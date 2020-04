Les clés de La casa de papel: qu’adviendra-t-il du professeur?

Attention cette news contient des spoilers.

Le vol précédent à la Casa de Moneda y Timbre ayant été effectué en deux parties, nous pensions tous que la quatrième saison se terminerait après l’assaut contre la Banque d’Espagne. Cependant, cela n’a pas été le cas, les écrivains nous ont laissé un final culminant soutenu par ces trois piliers. La mort de Nairobi, le sauvetage de Lisbonne avec le plan de Paris pour son entrée ultérieure dans la Banque et la chasse à Gandía. Les deux derniers sont étroitement liés au dernier chapitre dans lequel ils indiquent clairement qu’il existe une cinquième partie. Rappelons que Netflix n’a pas encore renouvelé la série malgré les scénaristes qui y travaillent déjà.

La papeterie revient au moment parfait, malgré le fait qu’elle n’a duré qu’une journée … La situation subie par les personnages est chaotique et de terreur absolue avec la fuite de Gandía. Tout a volé dans les airs et est revenu de manière imprévisible, bien au-delà de l’inimaginable. L’équipe de scénaristes Álex Pina et Esther Martínez Lobato, a réussi à continuer avec une intrigue beaucoup plus sombre et plus poignante pour le spectateur, s’éloignant de l’effet action-réaction auquel nous étions habitués et prenant beaucoup plus de poids les problèmes internes de la Banque d’Espagne. La l’intrigue a été plus de chargement que dans celles déjà connues pour la lenteur du temps et pour les situations irréelles qui se sont produites comme tout ce qui s’est passé avec Gandía ou avec la libération de Lisbonne.

La direction de ce blockbuster est très bien gérée et très pris en charge par Netflix. La papeterie connaît un tel succès que l’investissement de la plateforme est évident dans chaque chapitre. De tous les réalisateurs qui ont traversé ce trimestre, les suivants se distinguent: Álex Pina, Jesús Colmenar, Alex Rodrigo et Koldo Serra, tous avec clarté et étonnement selon l’intrigue. Ainsi que dans la direction artistique, dirigée par le grand et méticuleux Abdón Alcañiz. Les scénarios qu’il crée sont aussi réel qu’admirable permettant au spectateur d’être complètement inséré dans l’écran. Je range également le système de son avec une musique calculée au millimètre et nous offrant de merveilleux moments comme le mariage de Berlin.

Le travail de José Manuel Poga (Gandía) est admirable, où bien qu’il ait joué un rôle minuscule dans la troisième partie, il décolle et devient un protagoniste de plus. Cela rend les choses assez compliquées pour le groupe en raison de la polyvalence de Palerme. Il est très bien caractérisé mais c’est un peu faux qu’ils ne puissent pas le tuer ou le blesser (sauf pour le moment de la grenade) dans les nombreuses batailles qui se déroulent avec le groupe. Bien que la grande inconnue de ce trimestre ait été Belén Cuesta jouant Manille, pour laquelle elle a reçu d’innombrables critiques malgré la bonne conduite de son personnage. L’actrice s’est défendue en déclarant qu ‘”une actrice cisgenre peut jouer une femme trans et vice versa”. Sinon, nous serions des pigeonniers dans ces rôles et nous nous souviendrons que Belén Cuesta joue une femme.

L’inspecteur Sierra découvre où se cache le professeur.

Lorsque toutes les accusations contre la Police nationale, le Centre national de renseignement et le ministère de l’Intérieur ont été révélées, Tamayo force Sierra à être le pare-feu pour nettoyer les institutions. Cependant, l’inspecteur ne va pas lui faciliter la tâche et elle affirme à la presse que ce sont eux qui ont donné l’ordre de torturer et d’enterrer Rio vivant. Elle découvre tous les mensonges et la fouille et la capture immédiatement. Pour cette raison, il décide de fuir et d’enquêter par lui-même jusqu’à ce qu’il commence à attacher des points en découvrant qu’Antoñanzas est la taupe. Piste après piste, il arrive au professeur avec une dernière scène finale des deux face à face. Sierra rejoindra-t-il le gang du professeur pour se venger de ses pairs? Allez-vous l’emmener à la police pour effacer son nom? Va-t-il casser l’eau de la tension? Marseille va-t-il le sauver?

Ce qui est clair, c’est que il doit y en avoir un cinquième pour achever le vol de la Banque d’Espagne. Ils ont reçu l’aide de Lisbonne mais ont perdu l’un des membres les plus aimés. La mort les rendra plus forts pour sortir vivants, ou pas … Si tout se passe bien il faudra attendre un an pour voir comment ça va continuer, puisque toute l’équipe technique prépare une autre série pour Netflix intitulée “Red Sky” en même temps. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez voir: “La Maison du papier: le phénomène»Documentaire dans lequel ils expliquent comment ils ont réalisé la série.

Qu’avez-vous pensé de cette saison?

Nom : La maison du papier

Carlos Antolin

Le meilleur

L’interprétation de Gandía

La musique

Direction artistique

Pire

Trop de place pour l’irréel

1,8 0,90 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Carlos Antolin

Étudiante en communication audiovisuelle. Cinéphile, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/