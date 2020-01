Les courts «piliers» du cinéaste Haley Anderson en première au Sundance 2020 – Blackfilm

Parmi les films présentés en avant-première dans le programme des courts métrages au Festival du film de Sundance 2020, Les piliers de Haley Anderson.

Les piliers seront affichés dans Blocs courts 3 aux dates suivantes:

Mardi 28 janvier de 15h à 17h27 au Temple Theatre, Park City

Vendredi 31 janvier de 9h45 à 12h12 à Holiday Village Cinema 4, Park City

Synopsis: Amber, une jeune fille d’église de douze ans, rencontre plusieurs petites mais frappantes expériences de maturité en un dimanche matin.

Haley Elizabeth Anderson est une cinéaste, écrivaine et artiste visuelle de Houston, au Texas. Elle a récemment obtenu son diplôme de boursier du programme d’études supérieures en cinéma de l’Université de New York. Avec des racines à travers la côte du Golfe et une formation en écriture dramatique et en poésie, son travail explore souvent les expériences de passage à l’âge adulte, la race et le fossé de classe toujours croissant. Avant de déménager à New York, Haley a travaillé dans le casting où elle a aidé la distribution de plusieurs longs métrages de rue. Ses expériences de sans-abri et plus tard dans le casting de rue d’un projet Terrance Malick à Austin, au Texas, l’ont amenée à développer davantage son amour pour la collaboration avec des acteurs non professionnels, un processus qui anime son esthétique: un hybride de film narratif et de documentaire expérimental.

Son court documentaire, S’il y a de la lumière, sponsorisé par Tribeca Studios, P&G et Queen Latifah, est disponible sur Hulu. Le film suit l’expérience sans-abri des adolescentes de New York.

Haley a également récemment reçu la subvention de production de la Fondation Davey pour 2018, la subvention collective Flies 2018, la subvention du Fonds de réalisation de films radicaux Eyeslicer 2018 et le prix Spike Lee / Sandra Ifraimova pour la production de films pour sa thèse Pillars. Pillars est présenté en première au Festival du film de Sundance 2020 et au Festival international du film de Rotterdam. Le travail de Haley a été présenté au New Orleans Film Festival, au Lone Star Film Festival, au I-D Magazine, au Cultured Magazine, au No Budge, au Vimeo, au Barbican à Londres et au Berlin International Film Festival. Elle vient également d’être sélectionnée comme l’un des «25 nouveaux visages du film indépendant 2019» de Filmmaker Magazine.