. Et même si c’est ce qu’il a à sa disposition, tant de moyens, d’argent et de talent théorique. Ennuyeux, et bien plus. Ennuyeux que beaucoup doivent quitter leur âme pour gratter quelques millions de ceux qui semblent n’avoir aucun problème à investir plus de 150 en un peu plus qu’un film de Ron Howard sur un gâteau qui parle.

C’est quelque peu embarrassant car parfois vous jetez autant d’argent d’un côté alors qu’il en manque tant de l’autre. Ou alors que certains acteurs se prêtent si librement à être ridicules, peu importe à quel point ils sont bien payés. Ou que pour les travaux de chicha et de navet, vous êtes tenu de tout, et un peu plus tant que vous n’avez pas besoin de plus que de coller des affiches, d’embrasser des ânes ou d’avoir un bon ami pour assumer des postes de haute responsabilité dans les administrations, les conseils ou les gouvernements.

«Les aventures du docteur Dolittle» sont au moins «un désastre» qui n’est pas aussi frustrant que «Men in Black: International», où l’on sent qu’ils battaient violemment une franchise qui aurait pu servir quelque chose de plus noble et de casting Je ne savais pas où il était allé. Ce n’est pas le cas de cette Dolittle qui, tout au plus, aspire tout au plus à être une imitation bon marché du pire film de la franchise ‘Pirates des Caraïbes’.

Ce n’est pas le cas avec cette Dolittle, car on reçoit plus ou moins ce qu’on attend et / ou on peut trouver d’un film de ces caractéristiques, ce qui est plus ou moins … rien. Cela n’avait pas d’importance dans le cas d’univers parallèles qui essayaient, que même Jim Carrey à l’époque d’Ace Ventura n’avait pas souri … et que personne n’aurait continué à donner une merde qu’un projet sans rien à contribuer est resté dans un projet sans contribution.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex