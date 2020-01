Je suis Steve Gustafson et merci de votre visite. Si vous aimez lire ou discuter de tout ce qui concerne la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Je jette un sujet, commentez-vous ci-dessous. Facile. Commençons.

La dernière fois que nous avons tenu Prix ​​de la bande dessinée 411mania 2019.

Ken Wood: «J’ai hâte d’en lire beaucoup quand je pourrai acheter les romans graphiques utilisés.»

Phénoménal: “Je ne peux pas croire que tu sois allé avec Tom King. Il est devenu une telle figure de division, Mr.Miracle est un chef-d’œuvre et les 49 premiers numéros de sa course Batman sont vraiment géniaux. Mais Heroes in Crisis était mauvais et Batman Run a traîné encore et encore pour beaucoup de gens. Je pense vraiment que beaucoup de gens méritaient une nomination, même si ce n’était que de DC. Des gens comme Venditti, Tynion et même Synder sont sur King pour moi.

Tellement heureux que quelqu’un d’autre ait apprécié YotV. Les gens le considèrent comme ennuyeux mais essayez de les regarder pendant que 1 problème se déroule et vous découvrirez des gemmes incroyables. Sinestro one était mon numéro de l’année pour 2019. »

«Sale» Jake Fury: “Je ne vais pas dire que King a été le meilleur écrivain de l’année, honnêtement, je n’en ai pas lu suffisamment d’autres pour même voter à distance. Mais sa course Batman a été vraiment bonne IMO. Je viens de terminer le vol 11 et je l’ai apprécié.

Je vais bientôt lire le mini Batman Who Laughs, c’est sur mon étagère à livres. »

Trop de bons commentaires à partager. Revenez en arrière et voyez par vous-même. Aussi, comme toujours, merci pour la contribution!

Cette semaine, nous discutons…

Les bandes dessinées annulées avant l’heure

Nous avons tous ces bandes dessinées dans notre passé que nous nous sommes engagés à ne faire disparaître du rack, pour ne plus jamais les revoir. Cette semaine, nous allons plonger dans quelques points forts et nous concentrer sur les titres, pas sur les éditeurs, car je pourrais faire toute une chronique sur Malibu Comics.

L’état actuel des bandes dessinées est un cycle sans fin de relancements, d’annulations et de nouveaux # 1. Les équipes créatives viennent avec de grandes idées, puis quittent le navire sans rime ni raison. Il peut être difficile de se familiariser avec un livre sachant qu’il pourrait ne pas exister dans 6 mois. Ou même un livre comme FOOM, qui était un magazine de fans vraiment amusant de Marvel.

Chacun de nous a un livre (ou 20), dont nous pouvons parler. Je vais en descendre quelques-unes qui me viennent à l’esprit, sans ordre d’importance.

“Quand tous les héros seront partis, qui remplira leurs chaussures?”

C’était le slogan d’un livre oublié depuis longtemps et négligé intitulé The Foot Soldiers. Elle a commencé comme une mini-série Dark Horse en 1996, écrite par Jim Krueger et avec l’art de Mike Oeming, elle se déroule dans un monde où les super-héros traditionnels existaient autrefois, mais ont depuis été tués par des êtres robotiques oppresseurs qui gouvernent ce qui est maintenant un société totalitaire. Nous sommes présentés à certains adolescents fauteurs de troubles qui trouvent un jour un cimetière de super-héros et un vieil homme avec une béquille les choisit et leur donne un nouveau destin, un avec des super-pouvoirs. Cela a suscité mon intérêt assez rapidement et j’étais accro. Le livre est passé à Image puis… a disparu. J’ai pu reconstituer ce qui existe et même lire il y a quelques années qu’ils allaient le rapporter mais n’ont encore rien vu. Hélas, c’est devenu un autre titre sur ma liste de livres que j’aimais mais qui n’étaient plus.

C’est quelque chose que TOUS les fans de bandes dessinées doivent gérer. Trouver une bande dessinée qu’ils aiment et la perdre pour un certain nombre de raisons. Ventes médiocres, problèmes avec l’équipe créative, mauvaise distribution et même éditeurs capricieux. Parfois, nous n’obtenons pas d’explication. Avant Internet, les titres disparaissaient tout simplement, sans réfléchir à ce qui s’était passé. Retour dans les années 1960. les X-Men ont traîné dans les ventes derrière les autres franchises de bandes dessinées de Marvel et Marvel a cessé de produire de nouvelles histoires avec le numéro # 66, réimprimant plus tard un certain nombre de bandes dessinées plus anciennes sous les numéros # 67 à 93. Imaginez ce qui aurait pu se passer si ce titre avait eu une autre chance. Ce n’est pas exagéré de dire que Marvel serait une ligne très différente. Ce serait un «Et si?» Plutôt cool à explorer. (C’est une blague et je dois la marquer comme telle parce que certains d’entre vous la prendraient au sérieux et laisseraient un commentaire questionnant ma santé mentale)

Quand je pense aux bandes dessinées qui sont lancées et qui ont fait long feu, Marvel’s The Defenders est un titre qui semble être relancé toutes les quelques années, mais il ne semble jamais le prendre. La plus récente sortie l’année dernière était basée sur la série Netflix et mettait en vedette Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist.

Il y avait un livre 2011-2012 qui était dirigé par Matt Fraction et Terry Dodson. La bonne partie? C’était vraiment, vraiment bien. La mauvaise partie? Personne ne l’a acheté. Ou en ai parlé. Revenant dans l’histoire de l’équipe, l’incarnation originale de l’équipe était intrigante. Vous aviez le docteur Strange, le Hulk, Namor et, finalement, le Silver Surfer. Quel groupe et cela a conduit à des histoires «là-bas». Le groupe avait une composition tournante de 1972 à 1986, mais l’équipe n’a jamais eu une popularité durable par rapport aux Avengers, Fantastic Four et X-Men. Pourtant, toute équipe qui peut se vanter de Valkyrie, Nighthawk, Hellcat, the Gargoyle, Beast, the Son of Satan et Luke Cage me va bien et devrait toujours être là.

Vous souvenez-vous de Resurrection Man de DC? Concept incroyable! Le personnage a le pouvoir de s’auto-résurrection, et à chaque résurrection, il acquiert une superpuissance différente qui est en corrélation avec sa mort. On lui a donné quelques essais, mais il n’a jamais trouvé les ventes valables. J’éviterai toute plaisanterie de «résurrection».

L’Incroyable Hercules était une lecture vraiment amusante et humoristique pour moi. Il a suscité des tonnes d’éloges de la part des fans et des critiques, mais s’est en quelque sorte perdu dans le mélange. La même chose pourrait être dite pour les agents d’Atlas et S.W.O.R.D .. Les deux ont été mal commercialisés et éclipsés par la ligne principale Marvel et les croisements. C’est dommage car ils étaient tous les deux créatifs et auraient été une belle expansion dans l’univers Marvel. Aztek: l’homme ultime de Grant Morrison. Je suis sûr que je possède les 10 numéros de cette série ridiculement impressionnante. Pourquoi a-t-il été annulé? Je crois que ce sont les faibles ventes dues à l’apathie des fans. Dommage, car Aztek aurait pu être un nouvel ajout au DC.

Je termine avec Empire. Publié à l’origine en 2000 par Gorilla Comics, une société formée par Mark Waid, Kurt Busiek et plusieurs autres, mais la société a fermé ses portes après la publication de seulement deux numéros. Empire est passé à DC Comics en 2003-2004, les deux bandes dessinées déjà publiées ont été rassemblées dans un numéro 0, puis le reste de l’histoire a été raconté sur six numéros. En avril, il a été signalé que les droits de la série étaient revenus à Waid et que la série reviendrait sur la plate-forme de bandes dessinées Thrillbent de Waid. C’est un autre livre qui aurait pu être énorme s’il avait trouvé un calendrier de publication cohérent. Supervillain Golgoth, qui a vaincu tous les super-héros et conquis le monde, mais doit maintenant faire face à des luttes de pouvoir internes. La bande dessinée vous a suffisamment sifflé pour que vous voyiez le potentiel mais que vous ne l’ayez jamais trouvé. De temps en temps, vous verrez des rumeurs de son retour, mais cela ressemble à une occasion manquée.

Une chose connexe à noter. Ça me manque d’aller dans une librairie et de pouvoir me procurer un magazine qui couvre les bandes dessinées. Je connais tout le “print it dead” mais j’aimerais vraiment que quelque chose de qualité arrive dans les tribunes.

Nous avons tous cette bande dessinée qui «aurait pu être…». Annulés, oubliés ou jamais poursuivis, ils nous manquent de même. Quel est ton?

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!