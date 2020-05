Les Canadiens sont meilleurs aux jeux vidéo que les Américains, selon une étude

Les Canadiens sont meilleurs aux jeux vidéo que les Américains, les Australiens et les Néo-Zélandais, selon une étude récente de Kwalee. Certains événements mondiaux ont poussé plus de personnes que jamais à se tourner vers les jeux vidéo comme moyen de détente et d’évasion, et bien que les événements sportifs massifs n’aient pas encore fait leur retour, les gens du monde entier trouvent toujours des moyens d’exercer leur esprit de compétition à travers le jeu.

Certains jeux vidéo ont toujours eu un attrait mondial, mais il n’y a jamais eu de meilleur moment pour regarder à quoi exactement tout le monde joue, et voir où se trouvent les talents de chaque pays. La popularité des jeux MMO comme World of Warcraft et des titres de bataille royale comme PUBG et Fortnite a vu le public mondial jouer ensemble comme jamais auparavant, mais il y a toujours une question persistante dans l’esprit de chaque joueur: quel pays est le meilleur?

Selon une étude menée par Kwalee, un éditeur de jeux vidéo indépendant situé au Royaume-Uni (merci, Mobile Syrup), il semble que les Canadiens soient meilleurs aux jeux vidéo que les Américains, mais aucun des pays n’est aussi talentueux que la Finlande. L’étude a pris “des données de plus de 42 000 réalisations sur un total étonnant de 16 000 jeux” pour compiler la liste des vingt meilleurs résultats, qui est incluse ci-dessous:

Finlande

Canada

Suède

Nouvelle-Zélande

Australie

les États-Unis d’Amérique

Pays-Bas

Écosse

Irlande

France

Allemagne

Angleterre

L’Autriche

Danemark

Suisse

Lettonie

Japon

Estonie

Norvège

Belgique

Kwalee a également utilisé les informations à sa disposition pour examiner les franchises de jeux vidéo individuelles et voir quel pays se classait au premier rang. Apparemment, l’Angleterre est la plus compétente dans des jeux comme Mario Kart, Silent Hill et Rock Band, et l’Irlande du Nord domine tous les autres pays aux titres de Sonic The Hedgehog. Le Japon est classé comme le meilleur pays au classement général des combats (l’Irlande arrivant en deuxième position) et, sans surprise, les États-Unis occupent la première place des tireurs à la première personne. En ce qui concerne les jeux sportifs comme la FIFA, la Norvège se classe au premier rang, suivie du Pays de Galles, de la Finlande, de l’Angleterre et du Canada.

Il est important de se rappeler, comme le note également Mobile Syrup, que le fait que quelqu’un ait accompli un exploit dans un jeu vidéo ne signifie pas nécessairement qu’il est “qualifié” pour le titre, mais cela signifie certainement qu’il l’a assez bien joué pour être reconnu. . Les joueurs finlandais devraient être fiers d’eux-mêmes pour leur première place et les joueurs du Canada, de la Suède, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie peuvent tous être satisfaits de leur position dans le top cinq. Les joueurs des États-Unis d’Amérique doivent cependant intensifier leur jeu.

Source: Kwalee (via Mobile Syrup)