Les cinéastes discutent numériquement avec le public pour «une courte pause» – Blackfilm

4910 Rosalie Productions présente “une petite pause” où l’intersectionnalité du public et du cinéaste permet au public d’avoir un contact direct avec les cinéastes pour avoir une conversation non filtrée via la vidéo et le chat en ligne.

Après la projection, «une courte pause», le cinéaste sera présenté avec une discussion animée par l’acteur / cinéaste Damien D. Smith (USA’s The Purge, FX’s SnowFall, Daddy’s Big Girl).

Le public et le cinéaste regardent le film ensemble et directement après la première diffusion du film ” une petite pause »Commence une discussion de projection en ligne en regardant le film en sourdine avec le réalisateur parlant de leur processus de création du court métrage du concept à la réalité.

Qu’est-ce qu’une courte pause?

une courte pause premières planches de films comprennent

Burning Angel Dust avec Dir. Jackie J. Stone (2 avril)

Gagnant du meilleur jeune acteur et du meilleur court métrage social

Festival international du film Queen Palm

– Une immigrée nigérienne peine à s’adapter à la vie américaine tout en préservant les coutumes culturelles de ses enfants occidentalisés. La fille de 10 ans de Mimi, Violet, est enthousiasmée par sa célébration de la maturité, mais cela se révèle bien plus bouleversant qu’elle ne pourrait l’imaginer. Il y a un prix pour maintenir les traditions en vie.

Will “The Machine” avec EP / Acteur Denzel Whitaker (4/4/20 @ 4:30 pm)

Gagnant du Cordillera International Film Festival

Gagnant du meilleur acteur 307 Film Festival

– La discipline obsessionnelle de Will Vaughn a fait de lui la meilleure recrue de football du secondaire au pays. Mais quand un nouvel enfant de la ville le bat sans effort dans une course, Will doit choisir entre se faire un ami ou écraser ses concurrents.

GARÇONS avec Dir / Scénariste / Comédien Kojo Amin

BOYS est un court métrage sur les femmes qui ont diverses conversations sur l’impact négatif que les hommes ont dans leur vie. Écrit, produit et réalisé par Kojo Anim (créateur du film THE WEEKEND sur Netflix & Amazon Prime.)

La grande fille de papa avec Dir. Damien D. Smith

Gagnant du Gentleman Jack Daniel’s

Real to Reel Winning court métrage

– Soulignant l’importance de la paternité noire, Daddy’s Big Girl raconte l’histoire touchante d’un père préparant sa jeune fille à s’adapter à une vie avec moins de lui. Smith a réalisé le court métrage émouvant écrit par Latham Ford.

Le DEUXIÈME ÉPISODE de #aShortBreak aura lieu jeudi avec la réalisatrice et scénariste invitée Jackie J. Stone

Date: jeudi 4-02-20

Heure: 18 h PST / 20 h CST / 21 h HNE

Comment regarder? Cliquez sur le lien ci-dessous

une courte pause prochaine invitée Jackie J. Stone

