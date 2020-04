Les cinémas AMC ne présenteront pas de films universels à la suite de déclarations sur les trolls: succès de la tournée mondiale

AMC Theatres a mis une ligne dans le sable, disant qu’ils ne montreront pas de films Universal à l’avenir après des commentaires sur le succès du PVOD de Trolls: World Tour et les fenêtres de sortie jour et date. Comme indiqué précédemment, la suite animée a rapporté près de 100 millions de dollars après qu’Universal ait décidé de sortir le film directement sur vidéo à 19,99 $ pour une location de 48 heures. Cette décision n’a pas rendu les chaînes de théâtre heureuses et le directeur d’AMC, Adam Aron, a envoyé une lettre (selon la date limite) à la présidente d’Universal Studios, Donna Langley, disant qu’en raison des commentaires du PDG de NBC Universal, Jeff Shell, dans le Wall Street Journal, la chaîne de théâtre ne projettera pas de films Universal à l’avenir une fois les cinémas rouverts.

Aron a déclaré à Langley dans la lettre, que vous pouvez voir ci-dessous, qu’il comprenait la position d’Universal sur la question et qu’ils “ont accepté cette action comme une exception à nos pratiques commerciales de longue date en ces temps sans précédent” compte tenu des préoccupations d’Universal concernant les théâtres fermés et leurs jouets. accord de licence. Cependant, après que Shell a été cité comme disant que “dès que les cinémas rouvriront, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats”, et Shell a déclaré que AMC en avait assez car cela indique qu’Universal est prêt à sortir de futurs films jour et date avec VOD et en salles.

Aron a déclaré: «En conséquence, nous voulons être absolument clairs, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté d’aucune sorte. AMC estime qu’avec cette action proposée pour aller simultanément à la maison et au cinéma, Universal rompt le modèle commercial et les relations entre nos deux sociétés. Il suppose que nous accepterons avec douceur une vision remodelée de la façon dont les studios et les exposants devraient interagir, sans aucune inquiétude de la part d’Universal quant à la façon dont ses actions nous affectent. Cela suppose également qu’Universal peut en fait avoir son gâteau et le manger aussi, que le film Universal peut être diffusé à la maison et au cinéma en même temps, sans modification des arrangements économiques actuels entre nous. »

Il a ajouté que «Cette politique affecte tous les films Universal en soi, entre en vigueur aujourd’hui et à la réouverture de nos cinémas, et n’est pas une menace creuse ou irréfléchie. Soit dit en passant, cette politique ne vise pas uniquement Universal par pique ou d’être punitive de quelque manière que ce soit, elle s’étend également à tout réalisateur de cinéma qui abandonne unilatéralement les pratiques actuelles de fenêtrage en l’absence de négociations de bonne foi entre nous, afin qu’ils en tant que distributeur et nous en tant qu’exposant les deux en profitent et ni l’un ni l’autre ne souffrent de ces changements. »

Universal n’a pas encore répondu publiquement à la lettre. AMC Theatres est l’une des plus grandes chaînes de cinéma aux États-Unis et dans le monde.

Donna Langley

Président

Universal Studios

Chère Donna,

En cette période d’urgence nationale et de coronavirus qui ravage le monde entier, j’espère que vous et vos proches êtes en bonne santé et en sécurité. Je m’inquiète – et je souhaite le meilleur pour – la santé de tous nos collègues de l’industrie. Jamais de notre vivant il n’y a eu de période plus difficile.

Au milieu d’une pandémie mondiale en toile de fond, je souhaite que nous soyons épargnés de devoir également aborder un problème différent qui découle des actions universelles actuellement en cours.

Pendant 100 ans, AMC Theatres a servi de plate-forme de distribution stratégique et hautement rentable pour les cinéastes, et pendant tout ce temps, l’exclusivité de la sortie en salle a été fondamentale. Lorsqu’un film est «uniquement en salles», les consommateurs le perçoivent comme un divertissement de meilleure qualité. D’innombrables cinéastes et cinéphiles estiment que leurs travaux créatifs sont mieux appréciés par les consommateurs sur grand écran. Et nous savons tous que ces sorties en salles augmentent en effet la publicité, le bouche à oreille positif, les éloges de la critique et les revenus en aval.

Pendant une grande partie des quatre dernières années et demie, j’ai été en dialogue direct avec Jeff Shell et Peter Levinsohn d’Universal sur l’importance d’une fenêtre théâtrale robuste pour la viabilité de l’industrie de l’exposition de films cinématographiques. Tout au long de cette période, AMC a exprimé sa volonté d’envisager des alternatives à la stratégie actuelle de fenêtrage courante dans notre industrie, dont le but est d’améliorer à la fois la rentabilité des studios et celle des opérateurs de théâtre.

Universal a déclaré qu’elle ne recherchait une sortie de divertissement direct à domicile que pour “Trolls World Tour” parce que les théâtres étaient fermés et Universal s’était engagé dans un accord de licence de jouets lucratif. Nous avions des doutes sur le fait qu’il s’agissait des motivations de Universal, car Universal souhaitait depuis longtemps aller à la maison jour et date. Néanmoins, nous avons accepté cette action comme une exception à nos pratiques commerciales de longue date en ces temps sans précédent.

Dans le Wall Street Journal d’aujourd’hui, Jeff Shell aurait déclaré que:

“Les résultats de Trolls World Tour ont dépassé nos attentes et démontré la viabilité du PVOD”, a déclaré M. Shell. “Dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats.”

Ce changement radical par Universal au modèle commercial qui existe actuellement entre nos deux sociétés ne représente rien d’autre que des inconvénients pour nous et est catégoriquement inacceptable pour AMC Entertainment, la plus grande collection de salles de cinéma au monde.

À l’avenir, AMC n’accordera aucune licence sur les films Universal dans aucun de nos 1 000 cinémas du monde entier selon ces conditions.

En conséquence, nous voulons être absolument clairs, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté d’aucune sorte. AMC estime qu’avec cette action proposée pour aller simultanément à la maison et au cinéma, Universal rompt le modèle commercial et les relations entre nos deux sociétés. Il suppose que nous accepterons avec douceur une vision remodelée de la façon dont les studios et les exposants devraient interagir, sans aucune inquiétude de la part d’Universal quant à la façon dont ses actions nous affectent. Cela suppose également qu’Universal peut en fait avoir son gâteau et le manger aussi, que le film Universal peut être diffusé à la maison et au cinéma en même temps, sans modification des arrangements économiques actuels entre nous.

C’est décevant pour nous, mais les commentaires de Jeff quant aux actions et intentions unilatérales d’Universal ne nous ont laissé aucun choix. Par conséquent, AMC ne diffusera plus de films Universal dans aucun de nos cinémas aux États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient. Cette politique affecte tous les films Universal en soi, entre en vigueur aujourd’hui et à la réouverture de nos cinémas, et n’est pas une menace creuse ou irréfléchie. Soit dit en passant, cette politique ne vise pas uniquement Universal par pique ou d’être punitive de quelque manière que ce soit, elle s’étend également à tout réalisateur de cinéma qui abandonne unilatéralement les pratiques actuelles de fenêtrage en l’absence de négociations de bonne foi entre nous, afin qu’ils en tant que distributeur et nous en tant qu’exposant les deux en profitent et ni l’un ni l’autre ne souffrent de ces changements. Actuellement, avec les commentaires de la presse d’aujourd’hui, Universal est le seul studio à envisager un changement radical du statu quo. D’où cette communication immédiate en réponse.

AMC a investi beaucoup de temps et d’énergie avec les dirigeants d’Universal au cours des dernières années en essayant de trouver un nouveau modèle de fenêtres qui serait bénéfique à la fois pour votre studio et pour nos opérations théâtrales. Bien que les déclarations unilatérales d’Universal sur cette question nous soient désagréables, comme cela a toujours été le cas, AMC est disposé à s’asseoir avec Universal pour discuter de différentes stratégies de fenêtres et de différents modèles économiques entre votre entreprise et la nôtre. Cependant, en l’absence de telles discussions et d’une conclusion acceptable, nos décennies d’activité commerciale incroyablement réussie ont malheureusement pris fin.

Cordialement,

Adam Aron

PDG et président

AMC Entertainment