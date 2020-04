Les Clark Sisters de Lifetime: les premières dames de Gospel débute comme film original de l’année – Blackfilm

Alléluia! Le film original à vie Les Clark Sisters: premières dames de l’Évangile samedi soir, avec 2,7 millions de téléspectateurs au total en L + SD, selon Nielsen Media Research, ce qui en fait le film le mieux noté de la vie depuis 2016 et le film original le plus puissant de toute la télévision pour 2020 à travers des démos clés, y compris les deux diffusion et câble. De plus, The Clark Sisters était le meilleur film original par câble financé par la publicité depuis 2018 dans les démos clés, avec 1,1 million d’adultes 25-54 ans, 905000 adultes 18-49 ans et 813000 femmes 25-54 ans. Avec le succès de The Clark Sisters, Lifetime revendique désormais les trois premiers films originaux sur le câble financé par la publicité en 2020 dans des démos clés, avec Stolen By My Mother: The Kamiyah Mobley Story et Chris Watts: Confessions of a Killer.

Sur les réseaux sociaux, #TheClarkSisters s’est classé n ° 1 sur toutes les chaînes de télévision le 11 avril avec plus de 700 000 interactions, selon Nielsen Social. #TheClarkSisters a été le meilleur film social à vie au cours de l’année dernière.

Lifetime diffusera une présentation bis de The Clark Sisters: First Ladies of Gospel ce soir, le lundi 13 avril à 8 / 7c. Le film est également disponible en VOD.

Originaire des producteurs exécutifs Reine Latifah, Mary J. Blige et Missy Elliott, The Clark Sisters: First Ladies of Gospel raconte l’histoire des légendaires pionniers de la musique gospel contemporaine et de leur mère pionnière, Mattie Moss Clark (Aunjanue Ellis). Créditées pour avoir introduit la musique gospel dans le courant dominant, les cinq sœurs Clark (Christina Bell comme “Twinkie” Kierra Sheard comme “Karen” Raven Goodwin comme «Denise» Sheléa Frazier comme «Dorinda», Angela Birchett comme «Jacky») ont surmonté des débuts modestes à Détroit, endurant des abus, des pertes, des rejets, des trahisons et des rivalités fraternelles pour atteindre une renommée internationale en tant qu’icônes de l’industrie de la musique gospel.

Gagnant d’un Grammy, auteur-compositeur, producteur de disques gospel et artiste Donald Lawrence a produit tous les tubes Clark Sister réenregistrés pour le film. Christine Swanson (Chicago P.D.) réalisé, basé sur un scénario écrit par Sylvia L. Jones et Camille Tucker. En plus de Latifah, Blige et Elliott, les producteurs exécutifs incluent également Holly Carter qui produit également pour Relevé Entertainment et Shakim Compere produit pour Flavor Unit. Loretha Jones a également produit une production exécutive.