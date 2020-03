Les cinémas Cinemark fermés pour le coronavirus à compter d’aujourd’hui

Ajoutez une autre entreprise à la liste des chaînes de théâtres fermées pendant la pandémie de coronavirus à Cinemark. Cinemark a annoncé mercredi (par THR qu’ils ferment temporairement leurs théâtres à compter d’aujourd’hui. Cinemark a 345 emplacements et est la troisième plus grande chaîne de théâtre derrière AMC et Regal, qui ont également fermé.

“A travers ces temps absolument sans précédent et en évolution, une chose ne changera pas, et c’est le dévouement de Cinemark envers les membres de son équipe et les cinéphiles”, a déclaré le PDG de Cinemark, Mark Zoradi. «La décision de fermer nos théâtres américains a été incroyablement difficile, mais nous savons que c’est la bonne chose à faire alors que les inquiétudes mondiales concernant les coronavirus continuent de s’intensifier. Nous surveillerons de près les recommandations des organisations gouvernementales de santé nationales et locales et nous espérons inviter tout le monde à profiter à nouveau du cinéma avec Cinemark. »

Cinemark prolonge également l’expiration des points Cinemark Movie Rewards jusqu’au 30 juin et met une pause sur les adhésions au Movie Club, empêchant les membres d’être facturés pendant la pandémie. Les crédits des films des membres resteront intacts et pourront être utilisés une fois que les cinémas seront rouverts.