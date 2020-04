Les cinémas AMC resteront fermés à l’échelle nationale jusqu’à ce que les studios sortent de nouveaux films

Bien que certains États aient décidé d’autoriser l’ouverture prochaine des cinémas, AMC Theatres a déclaré qu’ils n’ouvriraient pas avant la sortie de nouveaux films par les studios. AMC possède plus de 600 sites aux États-Unis. En ce moment, la première grande ouverture de film d’été est prévue pour le Tenet de Christopher Nolan le 17 juillet. Mulan ouvre le 24 juillet.

«Alors que nous planifions notre réouverture, la santé et la sécurité de nos clients et associés est notre priorité absolue. Pour pouvoir ouvrir, nous avons également besoin d’une ligne de vue sur un calendrier régulier de nouveaux blockbusters théâtraux qui excitent vraiment les gens à retourner dans leurs salles de cinéma préférées. Ces superproductions devraient revenir cet été, à commencer par Warner Brothers Tenet et Disney’s Mulan, avec de nombreux autres titres majeurs prévus immédiatement après. Bien que nous nous attendions à ouvrir nos cinémas dans les semaines à venir de ces nouveaux blockbusters, en utilisant une programmation créative de films extrêmement populaires déjà sortis, nous serions avisés de le faire uniquement directement avant la sortie des principaux titres de nouveaux films. AMC travaille actuellement sur tous les détails nécessaires pour présenter avec succès ces nouvelles sorties passionnantes dans un environnement sûr et accueillant pour les cinéphiles, et nous partagerons ces détails à mesure que nous nous rapprocherons des dates de réouverture de nos cinémas. “

Cinemark Theatres a également déclaré qu’ils n’ouvriraient pas avant cet été.

La déclaration de l’AMC fait suite à la déclaration de la National Association of Theatre Owners qui a averti que de nombreux théâtres n’ouvriront pas même si certains États se précipitent pour lever les politiques d’abri sur place.