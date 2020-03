Les cinémas envisagent d’ouvrir gratuitement après le passage de la pandémie de coronavirus

Une fois le roman du coronavirus pendémique terminé, il est possible que les théâtres soient un peu libres pour ramener le public. ScreeenRant rapporte que Patrick Corcoran, directeur de la communication de l’Association nationale des propriétaires de théâtre, a reconnu que le groupe envisageait une telle option pour ramener les gens une fois la crise terminée.

La tactique est une stratégie que la Chine a mise en œuvre, dans laquelle les cinémas ont rouvert avec la diffusion de films un peu plus anciens tels que Avengers: Fin de partie et les films Harry Potter. La tactique nécessiterait une sorte de soutien financier fourni aux théâtres, ce que l’OTAN recherchait.

“Nous y travaillons. Nous travaillons sur », a déclaré Corcoran. “Nous regardons ce qui se passe en Chine. Dans les provinces les moins touchées, ils commencent à ouvrir leurs théâtres, et ils sont ouverts gratuitement aux clients pour les amadouer. Les films qu’ils diffusent sont plus anciens. Nous verrons… Ça va dépendre. Nous sommes à la fois des marchés locaux et nationaux, et nos principaux partenaires de distribution sont très intéressés par les versions nationales par rapport aux versions locales, donc selon la façon dont ce virus disparaît, et s’il est plus grave à certains endroits et se dissipe tôt ou tard, c’est tout va y aller. Nous cherchons des moyens de tendre la main à nos clients et également à nos partenaires de studio sur les meilleures façons d’envoyer des messages et de déployer les choses une fois que nous serons de nouveau opérationnels. “