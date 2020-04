Les cinémas AMC pourraient être fermés plus longtemps que prévu | .

Il semble AMC Entertainment ne rouvriront peut-être pas leurs cinémas à la mi-juin, comme ils l’espéraient. En mars, la pandémie de coronavirus a conduit la grande majorité des cinémas américains à fermer leurs portes, dans le cadre d’un effort visant à aplanir la courbe et à encourager les gens à rester en sécurité chez eux. En conséquence, des chaînes massives comme Regal Cinemas, AMC Entertainment et Showcase Cinemas sont fermées et tentent de comprendre comment rester à flot sans gagner d’argent jusqu’à ce qu’elles puissent rouvrir. AMC, par exemple, a trouvé des milliers d’employés à travers le pays, en plus de leur PDG Adam Aron.

Grâce à un accord bipartite conclu par le Sénat américain, la National Association of Theatre Owners est convaincue que la majorité des théâtres pourront rouvrir leurs portes une fois l’épidémie de COVID-19 maîtrisée. Pas plus tard que cette semaine, Aron a même prédit que les cinémas AMC seront de nouveau opérationnels à la mi-juin, disant: “Je pense que si nous avons appris quelque chose au cours des deux dernières semaines, les gens veulent tellement sortir de chez eux.” Malheureusement, leur nouveau rapport de notation des crédits met en doute l’idée.

Le jeudi 2 avril, S&P Global Ratings a revu à la baisse les notes de crédit d’AMC Entertainment en raison de préoccupations quant à la capacité de l’exposant à maintenir ses cinémas pendant qu’ils restent fermés jusqu’à l’été. Selon Variety, l’agence s’attend à ce que les cinémas d’AMC restent fermés au-delà de juin et a des doutes quant à leur avenir, déclarant dans un communiqué: “Nous ne pensons pas qu’AMC dispose de sources de liquidités suffisantes pour couvrir ses flux de trésorerie négatifs attendus au milieu de l’été. “

Comme la plupart des gens le savent bien, la majorité des films initialement prévus pour les trois prochains mois ont maintenant été retardés en raison des craintes que les cinémas ne rouvriront leurs portes qu’en juillet au plus tôt. Même dans ce cas, les salles de cinéma devraient connaître un ralentissement significatif de la fréquentation. Dans une étude récente, 49% de tous les participants ont déclaré qu’il faudrait “quelques mois”, sinon plus, avant de se sentir à l’aise pour assister à des événements publics tels que des projections. Vraisemblablement, de nombreuses salles de cinéma limiteront leur capacité d’audience pendant un certain temps après leur réouverture de toute façon, par mesure de sécurité. Cela ne fera que réduire davantage le nombre de spectateurs au début, une fois que la vie commencera à redevenir normale.

Quelle que soit la façon dont vous le coupez, cela va prendre un certain temps pour AMC et d’autres exposants de se remettre pleinement sur pied, même dans le meilleur des cas, lorsqu’ils pourront rouvrir en toute sécurité en juin. Des cinéastes comme Edgar Wright et Christopher Nolan ont déjà appelé le gouvernement américain et les cinéphiles à faire leur part pour aider chaque fois que cela se produit, avec des blockbusters potentiels comme Wonder Woman 1984 et A Quiet Place 2 qui sont également reportés pour les deux derniers mois de l’été (comme incitation supplémentaire pour amener les gens à retourner au théâtre). En attendant, tout le monde devra simplement rester assis et attendre pour voir si les perspectives s’améliorent au cours des deux prochains mois.

