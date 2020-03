Les bacheliers de la nation réagissent au drame final de Peter Weber

La saison de Peter Weber Le célibataire est enfin terminée, et Bachelor Nation a beaucoup à dire sur cette fin. Pendant le désaccord entre Peter, Barb Weber et Madison Prewett, les anciens de Bachelor Nation se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions.

La finale de la saison de Peter était un tourbillon de relations. Après que Madison a dit au revoir à Peter dans l’épisode de lundi soir, il semblait que le célibataire allait proposer à Hannah Ann, et il l’a fait! Mais leur relation, malheureusement, a été de courte durée. Bien qu’ils aient quitté l’Australie joyeusement ensemble, Peter a finalement réalisé qu’il ne pouvait pas tout à fait surmonter Madison. Il a terminé les choses avec Hannah Ann et lui et Madison ont décidé de donner une autre chance à leur relation. La mère de Peter, cependant, n’était pas très heureuse de ce résultat et elle n’avait pas peur de le montrer. Pendant la finale en direct, Barb a de nouveau appelé Madison, affirmant qu’elle et Peter ne dureraient jamais. Le désaccord à l’antenne était angoissant, mais cela n’a pas empêché les anciens de Bachelor Nation de se rendre sur Twitter pour partager leurs propres opinions.

Certains anciens de Bachelor Nation, comme Demi Burnett, ne prenaient pas le drame au sérieux. Son tweet a félicité la production d’avoir créé une finale aussi dramatique. Elle a écrit dans son article: “La production est si sauvage pour avoir cette confrontation sur un LIVE SHOW hahaha je vis pour ce drame.” L’approche légère de Demi a été imitée par une autre star de Bachelor Nation, Tanner Tolbert, qui a utilisé une citation de Batman pour faire passer son message. Son tweet disait: “‘Tu meurs soit un héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir le méchant’ – Barb probablement.” Katie Morton, de Bachelor Nation, a également utilisé l’humour pour remédier à la situation. Son simple tweet insinuait que Barb avait un livre de gravure du film Mean Girls. L’expert de Bachelor Nation, Nick Viall, s’est également joint au commentaire. Lorsqu’il a réalisé que Barb n’allait pas reprendre ce qu’elle avait dit, il a tweeté:

Alors que certains bacheliers de la Nation se moquaient de la situation, d’autres estimaient que Madison était clairement maltraitée par Barb. Evan Bass a publié une série de tweets dénonçant le comportement de Barb et montrant son soutien à Madison. Dans l’un de ses messages, il a écrit: “QUELQU’UN ARRÊTE DE BARBER DE TOUT DANS CE MONDE À PROPOS DE SON STOPPPPPP” Les sentiments d’Evan ont été imités par l’ancienne Bachelorette Jojo Fletcher, qui estimait que Peter devrait défendre sa femme. Son tweet disait: “Peter, tu pourrais peut-être vouloir intervenir à un moment donné.” Bien sûr, le meilleur homme marié de Bachelor Nation devait également donner sa propre opinion sur le drame. Sean Lowe intervint avec ce joli tweet: “Ma femme est folle et hurle à la télé et je suis presque sûr que ça va gâcher ma nuit et j’aimerais un peu des excuses de Barb pour ça.”

Dans l’ensemble, les anciens de Bachelor Nation n’étaient clairement pas d’accord avec les actions de Barb. En tant que personnes qui comprennent la difficulté de participer à l’émission, l’incapacité de Barb à accepter la décision de son fils a manifestement effrayé de nombreuses personnes. Heureusement, les anciens élèves de la Bachelor Nation imitent essentiellement les sentiments de Bachelier fans à travers le pays. Personne n’est d’accord avec la tentative de Barb de se mêler de la vie amoureuse de son fils, ni avec son besoin de continuer l’argument à la télévision en direct. Laissez les enfants être heureux, Barb!

