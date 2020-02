Les changements d’épée de Destiny 2 pourraient signifier qu’un nouvel exotique arrive

La prochaine saison de Destiny 2 le contenu introduira de grands changements dans le fonctionnement des épées, ce qui pourrait signifier l’ajout d’une épée exotique nouvelle ou de retour. Bungie a annoncé que la mise à jour du bac à sable de l’épée Destiny 2 changera les mécanismes de protection, les attaques légères et les attaques lourdes, et ajoutera également de nouvelles énergies d’énergie d’épée et des mécanismes de contournement du bouclier au type d’arme lourde.

La saison actuelle de Destiny 2, la saison de l’aube, a été controversée. Les fans étaient généralement satisfaits de l’activité du cadran solaire de Season of Dawn, et le puzzle des couloirs du temps a réuni la communauté comme jamais auparavant. Mais de nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits de la récompense du puzzle, et ceux de la communauté PvP continuaient à se sentir négligés. La nouvelle activité de la Fondation Empyrean de la saison pourrait cependant ramener Trials of Osiris, fournissant une fin de partie pour les joueurs PvP, donc les choses s’améliorent alors que Destiny 2 se dirige vers sa prochaine saison.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Twitch Prime récompensera les membres avec Destiny 2 Exotics et plus

À l’approche de cette saison, Bungie a commencé à révéler des informations sur la façon dont le bac à sable d’armes de Destiny 2 va changer. La première révélation a décrit plusieurs changements majeurs apportés aux épées: lorsque les joueurs ont une épée équipée, leur compteur de temps de recharge en mêlée sera remplacé par le nouveau compteur d’énergie de l’épée. Le compteur se recharge au fil du temps et fonctionne séparément des munitions d’épée. Les munitions ne seront désormais utilisées que pour les attaques légères, tandis que l’énergie de l’épée sera utilisée pour la protection et les attaques lourdes (bien qu’au moins une munition soit requise pour pouvoir utiliser les capacités d’énergie de l’épée). Enfin, les attaques légères s’enchaînent dans une boucle infinie au lieu du combo actuel à trois coups, et une partie de la plupart des attaques à l’épée contournent désormais les boucliers élémentaires des ennemis, similaires à l’un des avantages du trait du fusil à fusion Bastion.

Les épées ont connu des hauts et des bas tout au long de la vie de Destiny 2, mais elles n’ont jamais été exactement la catégorie d’armes dominante. Les modifications apportées aux armes de poing dans la saison de l’aube en ont fait le nouveau type d’arme “méta”, donc cette mise à jour pourrait faire de même pour les épées. Auparavant, les épées n’étaient vraiment viables que dans les chargements spécialement conçus pour elles, impliquant généralement l’épée exotique Black Talon et les gantelets exotiques Stronghold Titan de la saison six. Le manque de consommation de munitions lors d’attaques lourdes associées à la boucle d’attaque de lumière infinie pourrait constituer un outil très mortel dans une plus grande variété de chargements de Gardiens.

Il y a aussi la possibilité d’une nouvelle épée exotique pour faire bouger les choses encore plus. Les changements de sous-classe solaire de Season of Dawn et les ajustements de l’arme de poing étaient accompagnés d’un ensemble de bottes exotiques Titan de la sous-classe solaire, de l’arme de poing exotique Devin’s Ruin et de l’arme rituelle Buzzard sidearm, de sorte qu’il ne serait pas sans précédent de recevoir une épée exotique nouvelle ou de retour. pour accompagner les changements. Beaucoup de joueurs déçus par la récompense des couloirs du temps espéraient recevoir une version mise à jour des épées Dark Drinker ou Raze Lighter de Destiny 1, car une épée leur ressemblant est apparue sur la tombe de la mission Corridors. Peut-être que Bungie prévoyait d’en libérer un peu plus tard.

Suivant: Les énigmes et les secrets les plus compliqués de Destiny 2

Destiny 2’s la nouvelle saison sans nom commencera le 9 mars 2020.

L’équipement de Minecraft Netherite est encore meilleur que le diamant

A propos de l’auteur

Camden Jones est un journaliste indépendant et un contributeur régulier de .. Il contribue également à des sites comme GameRevolution et ESPN Esports, et il est un ancien stagiaire Game Informer. Diplômé de la Missouri School of Journalism, Camden écrit principalement sur les jeux vidéo et les gens qui les jouent, mais il a essayé des sujets tels que le gouvernement de l’État du Missouri et l’insémination artificielle du bétail.

Visitez le site Web de Camden pour voir son portefeuille complet de travaux, y compris les fonctionnalités, les podcasts et les vidéos. Vous pouvez également le suivre sur Twitter @ CCJ1997 pour des mises à jour sur ses derniers travaux et réflexions sur les jeux, l’environnementalisme et la K-pop, ou lui envoyer un courriel à ccj1997 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Camden Jones