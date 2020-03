Les cinémas AMC, Regal, Landmark et Alamo Drafthouse ferment tous les sites du pays

Les plus grandes chaînes de cinémas du pays ferment toutes leurs portes à l’échelle nationale dans le but de lutter contre la pandémie de coronavirus qui a ravagé le pays et le monde.

AMC Theatres, la plus grande chaîne de cinémas du pays, a annoncé qu’elle fermerait tous ses 630 établissements à partir d’aujourd’hui et que les fermetures devraient durer de 6 à 12 semaines.

Regal Theatres, la deuxième chaîne de théâtres du pays, a annoncé qu’elle fermerait tous les lieux aujourd’hui «jusqu’à nouvel ordre».

Landmark Theatres a également annoncé la fermeture de tous ses sites à minuit ce soir.

Alama Drafthouse a également fermé tous ses sites hier, en publiant ce message sur leur site Web:

“Au revoir pour le moment. Mais nous reviendrons! Lorsque nous rouvrirons après ce hiatus sans précédent et indéfini, ce sera dans un monde radicalement modifié et dans une industrie qui a été ébranlée en son cœur. Nous serons en contact étroit au cours des prochains jours et semaines avec nos équipes, nos fournisseurs et nos collègues sur la signification de ces fermetures et ce que nous prévoyons de faire ensuite. »

Toutes ces fermetures de théâtres font suite à une activité extrêmement lente au box-office le week-end dernier, alors que les gens commençaient à se distancier socialement en grand nombre.